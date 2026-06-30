Nhận định, dự đoán tỷ số Pháp - Thụy Điển: Mbappe định đoạt cuộc chơi

Màn độc diễn của Pháp

Pháp chỉ cần 3 trận vòng bảng toàn thắng để nhắc cả thế giới rằng, họ vẫn là đội bóng thành công nhất World Cup trong 30 năm qua. Trong 7 VCK gần nhất, có tới 4 lần Pháp vào chung kết (1998, 2006, 2018, 2022, đoạt 2 chức vô địch (1998, 2018). Ngay cả Brazil, Argentina hay Đức cũng không lọt vào nhiều trận chung kết hơn Pháp ở cùng khoảng thời gian này.

Màn trình diễn hủy diệt trước Senegal, Iraq hay Na Uy (dù Na Uy dùng đội B) đủ để đội bóng của HLV Didier Deschamps gửi lời thách thức đến phần còn lại. Không sở hữu hàng tiền vệ ấn tượng, nhưng tuyến tấn công của Pháp quá mạnh. Trong tay Deschamps là những mũi công vừa giỏi phối hợp, vừa có thể độc lập tác chiến như rê dắt, sút xa, đột phá ghi bàn.

Pháp (áo xanh) quá mạnh ẢNH: REUTERS

Đó là Kylian Mbappe, chân sút chỉ cần chưa tới 3 kỳ World Cup để có 16 bàn, vươn lên hạng nhì trong danh sách vĩ đại nhất mọi thời, san bằng thành tích Miroslav Klose nắm giữ. Đó là Ousmane Dembele, đương kim Quả bóng vàng thế giới. Hay Michael Olise, Desire Doue, Bradley Barcola... đều là những mũi sáng tạo hàng đầu châu Âu.

Mbappe tỏa sáng trong 2 trận đầu với 4 bàn thắng. Đến khi chân sút sinh năm 1998 lùi xuống đóng vai trò kiến tạo, đến lượt Ousmane Dembele đóng vai chính với cú hat-trick vào lưới Na Uy. Tuyến tấn công của Pháp quá biến ảo và khó đoán, khi bộ tứ Mbappe, Dembele, Doue và Olise hoán đổi vị trí liên tục, phối hợp ăn ý và đủ tốc độ khoan thủng bất cứ phòng tuyến nào. 7 trận gần nhất tại VCK World Cup, Pháp ghi 20 bàn (trung bình gần 3 bàn/trận), trong đó có tới 5 trận ghi 3 bàn trở lên.

Với hàng công giàu đột biến, cộng với chiến lược gia thực dụng và dạn dày kinh nghiệm World Cup (đã cầm quân 4 VCK) như Deschamps, Pháp là mối đe dọa với bất cứ đối thủ nào. Đặc biệt là đội bóng phòng ngự kém và đã sa sút chóng mặt như Thụy Điển.

Bài toán khó cho Thụy Điển

Thụy Điển may mắn có vé đá play-off World Cup nhờ thành tích tốt ở Nations League. Còn về thực lực, đội bóng của HLV Graham Potter đã xuống dốc không phanh từ lần gần nhất vào tứ kết (World Cup 2018).

Niềm hy vọng của Thụy Điển giờ đặt vào bộ đôi Victor Gyokeres và Alexander Isak. Tuyến tiền đạo cũng là nơi duy nhất, đại diện Bắc Âu vẫn còn ngôi sao.

Dembele thăng hoa với hat-trick vào lưới Na Uy ẢNH: REUTERS

Thảm bại 1-5 trước Hà Lan ở vòng bảng đã vạch trận yếu kém của Thụy Điển. Đội bóng của Potter tổ chức phòng ngự kém, tranh chấp không hiệu quả và tấn công tự phát, không có triết lý xuyên suốt. Ở trận gặp Nhật Bản, Thụy Điển cũng đá bế tắc, chỉ có thể ghi bàn nhờ khoảnh khắc vụt sáng của Anthony Elanga.

Với hàng thủ thủng lưới 7 bàn sau 3 trận, Thụy Điển khó chống đỡ sức mạnh tấn công vô hạn của Pháp. Học trò Potter nhiều khả năng phải đá phòng ngự lùi sâu, nhưng ngăn cản ra sao trước khả năng công phá của Mbappe, Dembele hay những đường chuyền sắc sảo của Olise, là bài toán khó giải với Thụy Điển. Với vốn con người và kinh nghiệm ít ỏi, Thụy Điển khó tạo nên bất ngờ.

Giới chuyên môn đánh giá Pháp vượt trội

Trên khía cạnh đối đầu, Pháp chiếm ưu thế với 12 chiến thắng sau 23 lần gặp Thụy Điển, trong khi đối thủ thắng 6 trận và hai đội hòa 5 lần. Dẫu vậy, lần gần nhất gặp nhau ở một giải đấu lớn, Thụy Điển từng đánh bại Pháp 2-0 tại EURO 2012.

Theo Opta, Pháp là đội được đánh giá cao hơn, với tỷ lệ thắng trong 90 phút lên tới 75,1%. Khả năng Thụy Điển kéo được trận đấu vào hiệp phụ là 15,4%, còn cơ hội thắng của đội bóng này là 9,5%.

Dự đoán: Pháp thắng 2-0