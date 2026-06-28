Xác định đầy đủ 32 đội, 16 trận vòng knock-out World Cup 2026: Lịch thi đấu mới nhất

32 đội bóng vượt qua vòng bảng World Cup được gọi tên

Sáng nay (28.6), các trận đấu cuối cùng ở lượt hạ màn bảng J, K, L World Cup đã đồng loạt diễn ra tại Bắc Mỹ, qua đó "chốt sổ" giai đoạn vòng bảng.

32 đội bóng lọt vào vòng knock-out World Cup đã được xác định, đó là Mexico, Nam Phi (bảng A), Canada, Thụy Sĩ, Bosnia & Herzegovina (bảng B), Brazil, Ma Rốc (bảng C), Mỹ, Úc, Paraguay (bảng D), Đức, Bờ Biển Ngà, Ecuador (bảng E), Hà Lan, Nhật Bản, Thụy Điển (bảng F), Bỉ, Ai Cập (bảng G), Tây Ban Nha, Cabo Verde (bảng H), Pháp, Na Uy, Senegal (bảng I), Argentina, Áo, Algeria (bảng J), Bồ Đào Nha, Colombia, CHDC Congo (bảng K) và Anh, Ghana, Croatia (bảng L).

Nhật Bản gặp Brazil là trận đấu tâm điểm vòng knock-out đầu tiên World Cup ẢNH: REUTERS

Dựa trên nhánh đấu do Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA), các cặp đấu vòng knock-out World Cup 2026 cũng được xác định, với lịch thi đấu cụ thể như sau:

- 2 giờ ngày 29.6: Nam Phi chạm trán Canada.

- 0 giờ ngày 30.6: Brazil so tài Nhật Bản

- 3 giờ 30 ngày 30.6: Đức gặp Paraguay

- 8 giờ ngày 30.6: Hà Lan đối đầu Ma Rốc

- 0 giờ ngày 1.7: Bờ Biển Ngà gặp Na Uy

- 4 giờ ngày 1.7: Pháp chạm mặt Thụy Điển

- 0 giờ ngày 1.7: Mexico gặp Ecuador

- 23 giờ ngày 1.7: Anh gặp Congo

- 3 giờ ngày 2.7: Bỉ gặp Senegal

- 7 giờ ngày 2.7: Mỹ gặp Bosnia & Herzegovina

- 2 giờ ngày 3.7: Tây Ban Nha gặp Áo

- 6 giờ ngày 3.7: Bồ Đào Nha gặp Croatia

- 10 giờ ngày 3.7: Thụy Sĩ gặp Algeria

- 1 giờ ngày 4.7: Úc gặp Ai Cập

- 5 giờ ngày 4.7: Argentina gặp Cabo Verde

- 8 giờ 30 ngày 4.7: Colombia gặp Ghana

Cuộc thư hùng giữa Brazil và Nhật Bản là trận đấu được chờ đợi nhất vòng 32 đội, tuy nhiên, các màn so tài còn lại cũng rất đáng xem.

Hà Lan cần thể hiện bản lĩnh ứng viên vô địch khi gặp đương kim hạng tư Ma Rốc. Đại diện châu Phi đã vượt qua vòng bảng thuyết phục với 7 điểm, cùng thành tích bất bại và lối chơi kỷ luật "sắt đá" nhờ dàn cầu thủ giàu kinh nghiệm ở châu Âu.

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Pháp so tài Thụy Điển ẢNH: REUTERS

Đương kim á quân Pháp phải đối đầu Thụy Điển, đội bóng đã "chết hụt" nhiều lần từ vòng loại đến vòng bảng. Sức sống dai dẳng của Thụy Điển sẽ mang đến cho Pháp bài toán khó giải.

Đương kim vô địch Argentina sẽ gặp hiện tượng thú vị nhất giải, mang tên Cabo Verde. Đại diện châu Phi bất bại cả 3 trận vòng bảng trong lần đầu bước tới World Cup. Đội bóng đến từ đất nước vỏn vẹn 500.000 dân xứng đáng được tôn trọng nhờ hàng thủ vững chãi (sạch lưới trước Tây Ban Nha và Ả Rập Xê Út), cùng tinh thần lì lợm, không buông bỏ dù phải gặp đối thủ nào.

Argentina phải giải mã đối thủ "hạt tiêu" so với tầm vóc của chính họ, nếu muốn bước tiếp trên chặng đường bảo vệ ngôi vương.