Nửa bàn chân việt vị oan nghiệt khiến Iran có thể lỡ cơ hội lịch sử ở World Cup

Iran có thể bị loại chỉ vì nửa mũi giày

Iran đã khép lại lượt trận hạ màn bảng G bằng trận hòa 1-1 nghẹt thở với Ai Cập. Đội bóng của HLV Amir Ghalenoei đứng thứ ba chung cuộc với 3 điểm, hiệu số 0.

Iran xếp trên Hàn Quốc (3 điểm, -1), Scotland (3 điểm, -3) và Uruguay (2 điểm, -1) trên bảng xếp hạng các đội hạng ba xuất sắc nhất. Để đi tiếp, đội bóng châu Á phải hồi hộp chờ kết quả có lợi ở những màn so tài còn lại giữa Ghana và Croatia, Áo và Algeria, cũng như CHDC Congo và Uzbekistan.

Iran bị từ chối bàn thắng vì lỗi việt vị ẢNH: REUTERS

Đáng tiếc cho Iran, khi đội bóng này hoàn toàn có thể thắng Ai Cập và đoạt tấm vé lịch sử vào vòng knock-out World Cup 2026.

Đại diện châu Á đã dồn ép đối thủ nghẹt thở trong 15 phút cuối trận. Phút 89, Saeid Ezatolahi đánh đầu đập xà ngang Ai Cập trong pha phạt góc. Đến phút 90+8, Saeid Ezatolahi lại bật cao đánh đầu thành công, nhưng một lần nữa, xà ngang trở thành "thần hộ mệnh" của Ai Cập khi cản lại cơ hội làm bàn mười mươi của Iran.

Tuy nhiên, xen giữa hai tình huống này mới là pha bóng đáng nói nhất. Phút 90+4, Iran có pha treo bóng khiến khung thành Ai Cập hỗn loạn. Shoja Khalilzadeh đã nhanh chân tung cú sút làm tung lưới đối phương, mang về bàn thắng vỡ òa cho Iran.

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Nếu kết quả này giữ nguyên, Iran sẽ lần đầu tiên trong lịch sử đoạt vé vào thẳng vòng knock-out với 5 điểm và ngôi nhì bảng G.

Thế nhưng, trọng tài đã dập tắt hy vọng của bóng đá Iran. VAR xác nhận Khalilzadeh rơi vào thế việt vị rất sát sao trước khi vung chân tung lưới Ai Cập, do ở thời điểm đồng đội chạm bóng, anh đứng dưới cầu thủ phòng ngự cuối cùng của Ai Cập Hamza Abdelkarim với khoảng cách chỉ... nửa mũi giày.

VAR quyết định Khalilzadeh việt vị ẢNH: REUTERS

Nhưng, nửa mũi giày là đủ để bàn thắng không được công nhận, dưới đủ các góc quay soi xét của công nghệ.

Lý giải tranh cãi

Pha bắt việt vị của trọng tài gây tranh cãi sau trận, với hàng nghìn lượt bình luận trên các trang mạng xã hội X và Reddit.

Người hâm mộ chỉ ra rằng, cầu thủ Abdelkarim không phải là người đứng dưới cùng ở hàng thủ. Một hậu vệ Ai Cập khác mới là người lùi sâu nhất, và tiền đạo Khalilzadeh vẫn còn đứng trên cầu thủ này.

Nỗi buồn của Iran ẢNH: REUTERS

Tuy nhiên, mấu chốt của tình huống này nằm ở chỗ, thủ môn Mostafa Shobeir cũng đã dâng lên thậm chí còn đứng trên cả Hamza Abdelkarim của Ai Cập và Khalilzadeh của Iran. Khi thủ môn dâng lên trên cầu thủ tấn công cuối cùng của đối thủ, thì cầu thủ đứng cuối cùng ở hàng thủ sẽ được nhìn nhận với vai trò như thủ môn trong pha bắt việt vị.

Để pha ghi bàn hợp lệ, tiền đạo Khalilzadeh của Iran phải đứng trên 2 cầu thủ Ai Cập (gồm thủ môn và 1 người nữa, khi thủ môn đã dâng lên thì cầu thủ dưới cùng giữ vai trò thủ môn). Dù vậy, Khalilzadeh chỉ đứng trên một hậu vệ Ai Cập đã lùi về (như đề cập ở trên), nhưng vẫn đứng dưới Abdelkarim nửa bước chân. Tổng cộng, Khalilzadeh chỉ đứng trên một cầu thủ, dẫn đến pha làm bàn không hợp lệ.

Bàn thắng hụt nghiệt ngã của Khalilzadeh khiến Iran phải chờ đợi kết quả thuận lợi từ các bảng khác để vào vòng knock-out.