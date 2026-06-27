Nhận định bóng đá Congo - Uzbekistan: Đại diện châu Phi dễ thắng áp đảo

Congo vẫn bản lĩnh và lì lợm hơn

Dù chỉ đứng hạng ba sau hai lượt đấu, CHDC Congo vẫn xứng đáng được tôn trọng với màn thể hiện kiên cường trước các đối thủ mạnh.

Aaron Wan-Bissaka cùng đồng đội cầm hòa Bồ Đào Nha (1-1) với thế trận sòng phẳng và ngang ngửa, trước khi thua 0-1 trước Colombia chỉ bởi thiếu tập trung trong một khoảnh khắc.

Trong lần đầu dự World Cup sau 52 năm chờ đợi, đội quân của HLV Sebastien Desabre đang để lại hình ảnh đẹp. Nhà cầm quân người Pháp đã biến đội bóng vốn dĩ chơi bóng hoang dã và ngẫu hứng trở thành tập thể kỷ luật, chặt chẽ. Hàng thủ Congo đã khiến Cristiano Ronaldo và Bruno Fernandes phải "tắt tiếng" suốt 90 phút, hay khiến James Rodriguez, Luis Diaz phải trầy trật tìm khoảng trống.

Congo là đội bóng bản lĩnh ẢNH: REUTERS

Vỏn vẹn 2 bàn thua sau 2 trận gặp Colombia và Bồ Đào Nha, Congo xứng đáng được tôn trọng. Tuy nhiên, hàng thủ tốt chỉ là điều kiện cần để đoạt vé vào vòng knock-out. Điều kiện đủ là hàng công hiệu quả, thứ Congo phải có để hưởng niềm vui chiến thắng tại World Cup. Trận gặp Uzbekistan lúc 6 giờ 30 ngày 28.6 là cơ hội như vậy.

Cùng đến với World Cup bằng cái danh "hiện tượng", nhưng Uzbekistan không thể đá được như Congo. Đại diện châu Á đã chơi kiên cường ở trận đầu với Colombia, khi chỉ chịu thua bởi sự non nớt trong nửa sau hiệp 2. Tuy nhiên, đến trận gặp Bồ Đào Nha, nhược điểm Uzbekistan đã bị phơi bày khi vỡ trận toàn diện, để thua đậm 0-5.

Nếu Congo được xây dựng bằng cấu trúc đội hình chặt chẽ, chơi lăn xả và bọc lót tốt, Uzbekistan lại đá tương đối lỏng lẻo. Đội bóng của HLV Fabio Cannavaro vừa yếu về tổ chức lối chơi, vừa tranh chấp không tốt trước các đội Nam Mỹ và châu Âu.

Trận chiến 'sinh tử'

HLV Desabre của Congo xác nhận, đội bóng sẽ thay đổi cách tiếp cận ở trận đấu cuối. Nếu như trước Bồ Đào Nha và Colombia, Congo chủ yếu sử dụng hệ thống năm hậu vệ để ưu tiên sự chắc chắn, thì trước Uzbekistan, họ sẽ chủ động chơi tấn công.

Niềm hy vọng lớn nhất của đại diện châu Phi vẫn là bộ đôi Yoane Wissa và Cedric Bakambu. Wissa đặc biệt được kỳ vọng sau khi dần lấy lại phong độ và thể trạng tốt nhất, trong khi Bakambu vẫn là chân sút giàu kinh nghiệm nhất trên hàng công.

Kỹ thuật cá nhân tốt của hai mũi nhọn châu Phi sẽ mang tới cho hàng thủ Uzbekistan trận đấu vất vả.

Uzbekistan (áo trắng) còn quá non nớt ở World Cup 2026 ẢNH: REUTERS

Với nền tảng thể chất yếu, Uzbekistan khó chống chọi với sức mạnh thể chất của Congo, đội bóng có đủ tố chất nhanh, khỏe và càn lướt tốt để làm chủ các pha tranh chấp tay đôi. Uzbekistan vẫn sẽ dốc lòng chiến đấu, khi đội bóng châu Á còn quyền tự quyết mong manh. Thế nhưng, chỉ thuần túy tinh thần là không đủ để làm nên chuyện tại World Cup.

Khác với hai lượt trận đầu tiên, Congo nhiều khả năng sẽ chủ động dâng cao đội hình ngay từ đầu nhằm tìm kiếm bàn thắng. Điều đó hứa hẹn tạo nên thế trận cởi mở hơn, bởi Uzbekistan cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chơi tấn công. Đội bóng của Cannavaro cũng có những gương mặt để hy vọng như Eldor Shomurodov hay Abbosbek Fayzullaev.

Theo mô phỏng của siêu máy tính Opta, Congo được đánh giá nhỉnh hơn với 49% khả năng giành chiến thắng, trong khi cơ hội dành cho Uzbekistan là 27%, còn khả năng hai đội chia điểm là gần 24%.