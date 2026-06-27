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Thể thao World Cup 2026

Bảng xếp hạng đội hạng ba World Cup: Hàn Quốc 'tim đập dồn', chỉ đi tiếp nếu...

Hồng Nam
Hồng Nam
Cánh cửa đi tiếp của Hàn Quốc ở World Cup đã hẹp lại rất nhiều, do đội bóng xứ kim chi tạm thời tụt xuống thứ 8 trên bảng xếp hạng các đội hạng ba xuất sắc nhất.

Hàn Quốc rơi vào thế cực khó

Cuộc đua giành vị trí trong nhóm các đội hạng ba xuất sắc nhất tiếp tục nóng ở lượt trận cuối vòng bảng World Cup 2026. Sau khi loạt trận các bảng I, G và H khép lại vào sáng nay (28.6), số phận của đội tuyển Hàn Quốc giờ như "chỉ mành treo chuông".

Ở bảng I, Senegal đè bẹp Iraq với tỷ số 5-0 để chốt sổ bảng đấu với vị trí thứ ba. Trên bảng xếp hạng các đội hạng ba, Senegal cũng vượt qua Hàn Quốc, khi cùng có 3 điểm nhưng sở hữu hiệu số bàn thắng bại vượt trội (+2 so với -1).

Bảng xếp hạng đội hạng ba World Cup: Hàn Quốc 'tim đập dồn', chỉ đi tiếp nếu... - Ảnh 1.

Nỗi thất vọng của Hàn Quốc

ẢNH: REUTERS

Hàn Quốc sau đó đón tin vui ở bảng H, khi Uruguay thua 0-1 trước Tây Ban Nha, do đó khép lại bảng đấu bằng vị trí thứ ba với vỏn vẹn 2 điểm. Như vậy, Hàn Quốc chắc chắn xếp trên hai đội hạng ba gồm Uruguay (2 điểm, hiệu số -1) và Scotland (3 điểm, hiệu số -3).

Tuy nhiên, niềm vui của Hàn Quốc chỉ kéo dài đúng... 2 tiếng. Cuộc đua giữa các đội bảng G lại đặt đội bóng xứ kim chi vào thế vô cùng bất lợi. Bàn thắng của Ramin Rezaeian giúp Iran có trận hòa quý giá 1-1 với Ai Cập, qua đó khép lại bảng đấu với vị trí thứ 3 cùng 3 điểm, hiệu số 0. Đáng tiếc cho Iran, khi bàn thắng của Shojae Khalilzadeh ở phút 90+3 bị hủy, dẫn đến đại diện châu Á đánh rơi chiến thắng đáng tiếc. Dẫu sao, Iran cũng vượt lên Hàn Quốc trong danh sách các đội hạng ba xuất sắc nhất và tràn đầy cơ hội đi tiếp. 

Bảng xếp hạng đội hạng ba World Cup: Hàn Quốc 'tim đập dồn', chỉ đi tiếp nếu... - Ảnh 2.

Bảng xếp hạng các đội hạng ba

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Lúc này trên bảng xếp hạng các đội hạng ba, Hàn Quốc đã rơi xuống thứ... 8, vị trí cuối cùng trong nhóm đi tiếp.

Rạng sáng mai, các trận vòng bảng còn lại sẽ diễn ra để định đoạt số phận của Hàn Quốc. Nếu ít nhất 2 trong 3 điều kiện này xảy ra: Áo chia điểm với Algeria, CHDC Congo thắng Uzbekistan và Croatia không thua Ghana, Hàn Quốc sẽ rơi khỏi tốp 8 và dừng cuộc chơi.

Đội tuyển Hàn Quốc đã không còn quyền tự quyết số phận, khi để thua 0-1 trước Nam Phi ở lượt cuối dẫn đến mất ngôi nhì bảng. Lúc này, HLV Hong Myung-bo và học trò chỉ còn có thể... cầu nguyện.

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