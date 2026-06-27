Senegal 5-0 Iraq, bảng I World Cup 2026: Đội châu Phi sắp tiễn Hàn Quốc về nước

Senegal chiếm ưu thế sớm

Sau hai thất bại trước Na Uy và Pháp ở World Cup 2026, đội tuyển Senegal chỉ còn một con đường duy nhất: đánh bại Iraq ở trận cuối bảng I với tỷ số càng đậm càng tốt để đứng hạng ba, rồi chờ đợi so sánh chỉ số với các đội hạng ba khác.

Senegal (áo trắng) áp đảo Iraq ẢNH: REUTERS

Với những hảo thủ như Sadio Mane, Idrissa Gueye hay Ismaila Sarr, Senegal vẫn mạnh vượt trội Iraq. Đại diện châu Phi tấn công phủ đầu và sớm mở tỷ số ở phút thứ 4. Habib Diarra tung cú sút chân trái tung nóc lưới Iraq sau pha dàn xếp đá phạt góc hiệu quả. Học trò ông Pape Thiaw đã lấy tốc độ và sức càn lướt để đè bẹp hàng thủ số đông của Iraq, không cho đối thủ dìu trận đấu vào thế "cò cưa".

Bàn thắng sớm của Senegal khiến Iraq vỡ đội hình. Đội bóng châu Á phải dồn lên, để lộ ra nhiều khoảng trống sau lưng cho Mane và Sarr khai thác. Khó khăn chồng chất cho Iraq ở phút 12, khi trung vệ Rebin Sulaka bị rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu vì phạm lỗi với Mane.

Sulaka (số 2) nhận thẻ đỏ ẢNH: REUTERS

Với thế trận một chiều, Senegal tràn lên với hy vọng ghi thêm bàn và cải thiện hiệu số để đua với các đội hạng ba còn lại. Dẫu vậy, Iraq cũng chống trả quyết liệt. Đội bóng của HLV Graham Arnold pressing cực rát, đeo bám dai dẳng và vào bóng quyết liệt trong trận đấu cuối cùng ở World Cup 2026, khiến Senegal chùn chân.

Cũng nhờ vậy, chỉ với 43% thời lượng cầm bóng, Iraq cũng không để Senegal ghi nhiều hơn 1 bàn trong hiệp 1.

Cơn mưa bàn thắng

Senegal tiếp tục đá nửa sân trong hiệp 2 với toàn bộ đội hình tràn lên tấn công, trong khi Iraq vẫn oằn mình phòng ngự.

Phút 51, Ibrahim Mbaye chuyền dọn cỗ từ cánh phải cho Mane, nhưng ở khoảng cách 6 m trước cầu môn, Mane lại đệm bóng ra ngoài. Pha bỏ lỡ này lý giải tại sao Senegal đá hơn người và dứt điểm tới 12 lần, nhưng chỉ ghi... 1 bàn suốt hiệp 1.

Chỉ đến khi Iraq tự mắc sai lầm, Senegal mới tìm được bàn nhân đôi cách biệt để giảm tải gánh nặng tâm lý, qua đó khơi thông cho cơn mưa bàn thắng đã mắt.

Senegal thăng hoa ẢNH: REUTERS

Phút 56, tiền vệ Zidane Iqbal của Iraq mắc sai lầm tai hại với pha khống chế lỗi ngay trước vòng cấm đội nhà. Mane băng lên cướp bóng, rồi rất cố gắng căng ngang chân trái vào trong. Nhiệm vụ của Sarr trở nên đơn giản, với pha đệm bóng cận thành tung lưới Iraq, giúp Senegal vươn lên dẫn trước 2-0.

Đến lúc này, Iraq hoàn toàn sụp đổ. Phút 59, Pape Gueye nâng tỷ số lên 3-0 với pha cứa lòng tuyệt đẹp ngoài vòng cấm, không cho thủ môn Ahmed Basil cơ hội nào để cứu thua.

12 phút sau, Papa Gueye cho thấy cái duyên của một "siêu dự bị". Vẫn là cú sút chân trái, bóng găm từ mũi giày Gueye đi cháy lưới Iraq khi khoảng trống đã rộng mở nơi tuyến hai.

Chiến thắng 5-0 của Senegal được ấn định phút 82, khi Iliman Ndiaye sút tuyệt đẹp ở góc hẹp, góp một siêu phẩm nữa trong ngày vui của đội bóng châu Phi.

Thắng đậm Iraq, Senegal chốt lại bảng I với hạng ba, giành 3 điểm, hiệu số +2. Mane cùng đồng đội vượt qua Hàn Quốc (3 điểm, -1) và Scotland (3 điểm, -3) trên bảng xếp hạng các đội thứ ba xuất sắc nhất. Scotland đã bị loại, còn Hàn Quốc cũng không còn nhiều cơ hội ở lại giải đấu năm nay.