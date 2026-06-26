Pedro Neto: 'Bồ Đào Nha đâu có phụ thuộc vào Ronaldo'

Bồ Đào Nha không lệ thuộc vào ai, kể cả Ronaldo

Trước cuộc đối đầu với Colombia ở lượt trận cuối bảng K World Cup 2026 (diễn ra lúc 6 giờ 30 ngày 28.6), Pedro Neto lên tiếng bảo vệ Cristiano Ronaldo sau những chỉ trích nhằm vào thủ quân Bồ Đào Nha cũng như toàn đội ở đầu giải đấu.

Tiền vệ đang khoác áo Chelsea khẳng định Ronaldo vẫn giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong đội hình của HLV Roberto Martínez, nhưng bác bỏ quan điểm cho rằng Bồ Đào Nha quá phụ thuộc vào siêu sao 41 tuổi.

Ronaldo đã lấy lại cảm giác ghi bàn ẢNH: REUTERS

"Cristiano là cầu thủ rất quan trọng đối với chúng tôi, nhưng nói rằng đội tuyển phụ thuộc vào anh ấy thì hơi quá. Chúng tôi biết rằng mỗi khi bóng được đưa vào vòng cấm, khả năng Cristiano ghi bàn là rất cao. Tuy nhiên, chúng tôi luôn tạo ra cơ hội cho tất cả các cầu thủ", ngôi sao Chelsea nhận định.

Pedro Neto nhấn mạnh sức mạnh của Bồ Đào Nha nằm ở hệ thống chiến thuật và lối chơi tập thể, thay vì chỉ dựa vào một cá nhân: "Chúng tôi có cách chơi và chiến thuật riêng. Tôi không nghĩ đội tuyển phụ thuộc quá nhiều vào Cristiano, nhưng rõ ràng sự hiện diện của anh ấy mang lại sự tự tin rất lớn cho toàn đội".

Bồ Đào Nha đứng nhì bảng K sau 2 lượt trận với 4 điểm, nhờ chiến thắng 5-0 trước Uzbekistan và hòa 1-1 với CHDC Congo. Ở lượt hạ màn, Ronaldo cùng đồng đội đọ sức Colombia, đội đang đứng đầu bảng với 6 điểm.

Bồ Đào Nha phải thắng Colombia để lấy ngôi đầu ẢNH: REUTERS

Ronaldo đã giải tỏa áp lực với cú đúp vào lưới Uzbekistan, qua đó xác lập kỷ lục ghi bàn ở 6 VCK World Cup liên tục. Tuy nhiên, chặng đường trước mắt Bồ Đào Nha còn dài, trước mắt là vượt qua Colombia để lấy ngôi đầu bảng.

'Colombia' là đội bóng kiên cường

Đánh giá về Colombia, Pedro Neto dành sự tôn trọng lớn cho đại diện Nam Mỹ và cho rằng Bồ Đào Nha sẽ phải thể hiện tinh thần chiến đấu ở mức cao nhất nếu muốn thắng.

"Chúng tôi biết mình sẽ đối đầu với đội tuyển đã lỡ hẹn World Cup 2022, nhưng hiện tại đang chơi rất tốt. Họ sở hữu đội hình chất lượng, từng vào chung kết Copa America và có tinh thần chiến đấu mạnh mẽ.

Song, Bồ Đào Nha cũng làm được điều đó trong trận đấu vừa qua. Toàn đội đã chơi kiên cường và làm việc rất chăm chỉ. Trước Colombia, đó sẽ tiếp tục là yếu tố then chốt. Bồ Đào Nha phải chơi với tinh thần ngang bằng, thậm chí vượt đối thủ nếu muốn thắng", Pedro Neto nhấn mạnh.

Khi được hỏi liệu Bồ Đào Nha có phải là ứng viên cho chức vô địch World Cup 2026 hay không, Pedro Neto khẳng định đội đủ năng lực để cạnh tranh với bất kỳ đối thủ nào.

"Mọi người đều biết chất lượng và sự đoàn kết của tập thể này, đặc biệt sau khi Bồ Đào Nha vô địch Nations League. Sau danh hiệu đó, các đối thủ nhìn chúng tôi với sự tôn trọng lớn hơn. Điều quan trọng nhất lúc này là tập trung làm tốt công việc của mình và cố gắng tiến xa nhất có thể", chân chạy cánh của Bồ Đào Nha kết luận.