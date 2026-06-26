Nhận định Senegal - Iraq, World Cup 2026: 'Sư tử Terangga' tiễn... Hàn Quốc về nước?

Cơ hội cuối cùng cho Senegal

Đương kim á quân châu Phi Senegal chơi thất vọng ở World Cup 2026 khi thua cả Pháp (1-3) và Na Uy (2-3) sau hai lượt trận đầu. Nếu ở các VCK World Cup trước đây với 32 đội, Sadio Mane cùng đồng đội đã dừng cuộc chơi.

Tuy nhiên, World Cup 2026 với 48 đội mở ra cho "Sư tử Terangga" thêm một cơ hội nữa: vé đi tiếp nếu lọt vào nhóm 8 đội hạng ba xuất sắc nhất. Senegal cần hoàn thành điều kiện cần, đó là đánh bại Iraq ở trận đấu lúc 2 giờ rạng sáng mai (27.6). Còn điều kiện đủ, là chờ đợi kết quả thuận lợi ở các bảng đấu khác.

Senegal còn cơ hội đi tiếp ẢNH: REUTERS

Điều kiện cần nằm trong tầm tay thầy trò HLV Pape Thiaw. Dù thua Pháp và Na Uy, nhưng Senegal vẫn mạnh hơn hẳn so với Iraq. Đại diện châu Phi có những hảo thủ giàu kinh nghiệm nhờ đã từng hoặc đang chinh chiến ở châu Âu như Sadio Mane, Edouard Mendy, Nicolas Jackson... Senegal cũng giàu kinh nghiệm ở World Cup, đối lập với Iraq mới trở lại sân chơi thế giới sau 40 năm.

Điểm yếu lớn nhất của Senegal nằm ở hàng thủ, nơi trung vệ đội trưởng Kalidou Koulibaly đã mắc sai lầm liên tục trong các trận gần nhất gặp Pháp và Na Uy (2 lỗi trực tiếp dẫn đến bàn thua). HLV Pape Thiaw nhiều khả năng để Koulibaly ngồi dự bị ở trận cuối cùng, nhường chỗ cho những trung vệ tốc độ và chắc chắn hơn. Song, dù Koulibaly có góp mặt, hàng thủ Senegal cũng đối diện ít nguy cơ hơn, do hàng công Iraq không mạnh. Các mũi công châu Á hoàn toàn thua thiệt các trung vệ Pháp và Na Uy trong cuộc đua cơ bắp và sức bền. Aymen Hussein cùng đồng đội có thể khỏe so với mặt bằng châu Á, nhưng bước ra thế giới, nơi phần đông tuyển thủ Iraq chỉ đá ở trong nước hoặc Tây Á, đội bóng này... không có gì để so sánh.

Dù cơ hội là 50-50 (Senegal và Iraq cùng trắng tay sau 2 trận, Senegal xếp trên do hơn hiệu số bàn thắng bại), nhưng với thực lực vượt trội, Senegal sẽ thắng để nuôi hy vọng.

Đẩy... Hàn Quốc về nước?

Với hiện trạng các đội hạng ba ở các bảng đã hạ màn, con số 3 điểm không phải cột mốc an toàn để đi tiếp. Các đội đã có vé như Thụy Điển, Ecuador đều có 4 điểm (hiệu số 0), tương tự là Bosnia & Herzegovina cũng với 4 điểm (hiệu số -1) đang ở trạng thái "chờ".

Hàn Quốc (áo đỏ) có nguy cơ sớm bị loại ẢNH: REUTERS

Nếu thắng Iraq, Senegal sẽ có 3 điểm. Nếu thắng tối thiểu 2 bàn, Senegal chắc chắn có hiệu số -1, vượt lên trên Hàn Quốc (cũng có 3 điểm, hiệu số -1) do ghi nhiều bàn thắng hơn, đồng thời hơn Scotland (3 điểm, hiệu số -3).

Việc hơn điểm hai đội xếp thứ ba khác tạo cho Senegal cơ hội lớn hơn để lọt vào nhóm 8 đội xuất sắc nhất.

Nếu Senegal thắng Iraq 2 bàn trở lên, Hàn Quốc sẽ tiến gần ngưỡng... về nước sớm thêm một nấc. Thể thức mới của FIFA đang tạo ra cuộc đua vô cùng hấp dẫn và khó lường, nơi các đội bóng nhìn nhau mà đá, phải toan tính đến những trận cuối cùng, thay vì vòng bảng sớm ngã ngũ như thể thức trước đây.

Nếu vùng lên thành công ở trận cuối, Senegal có lẽ xứng đáng được trao thêm một cơ hội nữa ở World Cup. Đại diện châu Phi chơi không tệ, chỉ là... quá đen đủi khi phải nằm ở bảng I với Pháp và Na Uy mà thôi.

Còn với Iraq, tinh thần "còn nước còn tát" phải được thể hiện. Học trò HLV Graham Arnold cần học thật nhanh để tiến bộ hơn ở trận đấu gần như chắc chắn là cuối cùng ở World Cup 2026.

Dự đoán: 3-1