World Cup 2026, Na Uy - Senegal: 'Chiến binh Viking' phô diễn đẳng cấp

Bài toán khó cho Na Uy

Na Uy khởi động World Cup 2026 bằng chiến thắng nhẹ nhàng 4-1 trước Iraq ở lượt ra quân, nhờ vậy chiếm ngôi đầu bảng F với 3 điểm (hơn Pháp hiệu số bàn thắng bại).

Cú đúp của Haaland góp phần giúp Na Uy khẳng định đẳng cấp của đội bóng số một Bắc Âu hiện tại. Tuy nhiên, đối thủ Iraq chưa phải "thuốc thử" đủ mạnh để đo lường cơ hội tiến xa của Na Uy ở giải năm nay.

Dù thua Pháp 1-3 trong trận ra quân, nhưng Senegal đã thể hiện được nhiều. Khó trách Sadio Mane cùng đồng đội, khi Senegal chỉ thua ứng viên vô địch nặng ký nhất.

Na Uy giành 3 điểm tiếp theo? ẢNH: REUTERS

Trước khi Kylian Mbappe sút tung lưới thủ môn Edouard Mendy, Senegal là đội còn chơi hay và có đường nét hơn. Đương kim á quân châu Phi vận hành khoa học, mạch lạc, tiết chế được chất ngẫu hứng để tạo nên cỗ máy pressing và luân chuyển bóng kỷ luật. Với những mũi công lắt léo và tì đè tốt như Sadio Mane, Nicolas Jackson, Ismaiia Sarr, Senegal đủ sức gây khó cho bất cứ hàng thủ nào, nhất là tuyến phòng ngự thực ra chưa vào guồng của Na Uy.

Cuộc chiến giữa Na Uy và Senegal là màn đối đầu giữa sức mạnh cơ bắp Bắc Âu và sự dẻo dai, càn lướt châu Phi. Na Uy có phong độ tốt hơn, nhưng Senegal lại sở hữu kinh nghiệm thi đấu dày dạn và thường chơi rất khó chịu trước các đối thủ châu Âu. Mane cùng đồng đội sẽ ưu tiên phòng ngự để chờ thời điểm bứt tốc.

Bài học từ trận gặp Pháp là sự tập trung, khi Senegal buộc phải phân phối thể lực hợp lý để tránh sai sót cá nhân trong 30 phút cuối trận. Nếu Haaland bị hậu vệ Senegal "bỏ túi", nguy cơ Na Uy không ghi được bàn là rất cao, khi những chân sút khác như Alexander Sorloth hay Jorgen Strand Larsen đều không xuất sắc.

Na Uy muốn thắng để sớm vượt vòng bảng, nhưng Senegal cũng cần 3 điểm để giữ mình ở lại cuộc chơi. Màn thư hùng lúc 7 giờ hôm nay (23.6) vì thế càng khó đoán hơn.