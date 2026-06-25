Nhật Bản có nguy cơ rơi vào nhánh 'tử thần': Đấu Brazil hoặc Đức, Pháp

Khó khăn chồng chất chờ Nhật Bản

Nhật Bản đang là đội châu Á chơi ấn tượng nhất ở World Cup 2026, với 4 điểm sau 2 trận, đứng nhì bảng F. Học trò HLV Hajime Moriyasu hai lần gỡ hòa để giành 1 điểm trước Hà Lan trong ngày ra quân (2-2), sau đó đánh bại Tunisia với tỷ số đậm 4-0 để đặt một chân vào vòng knock-out.

Với 4 điểm và hiệu số +4, gần như chắc chắn Nhật Bản đã vào vượt vòng bảng. Vấn đề chỉ là thứ hạng. Ritsu Doan cùng đồng đội có thể đứng nhất, nhì hoặc thứ ba tùy vào kết quả trước Thụy Điển ở lượt hạ màn, diễn ra lúc 6 giờ ngày mai (26.6).

Nhật Bản chơi ấn tượng dù vắng nhiều trụ cột ẢNH: REUTERS

Nếu đánh bại Thụy Điển, Nhật Bản sẽ đoạt ngôi đầu bảng nếu Hà Lan không thắng (hoặc thắng với cách biệt không đậm bằng) trước Tunisia ở trận đấu cùng giờ. Nếu hòa Thụy Điển, 90% Nhật Bản đứng nhì bảng. Còn trong trường hợp thua, thầy trò Moriyasu sẽ khép lại vòng bảng với vị trí thứ ba.

Dù đứng ở vị trí nào, Nhật Bản cũng sẽ gặp "ải khó" ở vòng 32 đội. Nếu nhất bảng, đối thủ của đại diện châu Á là Ma Rốc. Trong trường hợp đứng nhì, Nhật Bản phải gặp ứng viên vô địch Brazil. Còn nếu đứng thứ ba, Nhật Bản sẽ gặp một trong các đội Đức, Mexico, Thụy Sĩ hoặc đội nhất bảng I (Pháp hoặc Na Uy).

Mục tiêu vô địch không thay đổi

Điều đó mang đến thử thách cực lớn cho Nhật Bản. Tuy nhiên, đây là khó khăn HLV Moriyasu cùng học trò đã lường trước khi đến giải năm nay.

"Chúng tôi hướng tới chiến thắng, nhưng nếu có thể, chúng tôi muốn kết thúc vòng bảng ở vị trí dẫn đầu bằng cách ghi thật nhiều bàn thắng. Chúng tôi không biết sẽ gặp đội nào ở vòng tiếp theo, nhưng điều quan trọng là phải duy trì sự ổn định và chắc chắn. Tôi tin rằng chúng tôi đủ khả năng đối đầu với bất kỳ đội bóng nào", Moriyasu khẳng định.

Nhật Bản đã tiến bộ thần tốc ở World Cup. 4 năm qua, "Samurai xanh" liên tục giao hữu với các đội tuyển mạnh và chưa thua một đội lớn nào. Nhật Bản đã thắng Đức, Tây Ban Nha, Brazil, Anh, Canada, Scotland... cho thấy sự trưởng thành bản lĩnh.

"Chúng tôi không giảm bớt tham vọng, mà nó còn lớn hơn rất nhiều. Mục tiêu vô địch World Cup 2026 của đội tuyển Nhật Bản là không thay đổi. Nhưng không chỉ là về mục tiêu đó, mà còn là về việc nâng cao trình độ của từng cá nhân và cả đội tuyển", HLV Moriyasu nhấn mạnh.