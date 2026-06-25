Nhận định Nhật Bản - Thụy Điển, World Cup 2026: 'Samurai xanh' nhấn chìm đối thủ?

Nhật Bản thăng hoa

Nhật Bản chỉ cần 2 trận đấu ở World Cup để chứng minh, đội bóng này vẫn là niềm tự hào lớn nhất của bóng đá châu Á. Trong khi Jordan, Qatar đã bị loại, Uzbekistan, Iraq, Iran, Úc, Ả Rập Xê Út vẫn ở thế "chới với" còn Hàn Quốc phải hồi hộp chờ đợi do chỉ đứng thứ ba, Nhật Bản dù nằm ở bảng đấu khó, vẫn biết cách thể hiện bản lĩnh.

Học trò HLV Hajime Moriyasu kiên cường hòa 2-2 với Hà Lan ngày ra quân, rồi đè bẹp Tunisia (4-0) ở lượt hai. Dẫu vắng nhiều hảo thủ như Wataru Ento, Kaoru Mitoma hay Takefusa Kubo, Nhật Bản vẫn cứ là... Nhật Bản: kiểm soát bóng bằng các pha đan lát nhuần nhuyễn, khoa học, triển khai tấn công mạch lạc, điềm tĩnh kéo giãn đối thủ để mở khoảng trống, trước khi xuyên phá bằng tốc độ và nhãn quan chiến thuật sắc bén.

Nhật Bản bất bại ở bảng tử thần ẢNH: REUTERS

Với toàn bộ đội hình đang đá ở "lục địa già", Nhật Bản chẳng khác nào một đội tuyển châu Âu đẳng cấp cao. Tinh thần "một Nhật Bản" HLV Moriyasu đề cập đã giúp toàn đội có sự đoàn kết và nhuệ khí vượt khó cao độ. Nhật Bản chơi rất bản lĩnh, không để hoàn cảnh làm lung lay ý chí. Đội bóng như vậy xứng đáng vào vòng knock-out.

Trái ngược với Nhật Bản, Thụy Điển dù ra quân tưng bừng khi thắng Tunisia 5-1, nhưng đã về lại mặt đất với trận thua Hà Lan... 1-5. Chiến thắng trận đầu đến từ việc Tunisia quá yếu và bất ổn, hơn là Thụy Điển mạnh. Đội bóng của HLV Graham Potter được đá play-off World Cup nhờ vé vớt Nations League, thay vì có thành tích tốt ở vòng loại (Thụy Điển chỉ đứng áp chót). Có những ngôi sao như Viktor Gyokeres, Alexander Isak, nhưng Thụy Điển là đội bóng rời rạc, thiếu kết nối và cũng... không nhìn về một hướng. Chính sự lỏng lẻo ấy khiến đại diện Bắc Âu sụp đổ trước áp lực tấn công khủng khiếp của Hà Lan.

Phép thử bản lĩnh

Nhật Bản đủ sức tấn công theo kiểu Hà Lan, một khi thầy trò HLV Moriyasu đã "nóng máy". Trận thắng đậm Tunisia với các pha dàn xếp ghi bàn từ mọi hướng cho thấy, "Samurai xanh" có thể hạ gục đối thủ bằng bất cứ đòn thế nào. Đây là thử thách cực đại cho hàng thủ đã lọt lưới 6 bàn sau 2 trận của Thụy Điển.

Nhật Bản có nhiều phương án tiếp cận khung thành, khác với sự đơn điệu của Thụy Điển ẢNH: REUTERS

Dù vậy, không thể xem thường Thụy Điển, khi học trò Potter vẫn còn cơ hội đứng nhì bảng để vào vòng knock-out. Nếu thắng Nhật Bản, Isak cùng đồng đội sẽ đi tiếp. Quyền tự quyết mang đến cho Thụy Điển động lực lớn, để thức tỉnh đúng vào giai đoạn quan trọng nhất.

Nhật Bản chỉ cần 1 điểm để chắc chắn đi tiếp, nhưng nếu đá để hòa, Ritsu Doan cùng đồng đội dễ sa bẫy.

Đại diện châu Á đủ sức thắng và phải đá để thắng. HLV Moriyasu tuyên bố Nhật Bản đủ sức vô địch World Cup nếu đồng lòng. Đó là hành trình dài đầy rẫy khó khăn, mà trận gặp một Thụy Điển đang sa cơ là một trong số đó. Sức mạnh của "Samurai xanh" cần thể hiện ở giai đoạn này. Nhật Bản sẽ thắng để trở thành đại diện châu Á có thể là duy nhất bước tới vòng knock-out.