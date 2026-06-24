Mbappe đe dọa kỷ lục của Messi

M ESSI XỨNG ĐÁNG ĐI VÀO LỊCH SỬ

Trước trận Argentina gặp Áo rạng sáng 23.6 (giờ VN), cựu tiền vệ Xavi Hernandez của Barcelona có bài viết phân tích về sự nghiệp và tố chất phi thường của Messi. Trong đó, anh nhận xét đồng đội "đã gần như vượt qua giới hạn con người".

Ở tuổi 39, Ronaldo "béo" (Ronaldo De Lima) đã giải nghệ được 4 năm và nặng trên 100 kg. Cũng đến ngưỡng tuổi ấy, hầu hết cầu thủ đã giải nghệ, hoặc nếu còn thi đấu thì chỉ ra sân để dưỡng già, tận hưởng ngày tháng cuối sự nghiệp. Nhưng, Messi ở tuổi 39 vẫn gánh trên vai cả đội Argentina. Siêu sao mang áo số 10 tỏa sáng với cú đúp vào lưới đội tuyển Áo để nâng tổng bàn thắng ở World Cup lên con số 18, vượt kỷ lục của Klose 2 bàn.

Mbappe chỉ còn kém Messi 2 bàn thắng ẢNH: REUTERS

Một chi tiết đáng lưu ý: Messi đã ghi cả 5 bàn cho Argentina ở 2 lượt đầu. Anh ghi nhiều bàn hơn… 30 đội ở World Cup năm nay, chỉ tính các đội đã đá 2 trận. Trong đó, có những ứng viên vô địch như Tây Ban Nha, Brazil.

Kỷ lục là không đủ để nói lên sự vĩ đại của Messi. Siêu sao mang áo số 10 là đầu não sáng tạo và luân chuyển bóng của Argentina. Anh chạy ít, nhưng luôn xuất hiện ở điểm nóng, chạm bóng ít, song rất chất lượng. Pha dứt điểm một chạm đẳng cấp mở tỷ số, hay cú rướn người rồi sút bóng xuyên qua cả hàng thủ trẻ khỏe của Áo ở phút bù giờ hiệp 2 là thành quả của lối chơi giàu trí tuệ, nơi Messi biết dự trữ năng lượng cho thời khắc quan trọng, nơi tài năng thiên bẩm hòa cùng sự khổ luyện, giúp Messi ở chặng cuối sự nghiệp vẫn vượt lên tất cả để khẳng định giá trị vượt thời gian.

K Ẻ THÁCH THỨC ĐÁNG GỜM

Messi đủ sức phá sâu kỷ lục ghi bàn World Cup, khi anh đã bỏ túi 18 bàn và còn có thể ghi nhiều bàn hơn nữa khi Argentina có triển vọng tiến xa. Đội bóng xứ tango gặp Jordan ở lượt cuối (2 giờ ngày 27.6) và còn các trận ở vòng knock-out để Messi nâng cao thành tích.

Tuy nhiên, giữ đỉnh cao luôn khó hơn bước lên đỉnh cao. Thiên tài người Argentina đã phá xong kỷ lục, giờ là lúc bước sang giai đoạn mới: bảo vệ ngôi đầu trước sự thách thức của Kylian Mbappe, chân sút có hiệu suất ghi bàn còn ấn tượng hơn.

Nếu Messi cần 27 trận (6 VCK) để ghi 18 bàn, Mbappe chỉ cần 16 trận (3 VCK) để có 16 bàn. Ngày Messi ra mắt sân chơi thế giới, Mbappe là cậu bé 8 tuổi đá bóng trên đường phố ở khu "ổ chuột" Bondy (Pháp). Giờ đây, tiền đạo người Pháp song hành với đàn anh trên đường đua kỷ lục.

Khoảng cách 2 bàn mong manh có thể bị san lấp ngay ở giải này, bởi cũng như Messi ở Argentina, Mbappe nhận được "đặc quyền" ở đội tuyển Pháp. Anh được đặt vào vị trí sở trường, được những chân chuyền như Michael Olise, Desire Doue hay Adrien Rabiot dọn cỗ, được tập trung dồn bóng ghi bàn. Messi và Mbappe không chỉ tạo nên cuộc đua vua phá lưới hứa hẹn hấp dẫn nhất lịch sử, mà sẽ so kè nhau trên bảng xếp hạng tiền đạo hay nhất mọi thời ở World Cup. Mbappe trẻ hơn Messi 11 tuổi. Anh còn tối thiểu từ 1 đến 2 kỳ World Cup để nâng thành tích, trong khi với Messi, "vũ điệu" tại Mỹ có lẽ là lần cuối.

Chuyện Mbappe vượt Messi chỉ là vấn đề thời gian, nhưng ngay cả vậy, Messi vẫn có sự nghiệp vĩ đại với gần 60 kỷ lục thế giới và danh hiệu cao quý nhất cùng Argentina. Thiếu đi một cột mốc không làm giảm giá trị thành tựu của anh. Và với Mbappe, nếu là chân sút số một, đó cũng là món quà xứng đáng cho cậu bé nghèo ở Bondy năm nào không ngừng vươn lên chiến thắng số phận, dẫn dắt tuyển Pháp đến vinh quang.