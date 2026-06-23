World Cup 2026, Panama - Croatia: Đã đến lúc Modric lên tiếng

Với trận ra quân để thua đội tuyển Anh tỷ số 2-4, Modric và đội tuyển Croatia không còn đường lùi trong trận đấu với Panama. Họ phải giành chiến thắng để lấy lại hy vọng tranh vé vào vòng 32 đội, trước khi thi đấu trận cuối vòng bảng gặp Ghana ngày 28.6. Đây cũng sẽ là cơ hội cho danh thủ 40 tuổi Modric lên tiếng, sau khi hoàn toàn im hơi lặng tiếng ở trận thua đội tuyển Anh ngày ra quân.

Luka Modric sẽ giúp Croatia đánh bại Panama? Ảnh: Reuters

Trong khi đó, Panama thể hiện quyết tâm lớn trong lần trở lại World Cup kể từ năm 2018, nhưng đội bóng ở khu vực CONCACAF này cũng cho thấy nhiều hạn chế về lực lượng khi để thua Ghana tỷ số 0-1 ngày ra quân, với bàn thua ở những phút bù giờ.

Xét về mặt lực lượng, Croatia hoàn toàn nhỉnh hơn Panama. Ngoài những cựu binh như Modric và Perisic, đội quân của HLV Zlatko Dalic còn sở hữu nhiều ngôi sao hàng đầu ở độ tuổi đẹp nhất, như Gvardiol (24 tuổi), Baturina (23 tuổi) hay Petar Musa (28 tuổi).

Trong đó, Baturina và Musa là những người đã ghi bàn ở trận gặp đội tuyển Anh gỡ hòa 2-2 ngay trong hiệp một, trước khi chỉ chịu thua trong hiệp hai vì đối thủ vượt trội hơn.

Trong 6 trận đấu gần nhất trên mọi đấu trường, Panama có 2 chiến thắng, 2 hòa và 2 thua, ghi được 10 bàn và để thủng lưới 12 bàn. Họ ghi bàn trước 3 trong 6 trận đấu. Họ có 5 bàn thắng ghi trong hiệp một, trong khi đối thủ của họ ghi được 3 bàn trong 45 phút đầu tiên.

Đội tuyển Croatia thắng 3 và thua 3 trong 6 trận gần đây, ghi được 10 bàn và để thủng lưới 13 bàn trong khoảng thời gian đó. Họ ghi bàn trước 1 trong 6 trận đấu. Họ có 5 bàn thắng ghi trong hiệp một, trong khi đối thủ của họ ghi được 7 bàn trước giờ nghỉ.

Cả hai đội đều đang tìm kiếm trận thắng đầu tiên tại World Cup năm nay. Croatia sẽ có nhiều động lực hơn vì là đội hạng ba tại kỳ World Cup trước (2022). Do đó, Modric và Perisic sẽ phải vượt qua thất vọng trận thua ngày ra quân để lấy lại uy danh của mình.