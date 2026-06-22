Nhận định Pháp vs Iraq: Mbappe sẽ rực sáng giúp 'gà trống Gaulois' thắng đậm, Opta dự báo nóng

Pháp vs Iraq: Điểm nhấn trước trận

Pháp có 88,1% tỷ lệ giành chiến thắng, trong tổng số 25.000 lần mô phỏng của siêu máy tính Opta.

Iraq đã để thua cả 4 trận đấu trước đó tại VCK World Cup và có thể trở thành đội bóng châu Á đầu tiên trong lịch sử phải nhận thất bại trong cả 5 trận đầu tiên tại giải đấu này.

Pháp đang hướng tới lần thứ tư liên tiếp giành chiến thắng ở cả hai lượt trận mở màn tại một kỳ World Cup.

Cột mốc của Mbappe ở đội tuyển Pháp

Pháp sẽ đối đầu với Iraq ở trận đấu thuộc lượt trận thứ hai bảng I. Trận đấu này cũng đánh dấu cột mốc vô cùng trọng đại đối với Kylian Mbappe. Tiền đạo đang khoác áo Real Madrid sẽ có trận đấu thứ 100 cho đội tuyển Pháp (nếu ra sân). Sau khi trở thành cây săn bàn vĩ đại nhất của đội bóng xứ lục lăng tại đấu trường World Cup nhờ cú đúp vào lưới Senegal ở lượt trận ra quân, chân sút sinh năm 1998 hiện đang hướng tới kỷ lục ghi bàn mọi thời đại của toàn giải đấu.

Hiện tại, Mbappe đang có 14 bàn, kém kỷ lục của Miroslav Klose và Lionel Messi 2 bàn (tính đến thời điểm bài viết này đăng tải, khi cả Argentina và Pháp đều chưa ra sân ở lượt trận thứ hai).

Nếu ra sân ở trận gặp Iraq, Mbappe sẽ có trận đấu thứ 100 trong màu áo đội tuyển Pháp ẢNH: REUTERS

Sự thay đổi trong lịch trình thi đấu của lượt trận thứ 2 đồng nghĩa với việc Argentina của Messi sẽ đối đầu với Áo ở trận đấu diễn ra ngay trước trận Pháp gặp Iraq. Vì vậy, người hâm mộ bóng đá hoàn toàn có thể được chứng kiến một đêm lịch sử. Nếu Messi tịt ngòi trước Áo, Mbappe sẽ hiểu rằng một cú hat-trick có thể giúp anh vươn lên chiếm ngôi vị cây săn bàn vĩ đại nhất lịch sử giải đấu ở độ tuổi 27.

Pháp đã mất một khoảng thời gian để bắt nhịp trong trận gặp Senegal. Tuy nhiên, sự thay đổi trong cách tiếp cận trận đấu của HLV Didier Deschamps đã giúp "gà trống Gaulois" tăng tốc mạnh mẽ trong hiệp hai. Đáng chú ý nhất là việc hoán đổi vị trí giữa Ousmane Dembele và Michael Olise. Dembele bắt đầu trận đấu ở vai trò số 10 (hộ công) còn Olise đá cánh phải, nhưng Deschamps đã hoán đổi họ cho nhau và mang lại hiệu quả. Nhiều người đánh giá Olise là một nhà kiến thiết lối chơi xuất sắc hơn. Mối đe dọa từ các tình huống khai thác khoảng trống phía sau hàng phòng ngự đối phương của Pháp đã tăng lên rõ rệt, khi ngôi sao Bayern Munich chơi ở vị trí hộ công tự do, sẵn sàng tung ra những đường chuyền đặt Mbappe vào thế thuận lợi. Chính đường kiến tạo của Olise cho Mbappe đã giúp Pháp vươn lên dẫn trước ở giữa hiệp hai.

Đường kiến tạo của Olise đánh dấu lần thứ 10 anh in dấu giày vào bàn thắng (7 bàn, 3 kiến tạo) cho đội tuyển Pháp chỉ sau 18 lần ra sân. Trong thế kỷ 21, chỉ có Mbappe (17 trận) đạt cột mốc này nhanh hơn trong màu áo Les Bleus. Trong khi đó, 1 bàn thắng hoặc 1 pha kiến tạo trước Iraq sẽ giúp Olise có lần đầu tiên đóng góp trực tiếp vào bàn thắng trong 3 trận đấu liên tiếp cho đội tuyển Pháp.

Iraq khó gây bất ngờ

Đây sẽ là một ngày thi đấu cực kỳ khó khăn dành cho Iraq, bất kể Pháp tung ra đội hình nào. Đội bóng châu Á đã chơi khá kiên cường ở giai đoạn đầu trận gặp Na Uy, nhưng chung cuộc để thua đậm 1-4 ở ngày ra quân. Sự chênh lệch đẳng cấp quá lớn nhanh chóng lộ rõ, và Erling Haaland đã tận dụng cơ hội để lập một cú đúp. Iraq đã thua cả 4 trận đấu trước đó tại World Cup, và có thể trở thành quốc gia châu Á đầu tiên phải nhận thất bại cả 5 trận đấu mở màn trong lịch sử giải đấu này.

Aymen Hussein (18) là niềm kỳ vọng lớn nhất trên hàng công Iraq ẢNH: REUTERS

Aymen Hussein được kỳ vọng sẽ lên tiếng. Anh đã ghi 12 bàn ở vòng loại World Cup khu vực châu Á (AFC), thành tích tốt nhất đội. Aymen cũng chính là người ghi bàn thắng duy nhất cho Iraq trước Na Uy. Đây là bàn thắng thứ hai trong lịch sử bóng đá Iraq tại đấu trường World Cup.

Lịch sử đối đầu

Đây sẽ là lần đầu tiên đội tuyển Pháp và Iraq chạm trán nhau trong lịch sử. Iraq đã thắng 2 trong số 4 trận gần nhất trên mọi đấu trường khi đối đầu với các đại diện châu Âu. Sau khi bất bại trong cả 13 trận đối đầu với các đối thủ châu Á trên mọi đấu trường, Pháp lại để thua cả 2 trận gần nhất mà không ghi được bàn nào: cùng thua 1-0 trước Trung Quốc và Nhật Bản.

Phong độ gần nhất trên mọi đấu trường

Pháp: Thắng - thắng - thắng - thua - thắng - thắng

Iraq: Thua - thua - thắng - hòa - thua - thua

Dự đoán kết quả

Pháp được đánh giá mạnh vượt trội so với Iraq. Theo siêu máy tính Opta, đoàn quân của HLV Deschamps giành chiến thắng trong 88,1% trên tổng số 25.000 lần mô phỏng trước trận. Tỷ lệ hòa là 8,1%, trong khi Iraq chỉ có 3,8% cơ hội tạo địa chấn.

Dự đoán tỷ số: Pháp 4-0 Iraq