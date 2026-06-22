HLV Cabo Verde tuyên bố cực kỳ bất ngờ sau khởi đầu chấn động tại World Cup

"Miễn là bạn có ước mơ và dũng cảm theo đuổi nó"

Đội bóng có lần đầu dự World Cup - Cabo Verde vẫn bất bại cho đến lúc này. Đại diện châu Phi đã cầm hòa cả hai đối thủ được đánh giá cao hơn rất nhiều là Tây Ban Nha và Uruguay. Việc có 2 điểm sau 2 lượt trận giúp Cabo Verde đứng trước cơ hội điền tên mình vào vòng knock-out.

HLV Bubista chia sẻ sau trận đấu: “Một khi bạn bước ra sân cỏ, rất nhiều thứ trở nên cân bằng. Dù đối thủ có lớn mạnh thế nào trên bản đồ thế giới, nhiều đội tuyển quốc gia vẫn đôi khi ngang ngửa nhau trong trận đấu”.

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Niềm vui của các cầu thủ Cabo Verde sau khi có bàn thắng đầu tiên tại VCK World Cup ẢNH: REUTERS

"Chúng tôi muốn chứng minh điều đó không chỉ tồn tại trong bóng đá, mà còn ở các khía cạnh khác của cuộc sống. Để cho thấy rằng, bạn có thể đạt được những điều vĩ đại bất kể thử thách của bạn là gì, dù là về tài chính hay bất kỳ khó khăn nào khác. Miễn là bạn có một ước mơ và dũng cảm theo đuổi nó”, ông Bubista nói thêm.

Cabo Verde vượt qua vòng bảng World Cup 2026 trong các trường hợp nào?

"Phải giữ đôi chân trên mặt đất"

Màn trình diễn xuất sắc của Cabo Verde sau 2 lượt trận đã tiếp thêm sự tự tin cho HLV Bubista, để ông nghĩ về việc vượt qua vòng bảng. Đội bóng châu Phi hiện đang đứng thứ ba với 2 điểm, bằng điểm với Uruguay và kém đội đầu bảng Tây Ban Nha 2 điểm. Ả Rập Xê Út đang đứng cuối bảng H với 1 điểm trước khi lượt trận cuối cùng diễn ra.

Helio Varela ghi bàn gỡ hòa 2-2, mang về 1 điểm quý giá cho đại diện châu Phi ẢNH: REUTERS

“Với những gì chúng tôi đã làm được trước hai đội tuyển đẳng cấp quốc tế, tôi nghĩ mục tiêu của chúng tôi lúc này là vượt qua vòng bảng. Tôi tin mục tiêu này là hoàn toàn hợp lý”, thuyền trưởng đội tuyển Cabo Verde khẳng định.

Dù có màn trình diễn ấn tượng trước hai nhà cựu vô địch World Cup, ông Bubista vẫn khẳng định các cầu thủ Cabo Verde phải giữ đôi chân trên mặt đất khi bước vào trận đấu cuối cùng của vòng bảng gặp Ả Rập Xê Út: “Họ phải giữ đôi chân trên mặt đất. Chúng tôi biết đây cũng sẽ là một trận đấu đầy thử thách. Ả Rập Xê Út cũng còn cơ hội đi tiếp. Rõ ràng, đây sẽ là trận đấu khó khăn, nhưng chúng tôi chắc chắn sẽ nỗ lực hết mình để giành chiến thắng”.

HLV Bubista cũng nhấn mạnh rằng sứ mệnh của đội tuyển Cabo Verde không chỉ dừng lại ở kết quả bóng đá: “Chúng tôi ở đây để giới thiệu đất nước mình với toàn thế giới. Vì vậy, đây không chỉ là câu chuyện chúng tôi đá bóng như thế nào. Nó là về tất cả mọi thứ: văn hóa, âm nhạc, lịch sử và các CĐV của chúng tôi…”.