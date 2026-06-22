Nhận định Argentina vs Áo: Khó cản Messi chạm vào kỷ lục World Cup

Argentina vs Áo: Những điểm nhấn chính

Siêu máy tính Opta dự đoán tỷ lệ thắng của Argentina là 61,1%, sau 25.000 lần mô phỏng trước trận đấu.

Argentina có thể trở thành quốc gia thứ 7 trong lịch sử ghi từ 3 bàn thắng trở lên trong 4 trận đấu World Cup liên tiếp, và là đội đầu tiên làm được điều này kể từ sau Tây Ban Nha (giai đoạn 1998-2002).

7 trong số 10 bàn thắng gần nhất của Áo tại World Cup đến từ các tình huống cố định (3 quả phạt góc, 2 quả phạt đền, 1 quả đá phạt hàng rào và 1 quả đá phạt gián tiếp).

Messi chỉ cần thêm 1 bàn để phá kỷ lục Klose

Lionel Messi đứng trước cơ hội đi vào lịch sử World Cup bóng đá nam khi Argentina chạm trán Áo, ở lượt trận thứ hai bảng J. Sau khi lập cú hat-trick thứ 61 trong sự nghiệp (50 lần trong màu áo CLB, 11 lần cho Argentina) trong chiến thắng 3-0 trước Algeria, Messi đã chạm mốc 16 bàn thắng tại World Cup - san bằng kỷ lục mọi thời đại của Miroslav Klose. Chỉ cần thêm 1 pha lập công trước Áo, siêu sao người Argentina sẽ một mình đứng đầu bảng xếp hạng những cầu thủ ghi nhiều bàn nhất lịch sử các kỳ World Cup.

Ở trận ra quân, Messi lập hat-trick đầy xuất sắc cho Argentina ẢNH: REUTERS

Nếu xé lưới đội tuyển Áo, siêu sao sở hữu 8 Quả bóng vàng cũng sẽ trở thành cầu thủ thứ ba trong lịch sử World Cup ghi bàn trong 6 trận liên tiếp. Trong khi Just Fontaine (Pháp) và Jairzinho (Brazil) từng làm được điều này chỉ trong một VCK duy nhất (lần lượt vào các năm 1958 và 1970), thì chuỗi trận ghi bàn của Messi đã kéo dài từ giai đoạn cuối trong hành trình vô địch tại Qatar vào 4 năm trước. Dù đã bước sang tuổi 38, tầm ảnh hưởng của El Pulga lên lối chơi của Argentina vẫn không hề có dấu hiệu suy giảm. Anh in dấu giày trực tiếp vào 8 trên tổng số 10 cú sút của đội bóng xứ tango trước Algeria (6 cú sút, 2 cơ hội tạo ra), và chắc chắn sẽ tiếp tục là ngòi nổ nguy hiểm nhất trong trận gặp Áo.

Bên cạnh màn trình diễn của Messi, điểm nhấn của đội tuyển Argentina còn đến ở cách chơi phòng ngự khi không để Algeria có nổi một cú sút trúng đích nào. Nếu Argentina đánh bại Áo đồng thời Jordan không thắng được Algeria, Messi và các đồng đội sẽ chính thức giành vé đi tiếp vào vòng knock-out với tư cách nhất bảng J.

Đội tuyển Áo (phải) thắng Jordan 3-1 ngày ra quân, nhưng đã chơi khá chật vật trong phần lớn thời gian trận đấu ẢNH: REUTERS

Áo cũng có cơ hội đi tiếp với ngôi nhất bảng nếu giành chiến thắng trước Argentina. Tuy nhiên, đại diện châu Âu cần phải cải thiện rất nhiều sau trận thắng chật vật 3-1 trước Jordan ngày ra quân. Dù vậy, đội tuyển Áo đang sở hữu chuỗi 4 trận thắng liên tiếp trên mọi đấu trường và đã ca khúc khải hoàn ở 10 trong 12 trận gần nhất (hòa 1, thua 1). Nếu tạo nên bất ngờ trước Argentina, đây sẽ là lần đầu tiên họ khởi đầu một chiến dịch World Cup bằng 2 chiến thắng liên tiếp kể từ năm 1982.

Đội tuyển Áo đang đau đầu với bài toán lực lượng khi khả năng ra sân của David Alaba, Stefan Posch (người phải đeo mặt nạ bảo hộ đặc biệt sau khi bị gãy xương hàm trong trận gặp Jordan) và Alessandro Schopf vẫn còn bỏ ngỏ. Bộ ba này đang phải tập riêng và chạy đua với thời gian để kịp phục hồi thể lực. Ngược lại, Marcel Sabitzer kỳ vọng sẽ tiếp tục xuất hiện trong đội hình xuất phát để có trận đấu thứ 100 khoác áo đội tuyển quốc gia, qua đó cân bằng thành tích với Aleksandar Dragovic ở vị trí thứ tư trong danh sách những cầu thủ ra sân nhiều nhất lịch sử bóng đá Áo. Hiện tại chỉ có Andreas Herzog (103 trận), Alaba (114 trận) và Arnautovic (134 trận) là xếp trên Sabitzer.

Lịch sử đối đầu

Các cuộc chạm trán trước đây của hai đội đều là giao hữu. Trận đấu gần nhất đã diễn ra cách đây 36 năm, kết thúc với tỷ số hòa 1-1 ở Vienna. Cũng tại đây năm 1980, Argentina đã giành chiến thắng hủy diệt 5-1, trong trận đấu chứng kiến cú hat-trick duy nhất của huyền thoại Diego Maradona ở cấp độ đội tuyển quốc gia.

Argentina mới chỉ để thua duy nhất 1 trận trong số 8 trận vòng bảng World Cup gần nhất trước các đại diện châu Âu (thắng 4, hòa 3), đó là thất bại 0-3 trước Croatia vào năm 2018. Trong khi đó, Áo thường gặp dớp khi đối đầu với các đại diện Nam Mỹ. Kể từ chiến thắng 1-0 trước Chile tại World Cup 1982, Áo chỉ thắng được đúng 1 trong số 10 trận đấu trước các đối thủ từ khu vực Nam Mỹ (hòa 4, thua 5), đó là chiến thắng trước Uruguay trong một trận giao hữu vào tháng 11.2017.

Phong độ gần đây trên mọi đấu trường

Argentina: 6 trận toàn thắng

Áo: Thắng - hòa - thắng - thắng - thắng - thắng

Dự đoán tỷ số

Argentina được dự đoán sẽ dễ dàng bỏ túi chiến thắng thứ hai liên tiếp tại giải đấu, khi siêu máy tính Opta đánh giá xác suất thắng của Messi và các đồng đội lên tới 61,1%.

Khả năng hai đội chia điểm (hòa) là 21,9%. Cơ hội để Áo tạo nên một cú sốc và giành trọn vẹn 3 điểm chỉ nằm ở mức 17%.

Dự đoán tỷ số: Argentina 2-1 Áo