Messi, Mbappe và Haaland đua tam mã cực kỳ gay cấn: World Cup xem ‘cuốn’ đến lạ lùng

Gay cấn cuộc đua "Vua phá lưới World Cup 2026"

Nhiều năm qua, người hâm mộ bóng đá vẫn chờ đợi ngày Erling Haaland mang phong độ hủy diệt ở cấp CLB lên một giải đấu lớn cùng đội tuyển quốc gia.

World Cup 2026 có thể đang là nơi điều đó trở thành hiện thực. Cú đúp vào lưới đội tuyển Senegal rạng sáng 23.6 giúp Haaland nâng thành tích lên 4 bàn sau 2 trận. Tính từ khi ra mắt đội tuyển Na Uy, chân sút 26 tuổi đã ghi tới 57 bàn sau 51 trận - hiệu suất thuộc nhóm ấn tượng nhất bóng đá thế giới hiện nay.

Cuộc đua "Vua phá lưới World Cup 2026" đang rất gay cấn ẢNH: REUTERS

Không chỉ giúp đội tuyển Na Uy sớm giành vé vào vòng knock-out, cú đúp trước đội tuyển Senegal còn đưa Haaland vào cuộc đua Vua phá lưới World Cup 2026. Sau 2 lượt trận, tiền đạo người Na Uy đã có 4 bàn thắng, chỉ kém Lionel Messi 1 bàn và ngang bằng thành tích của Kylian Mbappe.

Điều đó cũng tạo nên một trong những cuộc cạnh tranh thú vị nhất kể từ đầu giải. Một bên là Messi - huyền thoại 39 tuổi vẫn đang liên tục phá những kỷ lục. Một bên là Mbappe - ngôi sao được xem là người kế thừa vị thế số 1 của bóng đá thế giới. Và giờ đây, Haaland đã chính thức nhập cuộc. Messi đang có 5 bàn trong khi cả Mbappe và Haaland đều đang có 4 bàn sau 2 lượt trận.

Đừng chỉ nhìn vào Haaland, đội tuyển Na Uy đang đáng sợ hơn thế

Nếu Messi đại diện cho kinh nghiệm và sự vĩ đại đã được khẳng định, Mbappe là biểu tượng của thế hệ hiện tại, thì Haaland lại mang đến hình ảnh của một cỗ máy săn bàn thuần túy. Khi cả 3 đều đang đạt phong độ cao và đội tuyển của họ đã rộng cửa đi tiếp, cuộc đua Vua phá lưới hứa hẹn sẽ còn là một trong những điểm nhấn hấp dẫn nhất của World Cup 2026.

Cách đây ít ngày, nhiều người vẫn cho rằng đây sẽ là cuộc cạnh tranh riêng giữa Messi và Mbappe. Nhưng với những gì đang thể hiện, Haaland không chỉ muốn dự phần. Anh đang cho thấy mình đủ khả năng tạo nên một cuộc đua tam mã thực sự ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Messi đang dẫn đầu danh sách ghi bàn với 5 pha lập công ẢNH: REUTERS

Mbappe cũng đang cho thấy phong độ đáng kinh ngạc cùng đội tuyển Pháp ẢNH: REUTERS

Nhưng nếu chỉ nhìn vào những bàn thắng của Haaland, người ta có thể bỏ lỡ câu chuyện thú vị hơn rất nhiều phía sau hành trình của đội tuyển Na Uy tại World Cup năm nay.

Haaland xuất sắc nhưng đội tuyển Na Uy còn nhiều cá nhân khác

Trong nhiều năm, đội tuyển Na Uy thường được nhắc đến như tập thể sở hữu một siêu sao hàng đầu thế giới nhưng thiếu những mắt xích đủ chất lượng xung quanh.

Đó cũng là nguyên nhân khiến họ liên tục vắng mặt ở các giải đấu lớn dù Haaland ngày càng khẳng định vị thế trong làng bóng đá thế giới.

World Cup 2026 đang cho thấy một hình ảnh hoàn toàn khác. Đội tuyển Na Uy hiện tại có thể không sở hữu nhiều ngôi sao đình đám như đội tuyển Pháp, đội tuyển Anh hay đội tuyển Tây Ban Nha, nhưng họ là một trong những tập thể cân bằng nhất giải đấu.

Martin Odegaard đang đảm nhận vai trò thủ lĩnh nơi tuyến giữa. Tiền vệ của Arsenal không chỉ là người điều phối lối chơi mà còn giúp Na Uy duy trì sự chủ động trong những thời điểm quan trọng nhất của trận đấu. Xung quanh Odegaard và Haaland là những cầu thủ giàu năng lượng, sẵn sàng pressing, chuyển đổi trạng thái nhanh và hỗ trợ lẫn nhau trong mọi tình huống.

Đội tuyển Na Uy đã giành vé vào vòng knock-out ẢNH: REUTERS

Nếu Haaland là người ghi bàn, thì phần còn lại của đội tuyển Na Uy đang tạo ra những điều kiện lý tưởng để anh phát huy tối đa khả năng. Đó chính là khác biệt lớn nhất giữa Na Uy hiện tại và những phiên bản trước đây.

Không còn là "ngựa ô"

Chiến thắng trước đội tuyển Senegal giúp Na Uy giành 6 điểm tuyệt đối sau 2 lượt trận và lần đầu tiên kể từ World Cup 1998 góp mặt ở vòng knock-out. Quan trọng hơn, cách họ giành vé đi tiếp tạo cảm giác đây không phải đội bóng chỉ muốn tạo bất ngờ rồi dừng lại.

Na Uy đang chơi với sự tự tin của một tập thể tin rằng mình đủ khả năng tiến xa. HLV Pape Thiaw của Senegal từng nhận định Na Uy là một trong những đội tuyển châu Âu đáng xem nhất hiện nay. Nhận xét ấy từng gây bất ngờ, nhưng sau những gì diễn ra tại World Cup 2026, nó bắt đầu trở nên hợp lý hơn.

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Tất nhiên, vòng knock-out mới là nơi mọi tham vọng được kiểm chứng. Những đối thủ mạnh hơn và áp lực lớn hơn đang chờ phía trước. Nhưng sau 2 lượt trận, Na Uy đã gửi đi một thông điệp rất rõ ràng: họ không đến World Cup để học hỏi kinh nghiệm hay chỉ tạo ra vài bất ngờ nhỏ.

Erling Haaland đang đưa đội tuyển Na Uy bay cao ẢNH: REUTERS

Họ đến để cạnh tranh. Với một Haaland đang đạt phong độ cao, một Odegaard ngày càng hoàn thiện vai trò thủ lĩnh và một tập thể không mang theo áp lực phải vô địch, đội tuyển Na Uy hoàn toàn có thể trở thành một trong những câu chuyện đáng chú ý nhất của World Cup 2026.

Và nếu tiếp tục duy trì hình ảnh này, có lẽ đã đến lúc ngừng gọi Na Uy là "ngựa ô". Bởi những đội bóng đủ sức khiến các ông lớn phải dè chừng thường không còn là ngựa ô nữa. Họ đơn giản là những đối thủ thực sự.