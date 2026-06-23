Messi càng thăng hoa, Ronaldo càng ‘khổ’: Đá chính bị soi ác, dự bị chắc cũng không yên!

World Cup 2026 đang chứng kiến một nghịch lý thú vị giữa 2 siêu sao từng thống trị bóng đá thế giới suốt gần 20 năm qua.

Trong khi Lionel Messi tiếp tục khiến người hâm mộ phát cuồng với những cột mốc lịch sử mới, Cristiano Ronaldo lại trở thành tâm điểm của những cuộc tranh luận chưa từng có tại Bồ Đào Nha về vai trò và tương lai ở đội tuyển quốc gia.

Chỉ cách nhau ít giờ đồng hồ, Messi được cả thế giới tung hô sau khi trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử World Cup, còn Ronaldo phải đối mặt với những câu hỏi ngày càng lớn về khả năng đóng góp cho đội tuyển Bồ Đào Nha ở tuổi 41.

Cuộc đua giữa Messi và Ronaldo vẫn chưa kết thúc ẢNH: REUTERS

Đó không còn là cuộc đua về số bàn thắng hay danh hiệu như những năm tháng đỉnh cao. Đây là câu chuyện về cách 2 huyền thoại đang đi qua những chương cuối cùng trong sự nghiệp theo những cách rất khác nhau.

Messi vẫn là tâm điểm của mọi ánh nhìn

Tại Dallas vào rạng sáng 23.6, Messi một lần nữa làm điều mà anh đã quen thuộc suốt gần 2 thập kỷ: tạo ra lịch sử. Bàn thắng vào lưới đội tuyển Áo giúp đội trưởng đội tuyển Argentina vượt qua Miroslav Klose để độc chiếm vị trí số 1 trong danh sách những chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử World Cup.

Messi càng thăng hoa, những câu hỏi dành cho Ronaldo càng nhiều

Ở tuổi 39, Messi không còn sở hữu những pha bứt tốc hay những màn rê bóng xuyên qua hàng loạt hậu vệ như thời kỳ đỉnh cao tại Barcelona. Nhưng điều khiến anh trở nên đáng sợ chưa bao giờ chỉ là tốc độ.

Messi vẫn đọc trận đấu nhanh hơn phần lớn cầu thủ trên sân. Anh vẫn biết chính xác khi nào cần tăng tốc, khi nào cần chạm bóng và khi nào phải xuất hiện ở đúng vị trí để định đoạt trận đấu.

Thế giới bóng đá chưa bao giờ hết ngỡ ngàng với Messi ẢNH: REUTERS

Đó là lý do đội tuyển Argentina vẫn vận hành quanh Messi và đó cũng là lý do mỗi lần anh ghi bàn, thế giới bóng đá lại có cảm giác đang chứng kiến thêm một khoảnh khắc lịch sử.

Thậm chí, ngay cả những người không phải cổ động viên Argentina cũng dường như muốn chứng kiến Messi tiếp tục kéo dài cuộc phiêu lưu cuối cùng của mình tại World Cup. Không nhiều cầu thủ trong lịch sử tạo ra được sự đồng thuận lớn đến như vậy.

Ronaldo đứng giữa những kỳ vọng và áp lực

Trong khi Messi đang tận hưởng những tràng pháo tay, Ronaldo lại bước vào một hoàn cảnh khác. Rạng sáng mai (0 giờ ngày 24.6 theo giờ Việt Nam), Ronaldo và đội tuyển Bồ Đào Nha sẽ bước vào lượt trận thứ 2 bảng K gặp đội tuyển Uzbekistan. Sau trận hòa gây thất vọng trước CHDC Congo ở ngày ra quân, đây là trận đấu có ý nghĩa rất lớn với tham vọng đi tiếp của đội bóng châu Âu.

Trước khi bóng lăn, cái tên được nhắc đến nhiều nhất tại Bồ Đào Nha không phải Uzbekistan, mà vẫn là Ronaldo. Sau trận hòa 1-1 với CHDC Congo, truyền thông nước này liên tục đặt câu hỏi về cách sử dụng Ronaldo trong đội hình của HLV Roberto Martinez. Đặc biệt, bài bình luận trên tờ The Guardian đã tạo nên nhiều tranh luận khi cho rằng đội tuyển Bồ Đào Nha cần suy nghĩ nghiêm túc về vai trò của siêu sao 41 tuổi và việc cho anh dự bị.

Ronaldo tập luyện cùng đội tuyển Bồ Đào Nha trước lượt trận thứ hai ẢNH: REUTERS

Điều đáng chú ý là ngay cả những ý kiến chỉ trích cũng không hề phủ nhận vị thế lịch sử của Ronaldo. Anh vẫn là cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá Bồ Đào Nha. Anh vẫn là biểu tượng đã đưa bóng đá nước này lên một tầm cao mới. Anh vẫn là người góp công lớn trong chức vô địch EURO 2016.

Nhưng bóng đá đỉnh cao luôn vận hành theo thực tại. Ở tuổi 41, Ronaldo không còn là cỗ máy ghi bàn và di chuyển không ngừng nghỉ như trước đây. Trong khi đó, đội tuyển Bồ Đào Nha hiện sở hữu một trong những thế hệ tài năng nhất lịch sử với những cái tên như Bruno Fernandes, Vitinha hay Joao Neves. Chính vì vậy, mọi quyết định liên quan đến Ronaldo đều nhận được sự chú ý đặc biệt. Tất nhiên, sẽ là quá sớm để kết luận về hành trình của anh tại World Cup lần này.

Bản thân Ronaldo đã nhiều lần chứng minh khả năng vượt qua hoài nghi trong sự nghiệp. Và có lẽ không ai hiểu rõ điều đó hơn chính những người hâm mộ Bồ Đào Nha. Không ít lần trong quá khứ, chính những thời điểm chịu sức ép lớn nhất lại là lúc Ronaldo bùng nổ mạnh mẽ nhất. Từ những trận đấu bị nghi ngờ về phong độ, những giai đoạn bị đặt dấu hỏi về tương lai cho đến các giải đấu lớn tưởng như đã đi đến hồi kết, anh vẫn luôn biết cách đáp trả bằng những màn trình diễn khiến tất cả phải nhìn lại.

Có lẽ đó cũng là điều mà người hâm mộ Bồ Đào Nha đang chờ đợi trước trận gặp Uzbekistan. Họ không chỉ chờ một bàn thắng hay một khoảnh khắc tỏa sáng của Ronaldo, mà còn chờ xem liệu người đội trưởng 41 tuổi có thể một lần nữa biến áp lực thành động lực như cách anh đã làm suốt gần 2 thập niên qua hay không.

Thực tế, sẽ chẳng có gì phải thất vọng nếu Ronaldo không ghi bàn nhưng đội tuyển Bồ Đào Nha vẫn tiến sâu tại World Cup 2026. Lịch sử từng chứng minh một đội bóng không nhất thiết phải phụ thuộc hoàn toàn vào ngôi sao lớn nhất của mình để chinh phục danh hiệu. EURO 2016 là ví dụ rõ ràng nhất. Khi đó, Bồ Đào Nha không phải tập thể chơi thuyết phục nhất, thậm chí nhiều lần bị đánh giá thấp hơn đối thủ, nhưng vẫn lầm lũi tiến từng bước để rồi nâng cao chiếc cúp vô địch tại Paris.

Thế giới bóng đá chưa bao giờ hết ngỡ ngàng với Messi ẢNH: REUTERS

World Cup 2026 vẫn còn rất dài.

Messi đang tiếp tục viết thêm những chương huy hoàng cho sự nghiệp vốn đã quá vĩ đại của mình. Còn Ronaldo vẫn đang nỗ lực chứng minh rằng anh còn có thể tạo ra khác biệt ở sân khấu lớn nhất của bóng đá thế giới. Và có lẽ đó cũng là điều khiến cuộc đối đầu kéo dài gần 20 năm giữa 2 huyền thoại vẫn chưa thực sự khép lại.