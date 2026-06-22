Đàn em Ronaldo khiến nội bộ Bồ Đào Nha tranh cãi dữ dội, HLV Martinez phải ‘đại phẫu’ khẩn cấp

Theo báo AS, việc tiền đạo đang khoác áo Al Nassr là Joao Felix không được sử dụng dù chỉ một phút ở trận ra quân đã gây ra cuộc tranh luận lớn trong nội bộ bóng đá Bồ Đào Nha những ngày qua. Nhiều chuyên gia và người hâm mộ cho rằng HLV Roberto Martinez đã mắc sai lầm khi bỏ quên một trong những cầu thủ có phong độ tốt nhất đội tuyển. Thậm chí, ở thời điểm Bồ Đào Nha cần bàn thắng và những vị trí ở hàng tiền đạo, trong đó có Ronaldo thi đấu không hiệu quả nhưng Joao Felix vẫn không được trao cơ hội.

Điều này càng gây khó hiểu bởi Joao Felix vừa trải qua mùa giải xuất sắc nhất trong sự nghiệp. Cựu sao Benfica, Atletico Madrid, Chelsea, Barcelona và AC Milan ghi tới 26 bàn thắng cùng 19 pha kiến tạo trên mọi đấu trường, đóng vai trò quan trọng trong chức vô địch của Al Nassr bên cạnh Cristiano Ronaldo.

Ảnh: FPT PLAY

Joao Felix (bìa trái) không được sử dụng phút nào ở trận ra quân gặp CHDC Congo dù đang đạt phong độ cực cao ẢNH: REUTERS

Thực tế, Joao Felix không chỉ đóng vai trò hỗ trợ cho CR7 mà còn trở thành đối tác ăn ý của siêu sao 41 tuổi trên hàng công. Những con số mà anh tạo ra thậm chí còn vượt cả mùa giải bùng nổ năm xưa, thời điểm giúp anh chuyển đến Atletico Madrid với mức phí kỷ lục 127 triệu euro. Thậm chí, sau mùa giải 2025 - 2026, Joao Felix còn vượt mặt Ronaldo, được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất Saudi Pro League.

Bởi vậy, việc HLV Roberto Martinez ưu tiên Rafael Leao, Pedro Neto, Bernardo Silva hay Francisco Conceicao khiến giới truyền thông Bồ Đào Nha không khỏi ngạc nhiên. AS cho biết gần như không ai hiểu nổi vì sao Joao Felix phải ngồi ngoài trong trận đấu với CHDC Congo, nhất là khi anh cũng gây ấn tượng trong các trận giao hữu trước giải.

Sức ép dành cho nhà cầm quân người Tây Ban Nha càng tăng lên khi Báo A Bola tiến hành cuộc thăm dò về đội hình xuất phát ở trận gặp Uzbekistan. Kết quả từ ban biên tập cũng như độc giả đều cho thấy mong muốn thay đổi mạnh mẽ, đặc biệt là ở hàng công, nơi Joao Felix được kỳ vọng sẽ xuất hiện ngay từ đầu.

Cùng thời điểm, phát biểu của Francisco Conceicao hôm 21.6 lại vô tình tạo thêm tranh cãi. Tiền vệ của Juventus khẳng định các cầu thủ Bồ Đào Nha "không có nghĩa vụ phải chuyền bóng cho Cristiano Ronaldo" và sẽ ưu tiên đồng đội ở vị trí thuận lợi nhất. Dù Conceicao nhấn mạnh Ronaldo là tấm gương về khát khao chiến thắng và tinh thần tập luyện, phát biểu của anh vẫn gây ra nhiều luồng ý kiến trái chiều tại Bồ Đào Nha.

HLV Roberto Martinez phải thay đổi nếu không muốn Bồ Đào Nha tiếp tục khủng hoảng

Theo AS, trận gặp Uzbekistan có thể là thời điểm thích hợp để HLV Roberto Martinez thực hiện những điều chỉnh quan trọng nhằm giúp đội bóng chơi thanh thoát và hiệu quả hơn. Không chỉ hàng công, cả ba tuyến của Bồ Đào Nha đều sẽ có sự thay đổi.

Theo cuộc khảo sát của A Bola, Joao Cancelo có thể được kéo sang cánh trái thay Nuno Mendes ở hàng thủ. Cặp đôi trung vệ Tomas Araujo, Renato Veiga chơi không tốt ngày ra quân và khả năng cao sẽ được đẩy lên băng ghế dự bị. Ở tuyến giữa, vị trí của Bernardo Silva hay Bruno Fernandes cũng đang được xem xét để thay thế.

Ronaldo cùng các đồng đội đang chịu áp lực lớn sau màn trình diễn không tốt ngày ra quân ẢNH: REUTERS

Đáng chú ý nhất vẫn là mặt trận tấn công. Joao Felix được xem là ứng cử viên sáng giá để xuất hiện trong đội hình xuất phát, thay thế một trong những cái tên chưa đáp ứng được kỳ vọng ở trận mở màn. Truyền thông Bồ Đào Nha tin rằng đây là thời điểm thích hợp để ngôi sao của Al Nassr chứng minh giá trị, sau khi phải ngồi ngoài một cách khó hiểu trước CHDC Congo.

A Bola nhận định: “Cuộc chạm trán Uzbekistan được xem là cơ hội để Roberto Martinez thực hiện cuộc "đại phẫu" đầu tiên của Bồ Đào Nha tại World Cup 2026. Nếu những thay đổi ở cả ba tuyến mang lại hiệu quả, Selecao châu Âu có thể sớm giành vé vào vòng knock-out. Ngược lại, nếu bảo thủ, làn sóng chỉ trích nhằm vào chiến lược gia người Tây Ban Nha chắc chắn sẽ còn dữ dội hơn”.