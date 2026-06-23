HLV nước nào được ưa chuộng nhất?

Nhiều người đến từ ngoại hạng Anh

Mỹ đã chính thức vượt qua vòng bảng. Hà Lan và Canada tuy chưa chính thức, nhưng khả năng bị loại chỉ còn nằm trên lý thuyết. Điểm chung giữa các đội này là đều thành công một cách thuyết phục với những dấu ấn, cột mốc lịch sử riêng của mình. Không kể giải đấu trong thời kỳ sơ khai vào năm 1930 thì đây là lần đầu tiên đội Mỹ thắng liền 2 trận ở đấu trường World Cup (trước Paraguay và Úc). Canada lần đầu tiên có điểm khi tham dự World Cup (hòa Bosnia), và ngay sau điểm số lịch sử ấy là trận thắng đầu tiên với tỷ số 6-0 trước Qatar. Hà Lan thì gây tiếng vang với chiến thắng đậm đà 5-1 trước Thụy Điển. Điểm chung giữa các đội bóng đang bay bổng ấy là họ đều được dẫn dắt bởi HLV từng cầm quân ở Ngoại hạng Anh. Dẫn dắt Canada là Jesse Marsch, cựu HLV Leeds United. Với Mỹ là Mauricio Pochettino, cựu HLV Southampton, Tottenham, Chelsea. Dẫn dắt Hà Lan là Ronald Koeman, cựu HLV Southampton và Everton.

HLV người Argentina Mauricio Pochettino giúp đội tuyển Mỹ lần đầu tiên trong lịch sử thắng liền 2 trận ở World Cup ẢNH: REUTERS

Ngoại hạng Anh là giải đấu có nhiều cựu HLV nhất đang cầm quân tại World Cup 2026. Ngoài 3 vị Koeman, Pochettino và Marsch vừa nêu còn có các HLV Carlo Ancelotti (Brazil), Marcelo Bielsa (Uruguay), Steve Clarke (Scotland), Julen Lopetegui (Qatar), Roberto Martinez (Bồ Đào Nha), Graham Potter (Thụy Điển), Ralf Rangnick (Áo), Thomas Tuchel (Anh). Tất cả là 11 vị. Mức độ thành công dĩ nhiên có khác nhau; nhưng tính đến thời điểm này chưa ai trong số các HLV vừa nêu chính thức bị loại.

Câu chuyện nói lên uy tín và đẳng cấp chuyên môn của các HLV từng làm việc ở Ngoại hạng Anh. Nhưng đấy không hẳn là uy tín của bóng đá Anh. Trong số các HLV vừa nêu, thì Graham Potter là HLV người Anh duy nhất. Ngoài Potter, World Cup 2026 chỉ có một HLV khác người Anh, nhưng chưa bao giờ làm việc ở giải Ngoại hạng, đó là Darren Bazeley của tuyển New Zealand. Số HLV người Anh tại World Cup này (2) ít hơn cả số HLV người Ý (3) dù đội tuyển Ý không được góp mặt. Bóng đá Anh giờ đã cạn kiệt HLV đến nỗi phải thuê thầy ngoại tại World Cup 2026, đó là HLV người Đức Thomas Tuchel.

HLV Pháp rủ nhau về nước

Có 17 đội bóng dùng HLV trong nước tại World Cup này. Các ứng cử viên vô địch như Pháp, Tây Ban Nha, Argentina, Đức, Hà Lan đều dùng HLV bản xứ. Ngược lại, nếu như chức vô địch World Cup 2026 thuộc về Brazil, Bồ Đào Nha hoặc Anh thì đấy sẽ là cột mốc lịch sử khi lần đầu tiên có một đội bóng vô địch World Cup dưới sự dẫn dắt của HLV nước ngoài. Tất nhiên còn rất nhiều đội khác dùng HLV nước ngoài, nhưng đấy đều không phải là các đội có hy vọng tranh ngôi vô địch.

Argentina là nước cung cấp HLV nhiều nhất cho World Cup 2026, tổng cộng 6 người. Ngoài Lionel Scaloni đang dẫn dắt ĐKVĐ Argentina, còn có Pochettino (Mỹ), Marcelo Bielsa (Uruguay), Gustavo Alfaro (Paraguay), Sebastian Beccacece (Ecuador) và Nestor Lorenzo (Colombia). Tiếp theo là Pháp có 5 HLV: Didier Deschamps (Pháp), Rudi Garcia (Bỉ), Sabri Lamouchi (Tunisia), Sebastien Desabre (CHDC Congo), Sebastien Migne (Haiti).

Tính thêm cả Herve Renard thì có đến 6 HLV người Pháp tham dự World Cup 2026. Chỉ tính đến giữa loạt trận thứ 2 vòng bảng thì phân nửa trong số các HLV người Pháp đã chính thức bị loại. Đáng chú ý nhất là Tunisia - đội đầu tiên trong lịch sử World Cup sa thải HLV ngay sau trận đấu ra mắt. Renard thay chỗ Lamouchi. Dưới tay Renard, Tunisia lại thua trận thứ hai và chắc chắn bị loại. Đồng hương của Renard và Lamouchi là Migne cũng sớm bị loại cùng đội tuyển Haiti.

Tây Ban Nha, Đức, Ý là các nước tiếp theo có nhiều HLV tại World Cup này. Tây Ban Nha có 4 vị: Luis De La Fuente (Tây Ban Nha), Roberto Martinez (Bồ Đào Nha), Julen Lopetegui (Qatar), Thomas Christiansen (Panama, HLV này có quốc tịch kép Tây Ban Nha, Đan Mạch). Đức có Julian Nagelsmann (Đức), Thomas Tuchel (Anh), Ralf Rangnick (Áo). Ý có Carlo Ancelotti (Brazil), Vincenzo Montella (Thổ Nhĩ Kỳ), Fabio Cannavaro (Uzbekistan).

Theo truyền thống, lương HLV ĐTQG Argentina thường không quá cao. Dù đã đưa được Argentina lên ngôi vô địch World Cup 2022, HLV Lionel Scaloni chỉ lĩnh mức lương 2,3 triệu euro/năm, đứng thứ 14 trong bảng xếp hạng về lương HLV tại World Cup 2026. Vị trí này thấp hơn cả HLV Qatar (Lopetegui lĩnh 2,4 triệu euro/năm) và thua xa HLV Uzbekistan (Cannavaro lĩnh 4 triệu euro/năm, xếp hạng 5). Bốn vị lĩnh lương cao nhất là Ancelotti (Brazil, 10 triệu euro/năm), Julian Nagelsmann (Đức, 7 triệu), Pochettino (Mỹ, 6 triệu), Thomas Tuchel (Anh; 5,8 triệu).