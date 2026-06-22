Neymar đã trở lại sân cỏ cùng đội tuyển Brazil

Tính đến thời điểm này, Neymar vẫn chưa thi đấu trận nào tại World Cup 2026. Gần nhất, chân sút sinh năm 1992 không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu ở các trận Brazil hòa 1-1 với Ma Rốc ngày ra quân, rồi đánh bại Haiti với tỷ số 3-0.

"Neymar rất quan trọng với đội tuyển Brazil"

Sự xuất hiện của Neymar trong buổi tập gần nhất đã tạo ra một cú hích tinh thần lớn cho đội tuyển Brazil cũng như người hâm mộ đội bóng xứ sở samba. Phát biểu trong một cuộc họp báo mới đây, tiền vệ Paqueta bày tỏ sự phấn khích của toàn đội khi chào đón ngôi sao 34 tuổi trở lại tập luyện. "Tất cả chúng tôi đều rất vui khi thấy anh ấy tập luyện và trở lại sân cỏ cùng đội. Neymar là một cầu thủ vô cùng quan trọng đối với đội tuyển Brazil," Paqueta nói với truyền thông trong buổi họp báo.

Neymar trở lại tập sân cỏ trong buổi tập gần nhất của đội tuyển Brazil ẢNH: REUTERS

"Anh ấy có một lịch sử phi thường trong màu áo này, và vẫn có thể giúp ích cho đội tuyển Brazil rất nhiều. Chúng tôi vui mừng vì Neymar đã trở lại và hy vọng anh ấy sẽ nhanh chóng sẵn sàng để đóng góp cho đội bóng", Paqueta nói thêm.

Nếu Neymar được xác nhận đủ thể lực để ra sân tại World Cup 2026, đây sẽ là lần đầu tiên anh xuất hiện trong một trận đấu chính thức cho Brazil kể từ năm 2023.

Những kỷ lục World Cup đang do ai nắm giữ?

Khoảng trống từ vị trí của Raphinha

Đội tuyển Brazil có thể chào đón sự trở lại của Neymar, nhưng đồng thời phải đối mặt với tổn thất nhân sự ở trường hợp của Raphinha. Tiền đạo của Barcelona phải ngồi ngoài do chấn thương gân kheo. Sự thiếu vắng này phần nào ảnh hưởng đến sức mạnh của selecao. Khả năng ra sân của Raphinha trong phần còn lại của giải đấu vẫn còn bỏ ngỏ.

Tiền vệ Paqueta nói về các đồng đội Neymar và Raphinha trong cuộc họp báo ẢNH: REUTERS

"Ngay lúc này, Raphinha nhận được sự hỗ trợ từ toàn thể đội bóng. Chúng tôi luôn sát cánh và sẽ làm mọi thứ có thể để giúp anh ấy trong quá trình hồi phục. Raphinha làm việc rất chăm chỉ và tôi chắc chắn anh ấy sẽ làm mọi cách để trở lại sớm nhất có thể. Còn về tầm quan trọng của anh ấy, không có gì phải bàn cãi nhiều. Anh ấy vừa trải qua những mùa giải phi thường và cũng đã trưởng thành rất nhiều cùng đội tuyển quốc gia, Paqueta nhấn mạnh.

Bất chấp vị thế là đội bóng từng 5 lần vô địch thế giới, Paqueta đã nhanh chóng bác bỏ mọi ý kiến cho rằng Brazil sẽ chủ quan trước trận đấu tiếp gặp Scotland ở lượt cuối vòng bảng. Scotland vẫn nuôi hy vọng lớn cho lần đầu tiên trong lịch sử lọt vào vòng loại trực tiếp (knock-out). Và một kết quả tích cực trước Brazil sẽ mở ra cánh cửa giúp đại diện châu Âu đi tiếp. Paqueta vẫn rất cảnh giác trước thử thách đến từ đoàn quân của HLV Steve Clarke.

"Mọi đội bóng tại World Cup đều xứng đáng được tôn trọng. Bạn phải nghiên cứu và chuẩn bị tốt nhất có thể để đối đầu với họ. Chúng tôi dành sự tôn trọng lớn cho Scotland, nhưng chúng tôi cũng biết mình cần phải chơi theo cách riêng và tuân thủ những gì HLV yêu cầu. Bất kể đối thủ là ai, mục tiêu của chúng tôi trong mọi trận đấu luôn là chiến thắng", Paqueta khẳng định.