HLV Nagelsmann nhận tin sốc, trung vệ đội tuyển Đức chính thức chia tay World Cup 2026

Theo hàng loạt nguồn tin từ Bild và Sky Sport Đức tối 22.6 (giờ Việt Nam), kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) cho thấy Schlotterbeck bị rách dây chằng bên trong mắt cá chân trái. Chấn thương này dự kiến khiến trung vệ của Borussia Dortmund phải nghỉ thi đấu khoảng 8 tuần, đồng nghĩa với việc hành trình World Cup 2026 của anh đã khép lại chỉ sau hai trận đấu.

Schlotterbeck gặp chấn thương trong chiến thắng 2-1 của đội tuyển Đức trước Bờ Biển Ngà ở lượt trận thứ hai vòng bảng. Trung vệ 26 tuổi bị đau sau pha tranh chấp với Amad Diallo ngay từ đầu trận nhưng vẫn cố gắng thi đấu đến hết hiệp 1 trước khi buộc phải rời sân.

Schlotterbeck gặp chấn thương ở trận gặp Bờ Biển Ngà và sẽ không thể tiếp tục hành trình ở World Cup 2026 ẢNH: REUTERS

Tổn thất lớn của đội tuyển Đức

Đây là tổn thất cực lớn với đội tuyển Đức. Kể từ khi Antonio Rudiger nghỉ thi đấu một thời gian vì chấn thương hồi mùa thu năm ngoái, Schlotterbeck đã tận dụng cơ hội để trở thành nhân tố không thể thay thế nơi hàng thủ. Cầu thủ của Dortmund tạo nên cặp trung vệ ăn ý với Jonathan Tah và góp công quan trọng giúp “Cỗ xe tăng” duy trì sự ổn định trong suốt chiến dịch vòng loại cũng như giai đoạn chuẩn bị cho World Cup.

Không chỉ sở hữu khả năng phòng ngự chắc chắn, Schlotterbeck còn nổi bật với những đường chuyền phát động tấn công từ tuyến dưới, trở thành mắt xích quan trọng trong hệ thống chiến thuật của HLV Nagelsmann. Việc mất trung vệ này ở giai đoạn then chốt chắc chắn sẽ ảnh hưởng đáng kể đến tham vọng vô địch của đội tuyển Đức.

Tuy nhiên, trong khó khăn, HLV Nagelsmann vẫn nhận được tín hiệu tích cực từ sự trở lại của Antonio Rudiger. Trung vệ đang khoác áo Real Madrid được tung vào sân thay Schlotterbeck trong trận gặp Bờ Biển Ngà và nhanh chóng cho thấy đẳng cấp của một thủ lĩnh hàng phòng ngự.

“Antonio đã chơi tốt, rất tập trung”, HLV Nagelsmann dành lời khen cho cậu học trò sau trận đấu. Nhà cầm quân 38 tuổi cũng nhấn mạnh rằng Rudiger không có nhiều thời gian thi đấu trong hai đến ba tuần gần đây nhưng vẫn hòa nhập rất nhanh với cường độ căng thẳng của trận đấu.

Trước khi Schlotterbeck chấn thương, Rudiger phải chấp nhận vai trò dự bị do chưa đạt thể trạng tốt nhất. Tuy nhiên, với diễn biến mới nhất, ngôi sao của Real Madrid gần như chắc chắn sẽ trở lại đội hình xuất phát, sát cánh cùng Jonathan Tah ở trung tâm hàng thủ tuyển Đức trong các trận đấu sắp tới.

Schlotterbeck là trung vệ đã đá chính cho đội tuyển Đức ở 2 trận vừa qua tại World Cup 2026 ẢNH: REUTERS

Schlotterbeck là cái tên mới nhất gia nhập danh sách "thương binh" của đội tuyển Đức. Trước đó, Serge Gnabry đã phải rút lui vì chấn thương, Lennart Karl gặp vấn đề trong lúc tập luyện trước giải, còn tiền đạo Tim Kleindienst cũng không kịp bình phục hoàn toàn để tham dự World Cup 2026.

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Theo quy định của FIFA, các đội tuyển không được bổ sung cầu thủ thay thế sau khi giải đấu đã khởi tranh (ngoại trừ trường hợp thủ môn trong những điều kiện đặc biệt). Điều đó đồng nghĩa đội tuyển Đức sẽ phải tiếp tục cuộc đua tại World Cup 2026 với chỉ 25 cầu thủ.