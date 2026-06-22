Bạn gái Yamal gây sốt, khiến sao trẻ Tây Ban Nha suýt bị phạt nội bộ

Luôn đồng hành cùng Yamal

Ines Garcia

Không những gây sốt với những khoảnh khắc ăn mừng, sau trận đấu,còn gây chú ý khi đăng tải loạt hình ảnh cổ vũ bạn trai cùng dòng nhắn nhủ đầy tình cảm: “Cố lên tình yêu của em”. Yamal lập tức đáp lại bằng lời khẳng định ngọt ngào: “Cô gái của anh”.

Trước đó, ở trận ra quân khi đội tuyển Tây Ban Nha bị Cabo Verde cầm chân 0-0, Ines Garcia cũng thu hút sự chú ý khi xuất hiện trên khán đài, dành những lời động viên cho Yamal.

Mối quan hệ của cả hai chỉ mới được công khai vào cuối tháng 5, nhưng Ines Garcia đã nhanh chóng trở thành một trong những nàng WAGs nổi bật nhất tại World Cup 2026. Sở hữu hơn 400.000 người theo dõi trên Instagram và gần 1 triệu người theo dõi trên TikTok, cô luôn đồng hành cùng ngôi sao trẻ của Barcelona trong những trận đấu của tuyển Tây Ban Nha.

Ines Garcia gây sốt với những hình ảnh đến sân cổ vũ Yamal ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH IGNV

Tuy nhiên, chính chuyến đi cùng bạn gái và gia đình trong ngày nghỉ mà HLV Luis de la Fuente dành cho các tuyển thủ đã khiến Yamal suýt gặp rắc rối.

Theo Mundo Deportivo, một ngày trước trận gặp Ả Rập Xê Út, cầu thủ 18 tuổi đã cùng Ines Garcia và nhóm bạn thân tới Nashville tham quan và dùng bữa tại nhà hàng Noosh nổi tiếng với các món ăn Ba Tư. Quãng đường di chuyển kéo dài hơn dự kiến khiến Yamal chỉ trở lại đại bản doanh của đội tuyển Tây Ban Nha vài phút trước thời hạn 21 giờ do ban huấn luyện quy định.

Nếu đến muộn, ngôi sao của Barcelona có thể bị phạt tới 2.000 euro (hơn 60 triệu đồng). Rất may cho Yamal, anh vẫn kịp trở về đúng giờ và tránh được án phạt nội bộ tại World Cup 2026 trong gang tấc.

Lamine Yamal trở lại đúng lúc, đội tuyển Tây Ban Nha tìm lại dáng dấp ứng viên vô địch

Những ngày trước trận gặp Ả Rập Xê Út, Yamal còn phải đối mặt với nhiều nghi ngờ về thể trạng khi chỉ thi đấu khoảng 20 phút ở trận hòa Cabo Verde. Một bộ phận CĐV Ả Rập Xê Út thậm chí còn chế giễu và liên tục đặt câu hỏi “Yamal đâu rồi?”.

Yamal vẫn tỏa sáng dù chưa đạt thể trạng tốt nhất, giúp Tây Ban Nha có trận thắng dễ dàng ẢNH: REUTERS

Câu trả lời đến chỉ sau 10 phút bóng lăn tại Atlanta. Trong lần đầu tiên đá chính ở World Cup gặp Ả Rập Xê Út, tài năng trẻ của Barcelona ghi bàn mở tỷ số, góp công vào chiến thắng 4-0 của La Roja. Trước khi rời sân ở phút 64, anh đạt tỷ lệ chuyền bóng chính xác 88% và tung ra tới 6 cú dứt điểm.

“Tôi luôn mơ được dự World Cup và ghi bàn trong trận đầu tiên đá chính là điều tuyệt vời. Kỳ World Cup trước tôi còn xem giải đấu ở lớp học. Được có mặt ở đây thật đặc biệt. Tôi rất tự hào về mẹ, người yêu và gia đình mình”, Yamal chia sẻ sau trận.

Vài giờ sau khi Tây Ban Nha giành 3 điểm đầu tiên ở World Cup 2026, cầu thủ 18 tuổi cũng đăng tải loạt ảnh ăn mừng chiến thắng trên Instagram cùng dòng trạng thái ngắn gọn: “Tôi đang ở đây”.