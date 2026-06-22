Đội tuyển Iran để lại mẩu giấy viết tay gây xúc động mạnh mẽ: Cảm ơn Los Angeles đã...

Rạng sáng 22.6, đội tuyển Iran đã khiến nhiều người bất ngờ khi chơi sòng phẳng với một đối thủ được đánh giá cao hơn như Bỉ. Dù không tận dụng được lợi thế hơn người khi Bỉ mất người trong hiệp 2, Mehdi Taremi và các đồng đội vẫn giành 1 điểm quý giá, mở rộng hy vọng đi tiếp.

Tuy nhiên, điều khiến trận đấu này được nhắc đến nhiều hơn lại diễn ra sau tiếng còi mãn cuộc. Khi rời phòng thay đồ tại SoFi Stadium, các cầu thủ và ban huấn luyện Iran đã để lại một mẩu giấy viết tay dài đúng 74 từ, như một lời tri ân gửi đến thành phố đăng cai.

Thông điệp xúc động của đội tuyển Iran

Trong thông điệp ngắn gọn nhưng giàu cảm xúc, Iran nhấn mạnh hành trình lịch sử của dân tộc mình, tinh thần kiên cường trên sân cỏ, đồng thời gửi lời cảm ơn đến người dân Los Angeles vì sự đón tiếp. Bức thư cũng khẳng định: họ đến với niềm tự hào, thi đấu bằng danh dự và rời đi với phẩm giá, đồng thời kêu gọi “hòa bình, tôn trọng và tình hữu nghị giữa các quốc gia”.

Những dòng chữ xúc động của đội Iran Ảnh: Reuters

The Athletic dẫn lại thông điệp từ đội tuyển Iran: “Từ Ba Tư cổ đại hàng nghìn năm trước đến Iran hiện đại ngày nay, tinh thần của Iran vẫn luôn sống động và kiên cường. Chúng tôi đến Los Angeles với niềm tự hào, thi đấu bằng danh dự và rời đi với phẩm giá. Cảm ơn Los Angeles vì sự hiếu khách. Và xin cảm ơn tất cả người dân Iran đã cống hiến hết mình, bằng cả trái tim, tiếng nói và tâm hồn cho đất nước trong suốt 180 phút vừa qua. Mong rằng hòa bình, sự tôn trọng và tình hữu nghị sẽ luôn tồn tại giữa tất cả các quốc gia”.

Hình ảnh này nhanh chóng lan truyền, tạo nên làn sóng thiện cảm với đại diện châu Á, nhất là trong bối cảnh họ phải đối mặt lịch thi đấu và điều kiện sinh hoạt không thuận lợi tại World Cup 2026.

Trước đó, HLV Ghalenoei cũng thừa nhận đội bóng gặp nhiều khó khăn từ khâu chuẩn bị, nhưng vẫn “đã chơi hai trận đấu tuyệt vời” trước những đối thủ mạnh, trong đó có Bỉ với ngôi sao Romelu Lukaku.

Đội tuyển Iran đang có cơ hội làm nên lịch sử ở World Cup nếu có thể đánh bại được đội tuyển Ai Cập ở lượt đấu cuối ẢNH: REUTERS

Với 2 trận hòa liên tiếp, Iran đang đứng trước cơ hội lớn lần đầu vượt qua vòng bảng World Cup trong lịch sử. Ở lượt trận cuối, Iran sẽ đối đầu Ai Cập vào lúc 10 giờ ngày 27.6. Chỉ cần một chiến thắng, thầy trò HLV Ghalenoei sẽ chắc chắn đi tiếp.

Sau trận gặp Bỉ, HLV Ghalenoei bày tỏ sự hài lòng: “Chúng tôi bước vào World Cup trong điều kiện tồi tệ nhất có thể, nhưng vẫn giành được kết quả tốt trước một đội bóng mạnh và một HLV tài ba. Chúng tôi đã chơi một trận đấu tuyệt vời”.

HLV Ghalenoei cũng nhấn mạnh tinh thần chiến đấu của các học trò: “Chúng tôi đã có hai trận đấu tuyệt vời mà không thua trận nào. Tối nay, chúng ta ăn mừng. Ngày mai, chúng ta tập trung cho trận đấu với Ai Cập, một đội bóng rất mạnh.”