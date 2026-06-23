HLV Klopp ‘xin áo’ Mac Allister, nhìn Messi đầy ngưỡng mộ: Thốt một câu cực hay

"Không bao giờ thấy một Messi thứ hai"

HLV Klopp và cầu thủ Thomas Muller làm bình luận viên cho một kênh truyền hình tại World Cup 2026. Cả hai không thể bỏ lỡ trận đấu Messi lập kỷ lục ghi bàn nhiều nhất mọi thời đại, khi danh thủ này ghi cú đúp giúp Argentina thắng Áo tỷ số 2-0. Qua đó, Messi đã chính thức vượt qua và còn hơn 2 bàn so với chân sút đồng hương người Đức của họ, Miroslav Klose, với 18 bàn so với 16 bàn, trong lịch sử các kỳ World Cup.

Các hình ảnh từ truyền hình cho thấy HLV Klopp và cầu thủ Thomas Muller chúc mừng và hết sức ngưỡng mộ cùng thán phục những gì Messi vừa trình diễn Ảnh: Chụp màn hình từ clip ESPN FC/X

"Chúng ta sẽ không bao giờ thấy một cầu thủ nào như Messi nữa", HLV Klopp khẳng định khi bình luận ngay sau trận đấu trên đường biên sân AT&T ở Arlington (Mỹ). Trước đó, các ống kính truyền hình cho thấy, khi trận đấu vừa kết thúc, HLV Klopp đã tiếp cận Messi, chào hỏi anh, ôm hôn và đưa ánh mắt đầy ngưỡng mộ lẫn thán phục.

Ông Klopp cũng gặp lại cậu học trò cũ, tiền vệ Mac Allister của đội tuyển Argentina và từng được ông đưa về CLB Liverpool từ Brighton hồi tháng 6.2023, giúp anh trở thành cầu thủ ngôi sao như hiện nay.

Sau khi chào hỏi và nói chuyện, HLV Klopp đã có hành động đầy bất ngờ kéo chiếc áo Mac Allister đang mặc khi vừa thi đấu xong. Hiểu ý, Mac Allister lập tức cởi áo tặng ông thầy cũ, người đã đưa mình lên hàng ngôi sao hàng đầu thế giới sau chức vô địch World Cup 2022 ở Qatar.

HLV Klopp và Thomas Muller đến xem Messi thi đấu khi làm bình luận viên cho một kênh truyền hình tại World Cup 2026 Ảnh: Reuters

Không riêng HLV Klopp, tiền vệ kỳ cựu Thomas Muller cũng tìm gặp và chúc mừng Messi sau màn trình diễn đỉnh cao và lập kỷ lục lịch sử ở World Cup.

Trước đó, sau trận Messi ghi hat-trick vào lưới Algeria ở trận ra quân, Muller phải thốt lên: "Cái gã này…", với một sự ngưỡng mộ lớn.

Muller và đồng đội từng khiến Messi đau khổ khi cùng đội tuyển Đức thắng Argentina tỷ số 1-0 ở hiệp phụ trận chung kết World Cup 2014 ở Brazil. Nhưng cả Muller và người ghi bàn duy nhất ở trận đấu đó, cựu tiền đạo Mario Gotze, luôn dành sự ngưỡng mộ cho Messi. Họ chính là những người đầu tiên chúc mừng Messi vô địch World Cup 2022 để hoàn tất giấc mơ.

Messi đón sinh nhật cùng đội tuyển Argentina

Bây giờ đây, như Messi nói: "World Cup 2026 như là một phần thưởng thêm". Và thật như vậy, Messi đã thưởng thêm cho cả thế giới bóng đá chỉ sau 2 trận ra quân ghi đến 5 bàn, một kỷ lục khó phá.

Cần nhớ, như Ronaldo (Bồ Đào Nha) ghi 5 bàn tại 2 kỳ World Cup gần đây 2018 và 2022, còn 2026 vẫn chưa ghi bàn nào (tính đến ngày 23.6). Trong khi Messi chỉ cần 2 trận đã hoàn tất số bàn thắng này, theo The Athletic.

Các hậu vệ Áo có một ngày vất vả trước Messi rồi bất lực Ảnh: Reuters

Trên mạng xã hội Instagram, nữ ca sĩ Shakira, người biểu diễn ở lễ khai mạc World Cup 2026 và cũng đến xem trận Argentina thắng Áo với tỷ số 2-0 tại Arlington cùng các con của mình, viết: "Rất tự hào về bạn, Leo (Messi), và về tất cả những gì bạn đang đạt được cho gia đình, đất nước và tất cả người Latinh!!! Sự cống hiến và tận tâm của bạn là một tấm gương cho nhiều người. Hãy tiếp tục tỏa sáng!", kèm biểu tượng trái tim.

Shakira từng là bạn gái lâu năm của cựu cầu thủ Gerard Pique, đồng đội cũ của Messi ở CLB Barcelona.

Một tin vui nữa cho Messi sau trận đấu lịch sử phá kỷ lục ghi bàn mọi thời đại World Cup, đó là bố của anh, ông Jorge Messi đã được xuất viện, bình phục hoàn toàn sau khi gặp vấn đề về sức khỏe gần đây.

Messi không thể vui hơn và anh cho biết sẽ đón sinh nhật là thứ 39 vào ngày 24.6 tới đây cùng các đồng đội ở trại tập huấn của đội tuyển Argentina. Vợ và các con của Messi cũng đã đến Arlington ủng hộ anh thi đấu, họ có thể góp mặt mừng sinh nhật khi HLV Scaloni sẽ cho các trụ cột nghỉ ngơi sau khi đã hoàn tất suất vào vòng 32 đội.