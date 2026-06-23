Bồ Đào Nha - Uzbekistan (0 giờ ngày 24.6, trực tiếp VTV6): Khó cản Ronaldo giải cơn khát bàn thắng

"Lò xo nén" Ronaldo

Bồ Đào Nha là đội bóng lớn gây thất vọng nhất lượt trận ra quân World Cup 2026 khi hòa 1-1 với CHDC Congo. Tây Ban Nha cũng bị Cabo Verde cầm hòa, nhưng ít nhất "La Roja" còn tạo ra nhiều cơ hội.

Còn với Bồ Đào Nha, 90 phút trước Congo là màn tra tấn tinh thần. Ronaldo cùng đồng đội chuyền gần 800 lần, nhưng chỉ tạo ra 6 cơ hội, ít hơn đối thủ đến từ châu Phi. Hàng tiền vệ vô địch Champions League với Vitinha, Joao Neves cùng huyền thoại Ronaldo bất lực hoàn toàn trước Congo, với lối chơi quanh quẩn và bế tắc: chuyền qua lại và… mất bóng.

Ảnh: TV360

“Lò xo” nén Ronaldo (trái) có thể bung ra khi Bồ Đào Nha gặp Uzbekistan Ảnh: REUTERS

Cơn bão chỉ trích còn tràn ra ngoài sân bóng khi Ronaldo chịu áp lực nặng nề vì phong độ nghèo nàn. Tịt ngòi 10 trận liên tiếp ở các vòng chung kết World Cup và EURO, siêu sao 41 tuổi bị nhìn nhận là gánh nặng của Bồ Đào Nha. Các đồng đội của anh như Bruno Fernandes, Joao Neves cũng bị đả kích vì không chuyền bóng cho Ronaldo. Tất cả như cơn sóng dữ, chỉ chờ xô đổ "lâu đài trên cát" mà HLV Roberto Martinez xây dựng.

Dù vậy, lúc màn đêm tăm tối nhất cũng là trước lúc bình minh. Suốt 60 năm kể từ lần đầu đá World Cup năm 1966, Bồ Đào Nha bị xem như "hổ giấy", khi liên tục bật bãi sớm. Lịch sử có thể sang trang khi HLV Martinez đang có trong tay thế hệ tài năng và đắt giá với Neves, Vitinha, Bruno, Joao Felix, Nuno Mendes, Diogo Costa… dẫn dắt bởi thủ lĩnh Ronaldo. Điều Bồ Đào Nha còn thiếu là tinh thần chiến đấu và sự đoàn kết, nó chỉ được hình thành khi cả tập thể cùng nhau bước qua áp lực, mà trận gặp Uzbekistan lúc 0 giờ ngày 24.6 là thử thách như vậy.

Nếu thắng Uzbekistan, Bồ Đào Nha không chỉ "tháo chì khỏi chân" mà còn xốc lại nhuệ khí chiến đấu. Với cá nhân Ronaldo, chuỗi ngày qua giống như lò xo nén, khi sức ép ghi bàn đè nặng anh. Hình ảnh Ronaldo lặng lẽ tách đội rồi bước vào đường hầm rời sân cho thấy anh đã chịu áp lực đến mức cực đại. "Lò xo" Ronaldo có thể bung ra khi Bồ Đào Nha được gặp đối thủ yếu nhất bảng (có thể là yếu nhất giải). Ở đẳng cấp Ronaldo, một bàn thắng là đủ để đánh thức cỗ máy đang ngủ quên.

Uzbekistan phòng ngự yếu

Uzbekistan bộc lộ hết điểm yếu trong thất bại 1-3 trước Colombia. Abdukodir Khusanov cùng đồng đội là thế lực châu Á, nhưng trong lần đầu bước ra World Cup để va chạm với những nền bóng đá hàng đầu, Uzbekistan không tránh được bỡ ngỡ.

Học trò HLV Fabio Cannavaro đã nỗ lực chơi sòng phẳng với Colombia, nhưng lại để lộ nhiều sai sót trong phòng ngự khi đẩy cao đội hình, bị cuốn vào lối đá đôi công tốc độ của đối thủ, đồng thời sa đà vào cuộc đấu tay đôi 1-1, nơi Khusanov, Odiljon Hamrobekov hay Abbosbek Fayzullaev ở thế yếu hơn nhiều khi đặt cạnh Luis Diaz, James Rodriguez. Uzbekistan chưa đủ lão luyện để cầm được nhịp chơi, dẫn đến rối loạn đội hình khi bị dồn ép.

Đây là chi tiết "đắt" nhất Bồ Đào Nha có thể tận dụng. Ronaldo cùng đồng đội dù chưa gắn kết, nhưng có cá nhân xuất chúng để xuyên phá tuyến phòng ngự yếu ớt của Uzbekistan. Gần như chắc chắn Bồ Đào Nha sẽ ép sân. Tận dụng tốt cơ hội, chiến thắng khó lọt khỏi tầm tay đại diện châu Âu.