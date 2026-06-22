Đại sứ Argentina tại Việt Nam: 'Messi vẫn ấn tượng, nhưng khiêm tốn là không thừa'

Không trận đấu nào dễ dàng cho Argentina

Đại sứ Argentina tại Việt Nam, ngài Marcos Antonio Bednarski, bày tỏ sự thận trọng trước trận đấu với Áo tại bảng J VCK World Cup 2026 của Argentina.

“Argentina có khởi đầu thuận lợi tại World Cup 2026. Messi đã chứng minh bản thân vẫn duy trì phong độ ấn tượng ở tuổi 39 với cú hat-trick vào lưới Algeria, nhưng sự khiêm tốn là không thừa", Đại sứ Bednarski khẳng định.

Đại sứ Marcos Antonio Bednarski kỳ vọng Argentina tiến sâu ở World Cup ẢNH: BTC

Argentina đứng đầu bảng J sau lượt mở màn nhờ thắng đậm 3-0 trước Algeria. Lionel Messi tiếp tục là ngôi sao sáng nhất với ba bàn thắng, trong đó hai bàn đến từ những cú sút xa đẹp mắt mang nhãn hiệu Messi. Số 10 của Argentina đã cân bằng kỷ lục 16 bàn ở World Cup của Miroslav Klose. Thêm một bàn vào lưới Áo lúc 0 giờ ngày 23.6, Messi sẽ độc chiếm kỷ lục.

Tuy nhiên, Đại sứ Bednarski khẳng định không đơn giản để Argentina và Messi ăn mừng, vì mọi đối thủ ở World Cup đều mạnh. Áo khẳng định đẳng cấp khi hạ Jordan (3-1) ở trận ra quân. Với David Alaba, Marcel Sabitzer hay Marko Arnautovic trong đội hình và "cáo già" Ralf Rangnick trên ghế huấn luyện", Áo vẫn là cửa ải rất khó vượt.

"Giống như HLV Lionel Scaloni từng chia sẻ, tất cả các trận đấu đều khó khăn và kết quả chỉ thực sự biết được khi trận đấu kết thúc", Đại sứ Bednarski chia sẻ.

Đại sứ Argentina nói gì về Lionel Messi và Diego Maradona?

Theo Đại sứ Bednarski, bất ngờ luôn là gia vị của World Cup. Ở giải năm nay, Cabo Verde đã gây bất ngờ khi cầm hòa Tây Ban Nha (0-0) và Uruguay (2-2). Curacao cũng có điểm số lịch sử trong lần đầu dự World Cup nhờ trận hòa 0-0 với Ecuador. Bờ Biển Ngà suýt nữa đánh bại Đức, khi đã dẫn trước và có thế trận nhỉnh hơn trước cựu vương thế giới.

Messi đưa Argentina bay cao ẢNH: REUTERS

"World Cup 2026 chứng kiến nhiều bất ngờ, khi một số đội hạt giống chưa đạt phong độ tốt nhất, trong khi những đội bị đánh giá thấp lại tạo nên những màn trình diễn hiệu quả", Đại sứ Argentina chia sẻ. Do đó, ông kỳ vọng Messi và Argentina luôn giữ tâm thế khiêm nhường để tiến xa.

Khi được hỏi về so sánh giữa hai huyền thoại Messi và Maradona, ông Bednarski cho rằng hai huyền thoại có phong cách và cá tính rất khác nhau, và mỗi thế hệ đều có những cầu thủ biểu tượng riêng. Maradona là người đã đưa Argentina lên đỉnh cao tại World Cup 1986 và nâng tầm vị thế "Vũ công tango". Còn Messi, theo ông, là một nhân cách đáng kính trọng.

Cuốn truyện tranh về Messi tại Việt Nam ẢNH: BTC

"Tôi không có cầu thủ yêu thích nhất, vì rất nhiều cầu thủ xứng đáng được ghi nhận. Nhưng tôi rất thích cá tính của Messi: khiêm tốn, hướng tới gia đình và đóng góp nhiều cho các hoạt động xã hội", ngài đại sứ chia sẻ.

Argentina bước vào giải với tư cách nhà đương kim vô địch thế giới, nằm ở bảng J cùng Áo, Algeria và Jordan. Sau chiến thắng mở màn trước Algeria, đoàn quân của HLV Lionel Scaloni đang đứng trước cơ hội sớm khẳng định ngôi đầu bảng nếu vượt qua được Áo trong trận đấu lúc 0 giờ ngày 23.6.

