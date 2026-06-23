Pháp thắng Iraq 3-0, World Cup 2026: Mbappe phả hơi nóng vào gáy Messi

Pháp khởi đầu hoàn hảo

Màn so tài giữa Pháp và Iraq là trận đấu chênh lệch bậc nhất lượt trận thứ hai World Cup 2026, giữa đội đã hai lần lọt vào chung kết ở hai kỳ World Cup gần nhất, cùng đội phải 40 năm rồi mới giành quyền góp mặt ở sân chơi thế giới.

Kylian Mbappe cùng đồng đội khởi đầu màn so tài tại Philadelphia hoàn hảo khi vươn lên dẫn bàn ngay phút 14. Chỉ ít giờ trước khi Lionel Messi vượt Miroslav Klose để độc chiếm vị trí dẫn đầu trên đường đua bàn thắng lịch sử ở World Cup, Mbappe cũng hâm nóng với bàn thắng vào lưới Iraq.

Mbappe (giữa) và Pháp chiến đấu trong cơn mưa nặng hạt ẢNH: REUTERS

Cú cứa lòng chân trái đẹp mắt của Mbappe từ sáp mép vòng cấm đã đánh bại thủ môn Ahmed Basil, người chỉ kịp chạm nhẹ vào bóng bằng đầu ngón tay. Chân sút của Real Madrid ghi bàn thứ 3 ở World Cup 2026, cũng là bàn thứ 15 ở sân chơi thế giới, rút ngắn cách biệt với Messi xuống còn 3 bàn.

Pháp dồn ép Iraq với thời lượng và số pha dứt điểm áp đảo, song càng về cuối hiệp 1, nhịp tấn công của "Les Bleus" càng bị ảnh hưởng do cơn mưa lớn tại sân Philadelphia. Trước nỗ lực kiên cường của Iraq, cách biệt chỉ là 1 bàn trước giờ nghỉ, dù Pháp gần như đá nửa sân.

Mưa nặng tại Philadelphia ảnh hưởng bởi cơn bão lớn khiến trận đấu bị hoãn gần 2 giờ đồng hồ, khi cầu thủ phải rời sân để đảm bảo an toàn, còn mặt sân sũng nước khiến bóng không thể lăn bình thường.

Mưa lớn tại Philadelphia ẢNH: REUTERS

Mbappe san bằng cách biệt với Klose

Sau khi trở lại, Iraq nhập cuộc tự tin hơn, khi cầm bóng chắc chắn và có những pha triển khai đường nét để đáp trả.

Song, chênh lệch trình độ quá lớn khiến đội bóng Tây Á chỉ chơi tốt được... 10 phút đầu hiệp 2. Phút 54, pha phối hợp lỗi giữa thủ môn và trung vệ Iraq đã tặng cho Mbappe món quà quý giá, để chân sút sinh năm 1998 dễ dàng đệm bóng vào lưới trống, nâng tỷ số lên 2-0.

Đây cũng là bàn thắng thứ 16 của Mbappe, giúp anh san bằng cách biệt với Miroslav Klose, người đứng nhì danh sách ghi bàn tốt nhất lịch sử World Cup. Anh chỉ còn kém người dẫn đầu Lionel Messi 2 bàn.

Messi gọi, Mbappe trả lời ẢNH: REUTERS

Phút 66, Dembele đóng sập hy vọng có điểm mong manh của Iraq. Chân sút 30 tuổi đón đường chọc khe của Olise rồi vung chân dứt điểm vào góc hẹp, giúp Pháp có bàn thứ ba.

Nỗ lực muộn màng trong những phút cuối trận không đủ giúp Iraq có bàn danh dự. Trong khi đó, Pháp vẫn đẩy lên tấn công để ghi thêm bàn nhằm tạo lợi thế hiệu số đua tranh với Na Uy.

Mbappe là cầu thủ năng nổ nhất, khi anh cần thêm bàn thắng để thu hẹp cách biệt với Messi torong cuộc đua. Tuy nhiên, Mbappe không thể làm rung mành lưới Iraq lần thứ ba, dù đã có cơ hội đối mặt. Anh rời sân phút 90 để nhường chỗ cho Marcus Thuram. Nhưng, với phong độ tốt, việc Mbappe vượt qua Klose để đua sòng phẳng với Messi chỉ còn là vấn đề thời gian.

Đánh bại Iraq 3 bàn không gỡ, Pháp có 6 điểm sau 2 trận, giành vé sớm vào vòng knock-out.