Messi lỡ cơ hội vượt Maradona vì đồng đội vô duyên: Suýt lập hat-trick kỷ lục

Messi chỉ còn thiếu một kỷ lục

Màn trình diễn xuất sắc trong trận gặp Áo với cú đúp đã đưa Lionel Messi đặt chân lên 2 kỷ lục World Cup vĩ đại nữa.

Siêu sao người Argentina trở thành chân sút số một mọi thời đại ở sân chơi thế giới với 18 bàn, hơn người thứ hai Miroslav Klose 2 bàn. Messi hoàn toàn có thể gia tăng số bàn thắng, do Argentina đã tiến đến vòng knock-out, đồng nghĩa còn tối thiểu 2 trận trước mắt.

Messi cũng trở thành cầu thủ có số trận thắng nhiều nhất ở World Cup, với 17 trận đấu, trải dài qua 6 kỳ (từ năm 2006 đến nay). Anh cũng xếp trên chính Klose, người bỏ túi 16 trận thắng ở World Cup cùng đội tuyển Đức.

Messi chưa thể vượt Maradona để trở thành chân kiến tạo độc nhất ẢNH: REUTERS

Đáng ra, Messi còn có thể phá thêm một kỷ lục nữa: kiến tạo nhiều nhất ở các VCK World Cup. Trước trận đấu này, Messi có 8 kiến tạo, song hành trên ngôi đầu cùng huyền thoại Diego Maradona trên bảng xếp hạng các chân chuyền vĩ đại nhất. Chỉ cần thêm 1 kiến tạo nữa, Messi sẽ độc chiếm kỷ lục. Ở màn so tài với Áo, siêu sao 39 tuổi đã có đường chuyền như đặt cho Julian Alvarez đối mặt thủ môn Alexander Schlager của Áo. Nếu Alvarez dứt điểm thành bàn, Messi sẽ có ngày thi đấu hoàn hảo khi vượt qua "trọn gói" 3 kỷ lục.

Thế nhưng, Alvarez lại xử lý chậm, để đối thủ khép góc thành công. Chân sút của Atletico Madrid thiếu nhạy bén dù mới vào sân trong hiệp 2, đồng nghĩa có thể lực tốt hơn dàn hậu vệ Áo.

An ủi cho Messi, khi Leandro Paredes nhanh chân cướp bóng rồi chuyền ngang cho Messi. Sau nhịp đầu lừa bóng rồi dứt điểm không thành công, Messi giành lại bóng, rướn thêm một nhịp rồi sút chéo góc tung lưới Schlager, đưa bóng đi qua một rừng hậu vệ Áo.

Messi có thể tăng thêm số kiến tạo, bởi anh vẫn là đầu não tấn công của Argentina. Cựu sao Barcelona vừa đá phạt góc, phạt gián tiếp, vừa tung ra những đường chuyền đầy cảm giác xé toang hàng thủ đối phương, đặt đồng đội vào thế dứt điểm thuận lợi.

Tuy nhiên, ngoài Messi, chưa chân sút nào của Argentina ghi bàn được ở giải năm nay. Cả 5 bàn của đại diện Nam Mỹ đều do Messi thực hiện. Do đó, không đơn giản để Messi vượt Maradona để giữ cho riêng mình kỷ lục kiến tạo, nếu hàng công Argentina không chỉnh được thước ngắm ở trận tới.