Nóng: Messi hỏng penalty rồi vẫn… sút tung lưới Áo, xô đổ kỷ lục ghi bàn World Cup

Messi sút hỏng phạt đền phút thứ 9, nhưng không sao cả

Lionel Messi cùng Argentina khởi đầu như mơ ở trận gặp Áo (lượt trận thứ hai bảng J World Cup 2026), khi đại diện Nam Mỹ nhận quả phạt đền ngay ở phút thứ 5.

Messi châm ngòi pha tấn công trung lộ, giúp Lautaro Martinez có cơ hội đối mặt thủ môn Alexander Schlager. Martinez sau đó ngã xuống bởi pha xoạc bóng của hai hậu vệ Áo. Trọng tài nghe VAR tham vấn, xem lại pha quay chậm và thổi phạt đền.

Messi đi vào lịch sử ẢNH: REUTERS

Trên chấm 11 m, Messi sút hỏng, với cú đá ăn vào phần má ngoài quá nhiều khiến bóng đi chệch cột. Nhưng phút sau đó, Áo pressing và tranh chấp cực rắn, khiến Argentina bị dồn ép nghẹt thở ở tuyến giữa.

Tuy nhiên, Messi vẫn cứ là Messi. Thiên tài người Argentina nhanh chóng sửa sai với bàn thắng đẹp mắt ở phút 38. Đại diện Nam Mỹ phối hợp đẹp mắt ở cánh trái, trước khi Thiago Almada nhả ngược vừa tầm để Messi băng vào tuyến hai dứt điểm chân trái tuyệt đẹp vào góc khó, không cho thủ môn Schlager bất cứ cơ hội nào để cứu thua.

Cũng như rất nhiều trận đấu khác, Argentina có thể chơi không hay, nhưng chỉ cần một khoảnh khắc của Messi, trận đấu thay đổi mãi mãi.

Với 17 bàn ở World Cup, Messi chính thức trở thành chân sút vĩ đại nhất World Cup. Anh còn có thể nâng kỷ lục thêm nữa, ngay ở trận này, khi Argentina đã đòi lại thế trận.

Messi cũng đang tiến rất sát 2 kỷ lục: thắng nhiều nhất và kiến tạo nhiều nhất World Cup, đều có thể thiết lập ở trận này hoặc trong những trận tới.