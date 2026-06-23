Nóng: Trận Pháp gặp Iraq tạm dừng vì mưa lớn, Mbappe đang 'sung' thì... phải nghỉ

Mưa lớn khiến trận Pháp gặp Iraq bị tạm dừng

Màn so tài giữa Pháp và Iraq là trận đấu chênh lệch bậc nhất lượt trận thứ hai World Cup 2026, giữa đội đã hai lần lọt vào chung kết ở hai kỳ World Cup gần nhất, cùng đội phải 40 năm rồi mới giành quyền góp mặt ở sân chơi thế giới.

Sự khác biệt được thể hiện ngay lượt đầu. Pháp chỉ cần một hiệp đấu bùng nổ để thắng đậm đương kim á quân châu Phi Senegal với tỷ số 3-1. Trong khi đó, Iraq đã chơi đầy cố gắng, vắt kiệt sức lực trong cuộc đua thể chất khắc nghiệt, sau cùng vẫn thua 1-4 trước Na Uy.

Mưa nặng hạt trên sân Philadelphia ẢNH: REUTERS

Kylian Mbappe cùng đồng đội khởi đầu màn so tài tại Philadelphia hoàn hảo khi vươn lên dẫn bàn ngay phút 14. Chỉ ít giờ trước khi Lionel Messi vượt Miroslav Klose để độc chiếm vị trí dẫn đầu trên đường đua bàn thắng lịch sử ở World Cup, Mbappe cũng hâm nóng với bàn thắng vào lưới Iraq.

Cú sút chân trái mạnh mẽ của Mbappe từ ngay ngoài vòng cấm đã đánh bại thủ môn Ahmed Basil, người chỉ kịp chạm nhẹ vào bóng bằng đầu ngón tay. Chân sút của Real Madrid ghi bàn thứ 3 ở World Cup 2026, cũng là bàn thứ 15 ở sân chơi thế giới, rút ngắn cách biệt với Messi xuống còn 3 bàn.

Bàn thắng của Mbappe là thành quả của thế trận áp đảo mà Pháp dồn nén lên hàng thủ Iraq. Với Mbappe, Michael Olise và Bradley Barcola, "Les Bleus" khiến cả 11 cầu thủ Tây Á phải rơi vào thế đuổi bóng vất vả.

Trận đấu đầu tiên ở World Cup 2026 bị hoãn ẢNH: REUTERS

HLV Graham Arnold thậm chí phải rút chân sút Aymen Hussein rời sân để tung Ali Alhamdi vào sân với mục tiêu... phòng ngự tổng lực.

Cuối hiệp 1, mưa lớn trên sân khiến Pháp không còn áp đảo như thời gian đầu trận. Trước nỗ lực kiên cường của Iraq, cách biệt chỉ là 1 bàn trước giờ nghỉ, dù Pháp gần như đá nửa sân.

Trước điều kiện mưa nặng hạt, các khán giả đã được thông báo rời sân, đồng thời trận đấu bị tạm hoãn để đảm bảo an toàn cho cầu thủ cũng như CĐV. Theo Fox Sports, trận đấu sẽ dừng đến tối thiểu 6 giờ sáng nay, cho đến khi điều kiện mặt sân được đảm bảo.



