Messi nói cực sốc về quả phạt đền hỏng: 'Nhỡ lúc đó sút vào thì...'

Ngày của Lionel Messi

Lionel Messi lại biến trận đấu của Argentina thành "show diễn" mang tên anh, khi lập cú đúp ấn tượng giúp đội bóng Nam Mỹ thắng Áo với tỷ số 2-0 ở lượt đấu thứ hai bảng J World Cup 2026.

Messi mở tỷ số cho Argentina với pha đặt lòng dứt điểm sát mép vòng cấm sở trường. Anh chạy chỗ hợp lý, đón đường chuyền ngược của Facundo Medina để vung chân đưa bóng vào góc khó, không cho thủ môn Alexander Schlager cơ hội cứu thua ở phút 38.

Messi làm khổ hàng thủ Áo ẢNH: REUTERS

Đến phút 90+5, Messi hoàn thành ngày thi đấu chói sáng với pha dứt điểm cận thành xuyên qua chân của cả hàng thủ Áo, qua đó ghi bàn thứ 18 trong lịch sử các kỳ World Cup. Đây là pha bóng Messi đã chuyền dọn cỗ cho Julian Alvarez, nhưng do đồng đội sút hỏng, anh phải tự mình kết thúc pha bóng.

Tuy nhiên, để có cái kết trong mơ, Messi cùng đồng đội đã phải vượt qua nửa đầu hiệp 1 nghẹt thở trước Áo. Siêu sao 39 tuổi sút hỏng quả phạt đền ngay đầu trận, với cú vung chân chệch cột dọc đáng tiếc. Song, chia sẻ với báo chí sau trận, Messi không tiếc nuối với cú đá lỗi. "Tôi đang tận hưởng khoảnh khắc này và muốn xem chúng tôi có thể đi xa đến đâu cùng nhau. Hôm nay tôi đá hỏng quả phạt đền, nhưng biết đâu nếu sút vào, tôi đã không ghi được những bàn thắng sau đó", Messi nói.

'Chỉ muốn tận hưởng chiến thắng'

Argentina toàn thắng Algeria và Áo để dẫn đầu bảng J sau hai lượt. Với 6 điểm, 5 bàn thắng và 0 bàn thua, đại diện Nam Mỹ là "ông lớn" khởi đầu hoàn hảo bậc nhất, bên cạnh đội tuyển Đức cũng với 6 điểm trọn vẹn.

Theo Messi, đây là kết quả đặc biệt quan trọng trong bối cảnh World Cup luôn là sân chơi khắc nghiệt và khó lường.

Messi luôn biết cách thắp lửa cho Argentina ẢNH: REUTERS

"Tôi thực sự rất hạnh phúc với chiến thắng này. Đây là trận thắng quan trọng, có được sau rất nhiều nỗ lực và hoàn toàn xứng đáng. Kết quả này giúp chúng tôi tự tin hơn cho chặng đường phía trước", Messi nói. "Đây là World Cup. Trận đấu diễn ra rất cân bằng và giàu tính cạnh tranh. Chúng tôi vui vì đã giành được 6 điểm và sớm đoạt vé vào vòng tiếp theo".

Khi được hỏi đâu là bàn thắng yêu thích nhất trong 18 pha lập công đã có ở World Cup, chủ nhân tám Quả bóng Vàng cho biết anh gần như đã cạn kiệt năng lượng sau 90 phút thi đấu căng thẳng, nên không thể trả lời.

"Thành thật mà nói, lúc này tôi không nhớ nổi điều gì nữa. Tôi rất mệt và gần như không còn sức lực. Bây giờ tôi chỉ muốn tận hưởng khoảnh khắc này và ăn mừng cùng các đồng đội", Messi cho biết.

Ở lượt cuối bảng J, Messi cùng Argentina sẽ so tài Jorđan. Trận đấu diễn ra lúc 2 giờ ngày 27.6.