Messi lập cú đúp phá kỷ lục mọi thời đại World Cup: Argentina thắng Áo 2-0, sớm giành vé knock-out

Messi phá một loạt kỷ lục

Messi một lần nữa trở thành tâm điểm tại World Cup 2026, khi anh ghi cú đúp bàn thắng tuyệt đẹp, và là bàn thứ năm tại giải năm nay (sau cú hat-trick vào lưới Algeria) chỉ sau 2 trận vòng bảng giúp đội tuyển Argentina thắng Áo tỷ số 2-0 ở lượt thứ hai bảng J. Qua đó, với 6 điểm sau 2 trận, Albiceleste đã sớm giành vé vào vòng knock-out 32 đội.

Không thể ngăn chặn Messi phá kỷ lục mọi thời đại World Cup Ảnh: Reuters

Trong trận đấu lúc 10 giờ ngày 23.6 cùng bảng J, nếu Jordan không thể thắng Algeria, Messi và đồng đội chắc chắn đi tiếp với tư cách nhất bảng và đối đầu với đội á quân bảng H, nhiều khả năng là Cabo Verde, tại vòng 32 đội cũng như nằm ở nhánh đấu thuận lợi.

Hành trình bảo vệ ngôi vô địch của Messi và Argentina khởi đầu với rất nhiều triển vọng. Với Messi, danh thủ sắp đón sinh nhật lần thứ 39 vào ngày 24.6 tới đây đã có các màn trình diễn tuyệt đỉnh và đầy ngọt ngào. Trong đó, anh phá một loạt kỷ lục thuộc loại lịch sử World Cup.

Thậm chí, ngay cả việc thực hiện không thành công quả phạt đền ở đầu trận, Messi cũng phá kỷ lục khi cầu thủ sút hỏng phạt đền nhiều nhất trong lịch sử World Cup (3 lần), nhiều hơn Asamoah Gyan (Ghana) 2 lần.

Với bàn thắng ghi mở tỷ số 1-0 ở phút 38 và ấn định tỷ số thắng 2-0 ở phút 90+5 cho đội tuyển Argentina, đã đưa Messi chính thức trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng hơn bất kỳ cầu thủ nào khác trong lịch sử World Cup (18 bàn), vượt qua kỷ lục của Klose.

Nhưng không phải hết, bàn thắng này cũng đánh dấu một kỷ lục khác của Messi, khi không chỉ trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất mọi thời đại, mà anh còn có tổng cộng 18 bàn thắng/kiến tạo trong 10 trận World Cup gần nhất.

Messi cũng là cầu thủ thứ ba ghi bàn trong sáu trận liên tiếp tham dự World Cup sau Just Fontaine năm 1958 và Jairzinho năm 1970.

Các hậu vệ Áo có một ngày vất vả trước Messi rồi bất lực Ảnh: Reuters

Không dừng lại ở đó, Messi cũng vượt qua chính Klose ở một thống kê khác. Đó là chiến thắng thứ 17 ở World Cup, sau khi anh giúp đội tuyển Argentina thắng Áo, chính thức vượt qua kỷ lục của Klose (có 16 trận thắng).

Messi cũng nâng kỷ lục tổng cộng trong sự nghiệp của mình khi đã có 1.330 bàn thắng/kiến tạo, cụ thể là ghi 916 bàn và 414 pha kiến tạo trong sự nghiệp sau 1.154 trận. Anh đạt cột mốc 201 lần khoác áo đội tuyển, ghi 213 bàn.

Argentina áp đảo đội tuyển Áo

Lối chơi chủ động của đội tuyển Argentina hoàn toàn lấn lướt đội tuyển Áo. Với thời điểm có lúc lên đến 60% sở hữu bóng, các cầu thủ Argentina gây áp lực toàn sân, có hơn 527 đường chuyền với tỷ lệ chính xác lên đến 91%. Trong khi đội tuyển Áo có tỷ lệ sở hữu bóng khoảng 40%, có 430 đường chuyền và tỷ lệ khoảng 87% chuyền chính xác.

Argentina sớm giành vé knock-out Ảnh: Reuters

Điều này cho thấy sự áp đảo của Argentina cùng sự hoạt động đầy tinh quái của Messi trên hàng công bên cạnh tiền đạo Lautaro Martinez di chuyển rộng, khiến hàng thủ đội tuyển Áo luôn bị động.

Ngay phút thứ 5, Argentina được hưởng quả phạt đền sau khi 2 hậu vệ đội tuyển Áo phạm lỗi với tiền đạo Lautaro Martinez trong vòng cấm. Nhưng trên chấm 11 m, Messi đã bỏ lỡ cơ hội ghi bàn khi sút chệch khung thành.

Nhưng không phải đợi lâu, đến phút 38 sự áp đảo và chủ động của Argentina đã giúp Messi đã chính thức phá kỷ lục ghi bàn mọi thời đại của Klose, khi anh ghi bàn thắng thứ 17 của mình tại World Cup bằng pha dứt điểm tuyệt đẹp ngay rìa vòng cấm từ đường chuyền của Medina.

Trong hiệp hai, sự chủ động cũng thuộc nhiều về Argentina, trong khi đội tuyển Áo có vài thời điểm vùng lên để tìm bàn gỡ hòa. Nhưng với số cơ hội ít ỏi chỉ 1 cú sút trúng khung thành họ không thể hạ được thủ môn Emiliano Martínez.

Trong khi đó, vào cuối trận các cầu thủ Áo dồn lên tìm bàn thắng, tạo điều kiện cho Messi một lần nữa ghi bàn ở phút 90+5 ấn định chiến thắng cho Argentina, để khép lại một ngày huy hoàng nữa cho danh thủ sắp 39 tuổi.