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Thể thao World Cup 2026

Platini nói điều cực bất ngờ về Pháp và Bồ Đào Nha, trái tim và lý trí có giống nhau?

Linh Nhi
Linh Nhi
Huyền thoại bóng đá Michel Platini tin vào Pháp và cả Bồ Đào Nha sẽ là những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch World Cup 2026.
Platini nói điều cực bất ngờ về Pháp và Bồ Đào Nha, trái tim và lý trí có giống nhau?- Ảnh 1.

Platini vẫn rất phong độ

ảnh: AFP

Pháp vẫn là ứng viên số 1

Huyền thoại bóng đá Pháp và Juventus, Michel Platini đã nhận xét về những ứng cử viên hàng đầu tại World Cup 2026.

Trong một sự kiện tại Turin (Ý), huyền thoại bóng đá Pháp Michel Platini đã bày tỏ quan điểm ủng hộ World Cup tăng lên 48 đội: "Việc mở rộng là đúng đắn. Tôi không biết 48 đội là quá ít hay quá nhiều, nhưng tôi biết cần phải làm điều gì đó cho các quốc gia như ở châu Phi".

Platini nói điều cực bất ngờ về Pháp và Bồ Đào Nha, trái tim và lý trí có giống nhau?- Ảnh 2.

Pháp đang khởi đầu rất tốt tại World Cup 2026

ảnh: reuters

Ông Platini là một người rất ủng hộ sự thay đổi này, kèm theo nhận định riêng của mình về ứng cử viên vô địch World Cup 2026. Platini tin vào Pháp và cả Bồ Đào Nha: "Tôi thấy khoảnh khắc quốc ca vang lên, với các đội xếp hàng rất gợi cảm xúc. Trên lý thuyết, đội tuyển Pháp của tôi là mạnh nhất, nhưng tôi sẽ đặt thêm khả năng cho Bồ Đào Nha".

Đồng thời Platini cũng nhắc đến phong độ ấn tượng của tiền đạo Jonathan David, với 3 bàn thắng cho nước chủ nhà Canada để sánh ngang cùng siêu sao Messi dẫn đầu danh sách ghi bàn ở World Cup 2026.

Platini nói điều cực bất ngờ về Pháp và Bồ Đào Nha, trái tim và lý trí có giống nhau?- Ảnh 3.

Mbappe được kỳ vọng sẽ mang cúp vàng về Pháp

ảnh: reuters

Tuy nhiên, Platini cho rằng những khó khăn mà David gặp phải ở Turin không hoàn toàn là lỗi của anh ấy: "Tôi có thể nói rằng đối với một người chơi ở vị trí tiền vệ như tôi, việc hòa nhập có thể ít phức tạp hơn. Vì ở tuyến giữa, bạn chạm bóng hàng ngàn lần. Còn trên hàng công, mọi thứ phụ thuộc vào toàn đội".

Platini nói điều cực bất ngờ về Pháp và Bồ Đào Nha, trái tim và lý trí có giống nhau?- Ảnh 4.

Ronaldo và Bồ Đào Nha gặp nhiều áp lực sau trận ra quân

ảnh: reuters

Ở World Cup 2026, Pháp đã khởi đầu thuận lợi với chiến thắng 3-1 trước Senegal nhờ cú đúp của Mbappe, trong khi Bồ Đào Nha chật vật hơn và chịu nhiều áp lực khi Ronaldo và các đồng đội bị CHDC Congo cầm hòa 1-1.

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