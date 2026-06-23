'Đối thủ' của vợ Messi lại gây sốt: Đi cắt tóc cũng không rời thủ quân Argentina nửa bước

Điều gì đã xảy ra?

Cụ thể, chuyên gia chuyển nhượng, nhà báo Fabrizio Romano đăng tải hình ảnh Messi đi cắt tóc cùng dòng chú thích: "Lionel Messi đã sẵn sàng cho trận gặp Áo với kiểu tóc mới. Và De Paul vẫn theo anh ấy đến tận tiệm cắt tóc".

Bài đăng thu hút hàng trăm nghìn lượt tương tác. Tuy nhiên, điều khiến người hâm mộ thích thú không phải kiểu tóc mới của Messi, mà là sự hiện diện quen thuộc của De Paul. Tiền vệ 32 tuổi đứng ngay phía sau Messi trong bức ảnh, tạo nên một khoảnh khắc rất quen thuộc với những ai theo dõi đội tuyển Argentina trong nhiều năm qua. Trên sân, De Paul luôn là người chạy nhiều nhất để hỗ trợ Messi. Ngoài sân, anh cũng thường xuyên xuất hiện cạnh người đồng đội nổi tiếng.

De Paul "hộ tống" Messi đi cắt tóc ẢNH: FB FABRIZIO ROMANO

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Phần bình luận nhanh chóng biến thành một "sân khấu hài" dành cho người hâm mộ. Một tài khoản viết: "De Paul đã thay thế Antonela (vợ Messi) ở vị trí đó rồi". Người khác hài hước hơn: "De Paul nghĩ rằng ai đó sẽ bắt cóc Messi". Trong khi đó, một bình luận thu hút gần 900 lượt thích đặt câu hỏi: "De Paul là bạn thân hay vệ sĩ của Messi vậy?". Thậm chí có người khẳng định: "De Paul yêu Messi còn nhiều hơn Antonela".

"Cận vệ" của nhà vua

Đây không phải lần đầu tiên tình bạn giữa Messi và De Paul trở thành chủ đề gây sốt trên mạng xã hội. Kể từ Copa America 2021, người hâm mộ Argentina đã quen với hình ảnh De Paul luôn sát cánh bên thủ quân đội tuyển, từ các buổi tập, di chuyển, ăn uống cho tới những khoảnh khắc đời thường.

Nhiều CĐV còn gọi vui De Paul là "bodyguard" (vệ sĩ) của Messi. Biệt danh này xuất phát từ việc tiền vệ sinh năm 1994 thường là người đầu tiên lao tới bảo vệ Messi mỗi khi xảy ra va chạm trên sân.

De Paul từng khẳng định: "Nếu Messi đề nghị, tôi sẵn sàng lao vào chiến tranh" ẢNH: REUTERS

Chính De Paul cũng từng nhiều lần thừa nhận anh có mối quan hệ rất đặc biệt với Messi. Trong một cuộc phỏng vấn trước đây, cựu tiền vệ của Atletico Madrid nói rằng được chơi bóng cùng Messi là một trong những điều tuyệt vời nhất sự nghiệp.

Tại World Cup 2026, bộ đôi này tiếp tục là tâm điểm chú ý. Messi góp công lớn giúp Argentina thắng Algeria 3-0 ở trận ra quân, trong khi De Paul vẫn là mắt xích quan trọng ở tuyến giữa của HLV Lionel Scaloni.

Có lẽ Antonela vẫn sẽ phải "cạnh tranh" với De Paul mạnh mẽ hơn nữa để giành vị trí người xuất hiện nhiều nhất bên cạnh Messi. Hiện tại, tiền vệ này còn sát cánh với "El Pulga" ở Inter Miami.