Xavi: 'Messi là vô song, gần như không phải con người'

Messi khiến Xavi không thể tin vào mắt mình

Năm 20 tuổi, tôi lần đầu tiên nghe đến cái tên Messi. Một trong những HLV đội trẻ của Barcelona kể với tôi về một cậu bé người Argentina sắp gia nhập học viện. Ông ấy nói chưa từng thấy ai giống như cậu ấy. Thành thật mà nói, tôi khá hoài nghi. Rất nhiều cầu thủ trẻ triển vọng đã trưởng thành từ hệ thống đào tạo của Barcelona. Quan điểm của tôi là chỉ có thể đánh giá một cầu thủ khi họ được lên đội một.

Ông ấy nói với tôi: "Xavi, cậu bé này khác biệt đấy".

Tôi nhớ những năm sau đó, tôi thường xem các đoạn video về Messi trên kênh truyền hình nội bộ của Barcelona. Những pha xử lý bóng, những bàn thắng… những pha rê bóng qua 4, 5 hậu vệ rồi qua luôn cả thủ môn. Cậu ấy trông thật siêu phàm, nhưng nhiều cầu thủ trẻ khác cũng vậy. Họ chỉ chiếu những khoảnh khắc xuất sắc nhất của họ trên kênh truyền hình đó.

Năm 2004, chính HLV đó nhắn tin cho tôi: "Cậu bé người Argentina mà tôi đã kể với cậu sẽ tập luyện cùng cậu vào ngày mai". Được thôi, tôi nghĩ. Đã đến lúc xem cậu bé này thực sự như thế nào.

Tôi vẫn nhớ buổi tập đầu tiên đó. Cách cậu ấy kiểm soát bóng, cách cậu ấy rê bóng, cách cậu ấy chuyền bóng, cách cậu ấy phối hợp với đồng đội… cậu ấy có thể làm được tất cả. Cậu ấy thật phi thường.

Xavi tin rằng Messi sẽ luôn là cầu thủ hay nhất ở mọi vị trí, nếu "El Pulga" muốn ẢNH: REUTERS

Tôi không thể tin vào những gì mình đang thấy. Các cầu thủ kỳ cựu khác cũng vậy, Carles Puyol, Victor Valdes, Deco, Ronaldinho. Chúng tôi chỉ nhìn nhau, như thể muốn nói rằng "Điều này không bình thường chút nào". Leo mới chỉ 16 tuổi và gần như ngay lập tức, cậu ấy cho thấy mình là cầu thủ giỏi nhất CLB.

Cậu ấy là một chàng trai chăm chỉ và một đối thủ cạnh tranh quyết liệt, cực kỳ năng nổ cả khi có bóng và không có bóng, rất khát khao chiến thắng. Mỗi khi cậu ấy tiến lên phía trước, không có sự phô trương, không có những pha xử lý bóng hoa mỹ; cậu ấy chơi trực diện, chỉ tập trung vào một mục tiêu. Trời ơi, cách cậu bé đó tấn công khung thành… thật hiếm thấy. Ngay cả ở Barcelona, bạn cũng không thấy tài năng như vậy.

Leo khá nhút nhát và hướng nội ngoài sân cỏ. Tôi đã ở chung phòng với cậu ấy trong một chuyến du đấu châu Á, không lâu sau khi cậu ấy gia nhập đội một. Trước đây, cậu ấy thường xin phép tôi chỉ để bật TV. Tôi bảo cậu ấy: "Thoải mái đi, không sao đâu, cậu không cần phải nghe lời tôi". Tôi cố gắng làm cho cậu ấy cảm thấy dễ chịu.

Trên sân, chúng tôi liên tục trò chuyện. Cậu ấy sẽ nói: "Hắn này bám sát tôi quá, tìm tôi (chuyền bóng cho tôi) ở phía sau đi", rồi cậu ấy sẽ chạy sâu để thoát khỏi người kèm. Đôi khi tôi thấy cậu ấy có vẻ bồn chồn vì không được chạm bóng. Tôi sẽ nói với cậu ấy, "Lùi lại nào, lùi lại nào." Cậu ấy sẽ lùi lại gần tôi hơn, gần Andres Iniesta hơn, gần Busi (Sergio Busquets), gần nơi có nhiều pha bóng hay. Leo càng chạm bóng nhiều, đội càng được lợi. Chúng tôi muốn cậu ấy cảm thấy vui vẻ và tham gia vào trận đấu.

Leo là một đồng đội tuyệt vời. Ban đầu, cậu ấy là một thủ lĩnh thầm lặng, luôn muốn có bóng trên sân, luôn thể hiện cá tính đó nhưng dần dần cậu ấy đảm nhận nhiều trách nhiệm hơn. Khi tôi rời Barca năm 2015, cậu ấy đã biết trò chuyện một cách tuyệt vời, luôn động viên đồng đội trước mỗi trận đấu. Giờ đây, ở đội tuyển Argentina, bạn có thể thấy cậu ấy là thủ lĩnh, cả bằng lời nói lẫn hành động, đó là điều không thể bàn cãi. Khát khao chiến thắng trong cậu ấy luôn tuôn trào và không thể dập tắt. Bạn sẽ không bao giờ được chứng kiến Messi không sẵn sàng trước bất kì trận đấu nào. Đam mê cậu ấy dành cho bóng đá đậm chất Argentina, luôn đầy sức cạnh tranh và bạn không thể phủ nhận điều đó.

Với Xavi, Messi là cầu thủ hay nhất thế giới mọi thời đại ẢNH: REUTERS

Có rất nhiều màn trình diễn của Messi mà tôi nhớ mãi, nhưng nếu phải chọn một, đó sẽ là trận bán kết Champions League gặp Real Madrid năm 2011. Đó là trận lượt đi, tại sân Bernabeu. Jose Mourinho đã cho chúng tôi chơi trên sân cỏ dài; chúng tôi có thể thấy họ muốn có một trận hòa không bàn thắng. Leo ghi bàn thắng đầu tiên, rồi bắt đầu màn solo kiểu Maradona, rê bóng vượt qua các đối thủ. Cậu ấy một mình đối đầu với Lassana Diarra, với Xabi Alonso, với Raul Albiol, với Sergio Ramos, và đánh bại tất cả. Hôm đó, chúng tôi chẳng được chơi bóng gì cả. Chẳng có gì xảy ra cả. Rồi Messi xuất hiện. Đó là những gì cậu ấy có thể làm. Lối chơi của toàn đội có thể gặp trục trặc, nhưng chúng tôi có con át chủ bài là cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử. Messi đã tự mình giúp chúng tôi giành chiến thắng.

Bí quyết của Messi

Tôi xúc động mỗi khi xem cậu ấy thi đấu. Tôi đã thi đấu đến năm 39 tuổi, nhưng lúc đó tôi đã chơi ở giải Qatar và đã giã từ đội tuyển Tây Ban Nha nhiều năm trước. Leo cũng ở độ tuổi đó, nhưng khi nhìn cậu ấy, bạn sẽ thấy cậu ấy vẫn y hệt như xưa. cậu ấy không hề thay đổi. Hãy nhìn cách đôi chân cậu ấy di chuyển, những bước chạy ấy cứ thoăn thoắt, thoăn thoắt. Bất cứ ai khác cũng sẽ giải nghệ sau khi vô địch World Cup 2022, nhưng cậu ấy là một người cực kỳ hiếu thắng. Cậu ấy tin chắc mình có thể vô địch thêm một lần nữa.

Tôi không nghi ngờ gì rằng Argentina sẽ lọt vào chung kết. Và chúng ta sẽ được chứng kiến Messi ở phong độ đỉnh cao nhất. Đây là khoảnh khắc của cậu ấy. cậu ấy đã chuẩn bị tinh thần cho điều này, mặc dù nhiều người nói rằng thể lực của cậu ấy không tốt, rằng cậu ấy không còn như xưa. Rồi cậu ấy ra sân và ghi hat-trick.

Bàn thắng đầu tiên của cậu ấy vào lưới Algeria là một pha bóng đậm chất Leo. Khi Rodrigo De Paul ngước nhìn lên, Leo đã ở đúng vị trí, điểm hoàn hảo để nhận bóng. Sau đó, cậu ấy ngoái nhìn lại 3 lần. Đó là một trong những bí quyết của cậu ấy. Cậu ấy liên tục quan sát, liên tục đánh giá những gì xung quanh mình. Cậu ấy nắm bắt mọi thứ trong đầu. Thường thì, cậu ấy chỉ đi bộ, nhưng cậu ấy vẫn đi và quan sát xung quanh. Các đồng đội chuyền bóng cho nhau, và cậu ấy đang phân tích xem tiền vệ phòng ngự đối phương đang làm gì, trung vệ đang làm gì, khoảng trống ở đâu. Khả năng đọc trận đấu của cậu ấy thuộc hàng đỉnh cao.

Messi vẫn chơi xuất sắc, vẫn khiến người hâm mộ xuýt xoa như thể anh đang ở đỉnh cao phong độ ẢNH: REUTERS

Chúng tôi từng tập rất nhiều bài tập về tâm lý ở Barcelona, những bài tập mà bạn phải tìm kiếm khoảng trống hoặc cầu thủ không có ai kèm. Leo là bậc thầy trong những bài tập đó. Tôi không hề phóng đại khi nói rằng cậu ấy có thể chơi ở vị trí của Iniesta, vị trí của Busquets, vị trí của Puyol, vị trí của tôi… Cậu ấy có thể làm mọi thứ tốt như cầu thủ giỏi nhất ở mọi vị trí. Điều đó vẫn đúng cho đến bây giờ.

Tôi đã nhắn tin cho Leo sau trận đấu với Algeria. Tôi nói với cậu ấy rằng cậu ấy đúng là một trò đùa, rằng tôi chỉ có thể cười khi thấy những gì cậu ấy đã làm. Thật điên rồ, không thể tin được. Nhưng đó là Leo. cậu ấy luôn xuất hiện đúng lúc. Đối với tôi, cậu ấy là vô song. Vô song. Gần như không phải là con người nữa.

Tôi thích nói rằng cậu ấy là Michael Jordan của bóng đá. Trong bóng đá, không ai có thể so sánh với cậu ấy. Cậu ấy đã vượt qua những huyền thoại của quá khứ nhờ sự bền bỉ: cậu ấy là người giỏi nhất trong 20 năm qua. Ngay cả bây giờ, sau ngần ấy thời gian, cậu ấy vẫn ra sân và chứng minh điều đó cho chúng ta thấy.

Tinh thần của cậu ấy thật phi thường. Đối với tôi, đó là điều làm nên sự khác biệt của cậu ấy. Cậu ấy không thể chịu đựng được thất bại. Cậu ấy có tố chất hoàn hảo cho bóng đá và thể hình hoàn hảo: cơ thể cậu ấy được tạo ra dành riêng cho môn thể thao này. Hãy quên đi những bàn thắng cậu ấy ghi được vào lưới Algeria; hãy nhìn vào lối chơi toàn diện của cậu ấy, thể trạng, sự quyết tâm và tham vọng mãnh liệt mà cậu ấy mang đến cho trận đấu. Cậu ấy có một tinh thần của nhà vô địch mà sẽ không bao giờ có ai sánh kịp.

Tôi đã nhận thấy cậu ấy là một tài năng xuất chúng từ năm 16 tuổi, nhưng việc cậu ấy duy trì được phong độ lâu đến vậy thật đáng kinh ngạc. Tôi cảm thấy biết ơn vì đã được chơi cùng Leo, được chứng kiến cậu ấy ghi dấu ấn trong lịch sử.

Tôi không tin rằng chúng ta sẽ bao giờ thấy một cầu thủ nào như cậu ấy nữa.