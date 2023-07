Lịch thi đấu World Cup nữ 2023 ngày 30.7: Lịch sử chờ đón đội tuyển Philippines?

Đội tuyển Philippines đến với World Cup nữ 2023 được đánh giá là đội bóng yếu nhất của bảng A. Tuy nhiên, sau trận thua trước đội tuyển Thụy Sĩ trong trận ra quân thì thầy trò HLV Stajcic đã gây cú sốc lớn bằng chiến thắng với tỷ số 1-0 trước đội chủ nhà New Zealand. Chiến thắng này đã giúp đội tuyển Philippines đi vào lịch sử khi trở thành đội bóng Đông Nam Á đầu tiên giành thắng lợi tại VCK World Cup nữ.

Lịch sử đang chờ đón đội tuyển Philippines REUTERS

Trên lý thuyết, cả 4 đội bảng A vẫn còn cơ hội đi tiếp vào vòng knock-out và kịch bản sẽ rất khó lường. Tuy nhiên, chiếm ưu thế lớn nhất vẫn là đội tuyển Thụy Sĩ đang có 4 điểm và chỉ cần thêm trận hòa trước đội tuyển New Zealand là có được vé đi tiếp. Nước chủ nhà New Zealand cũng cần có điểm trước đội đầu bảng và chờ đợi kết quả trận đấu còn lại để xác định chiếc vé nhì bảng A.

Đội tuyển Na Uy (áo trắng) thi đấu đầy thất vọng AFP

Trong khi đó, đội tuyển Philippines cũng cần phải có thêm chiến thắng trước đội tuyển Na Uy để hy vọng tạo ra thêm lịch sử cho bóng đá Đông Nam Á. Nếu cả hai trận đấu của bảng A diễn ra vào lúc 14 giờ có kết quả hòa thì hai chiếc vé đi tiếp sẽ thuộc về đội tuyển Thụy Sĩ và đội chủ nhà New Zealand. Ngay cả đội cuối bảng Na Uy vẫn có thể đi tiếp nếu thắng Philippines 2 bàn trở lên và trận đấu còn lại có kết quả hòa. Chắc chắn đây sẽ là hai trận đấu được quan tâm nhất của ngày thi đấu 30.7.

Đội chủ nhà New Zealand cần phải có điểm ở lượt trận cuối của bảng A AFP

Vào lúc 11 giờ 30 sẽ là trận đấu của lượt thứ hai bảng H giữa đội tuyển Hàn Quốc gặp đội tuyển Ma Rốc. Các cô gái Hàn Quốc cần phải có chiến thắng để thắp lại hy vọng đi tiếp khi để thua đội tuyển Colombia trong trận ra quân. Đội tuyển Đức cũng có trận thứ hai của bảng H với đội tuyển Colombia vào lúc 16 giờ 30 và đội giành được chiến thắng sẽ đặt 1 chân vào vòng knock-out.

Đội tuyển Hàn Quốc để thua đội tuyển Colombia trong lượt trận ra quân AFP

Các trận đấu của World Cup nữ 2023 được trực tiếp trên kênh ON Sports News (Link xem trực tiếp: https://www.vtvcab.vn/channel/on-sports-news-1,VTVcab18_HD.html), ON Football (Link xem trực tiếp: https://www.vtvcab.vn/channel/on-football-hd-1,VTVcab16_HD.html) của VTVcab. Ngoài ra người hâm mộ có thể xem trực tiếp trên các ứng dụng như TV360, On Plus.