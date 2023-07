Chiến thắng chấn động của Philippines

K Ỳ TÍCH NHƯNG KHÔNG BẤT NGỜ

Trận thắng 1-0 của Philippines trước New Zealand tại vòng bảng World Cup nữ 2023 vào ngày 25.7 thật ra không bất ngờ, nếu xét đến những gì mà đội tuyển nữ Philippines đã chuẩn bị trong suốt thời gian qua. Ở lần gặp nhau gần nhất vào hồi tháng 9 năm ngoái, đội bóng châu Đại Dương chỉ có thể thắng đại diện của bóng đá Đông Nam Á với cách biệt sát nút 2-1.

Sau trận thua nói trên và đến trước World Cup 2023, đội tuyển nữ Philippines không ngừng chuyển động, không ngừng bổ sung lực lượng hướng đến giải vô địch thế giới. 18/23 cầu thủ Philippines tại World Cup 2023 đang thi đấu ở nước ngoài (chỉ 3 cầu thủ đang đá bóng trong nước, 2 người đang thất nghiệp), chủ yếu tại châu Âu và Bắc Mỹ. Tức là cầu thủ Philippines không lạ với phong cách thi đấu của những đội bóng đến từ các khu vực có bóng đá nữ phát triển nhất thế giới hiện tại. Thể hình của các cầu thủ Philippines cũng khác hẳn với các đội bóng Đông Nam Á khác. Cầu thủ Philippines chủ yếu sinh ra và lớn lên ở các quốc gia phương Tây, họ cao lớn không khác gì cầu thủ phương Tây. Theo công bố của Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA), chiều cao trung bình của đội tuyển Philippines tại giải năm nay đạt 1,672 m không quá khác biệt với chiều cao trung bình của đối thủ New Zealand 1,687 m.

Niềm vui tột độ của các cô gái Philippines AFP

Có nghĩa là những gì mà các đội bóng đến từ châu Âu, Bắc Mỹ, châu Đại Dương khiến cho các đội ở Đông Nam Á e ngại nhất, bao gồm những màn "tra tấn" về thể lực, những đường chuyền dài, những pha bóng bổng… cầu thủ Philippines đều không ngán. Thành ra, với đội bóng vốn chỉ mạnh ở các pha bóng dài và bóng bổng như New Zealand, họ không thể gây khó cho Philippines tại World Cup năm nay. Thậm chí, chính Philippines là đội thắng New Zealand khi không chiến, với bàn thắng duy nhất của Sarina Bolden ghi ở phút 24, từ một tình huống đánh đầu, qua đó Philippines quật ngã đội bóng châu Đại Dương.

L Á CỜ ĐẦU Đ ÔNG N AM Á

Philippines là đội bóng thứ hai tại Đông Nam Á có chiến thắng ở một kỳ World Cup (sau Thái Lan năm 2015, khi đó Thái Lan thắng Bờ Biển Ngà 3-2 ở vòng bảng). Thậm chí, đoàn quân của HLV Alen Stajcic (người Úc) có thể trở thành đội bóng Đông Nam Á đầu tiên vượt qua được vòng bảng giải vô địch thế giới.

Đối thủ còn lại của Philippines ở vòng bảng World Cup năm nay là Na Uy (ngày 30.7), đội đã suy yếu rất nhiều so với thời điểm họ lên ngôi vô địch năm 1995. Bản thân Na Uy vừa thua New Zealand 0-1 trong ngày khai mạc World Cup 2023 và hòa Thụy Sĩ 0-0. Dĩ nhiên bóng đá không có tính chất bắc cầu như trong toán học, nhưng Philippines nếu đã thắng New Zealand, họ không có lý do gì không thể thắng Na Uy.

Mấu chốt của trận đấu tới nằm ở chỗ lối chơi của đội nữ Na Uy không khác mấy so với đội nữ New Zealand, tức là cũng sử dụng nhiều bóng dài, bóng bổng trong tấn công, và người Philippines thì không ngán lối chơi này. Thậm chí, việc đội bóng Đông Nam Á thua Thụy Sĩ trong ngày ra quân còn bị đánh giá quá đáng tiếc. Như đã từng đề cập, Philippines thua Thụy Sĩ là thua về tình huống chứ không phải thua về thế trận. Trận thua của Philippines ngày hôm đó chủ yếu đến từ việc họ bỡ ngỡ trong lần đầu xuất hiện tại sân chơi World Cup, dẫn đến mắc sai sót cá nhân (bàn thua đầu tiên của Philippines trong trận này đến từ một tình huống phạt đền), chứ họ không hề lép vế trước đội bóng châu Âu về lối chơi, không hề rơi vào cảnh bị dồn ép đến mức buộc phải thủng lưới, như thường thấy trong các trận đấu giữa đội mạnh hơn đấu với đội yếu hơn.

Nếu Philippines có kết quả tốt hơn trong trận đấu nói trên gặp đội Thụy Sĩ, cơ hội vượt qua vòng bảng của họ sẽ cao hơn. Nhưng dù sao thì cho đến thời điểm hiện tại, cơ hội đi tiếp của đoàn quân trong tay HLV Alen Stajcic không phải nhỏ. Họ trở thành đội bóng Đông Nam Á đầu tiên tiến sát vòng knock-out của một kỳ World Cup. Nếu chiếc vé lọt vào vòng 16 đội đến với đội tuyển nữ Philippines, cả thế giới sẽ thán phục họ ở điểm họ làm điều ấy hoàn toàn bằng thực lực!