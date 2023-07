Lịch thi đấu và trực tiếp World Cup nữ 2023: Châu Á có vé vào vòng knock-out?

Sau lượt trận ra quân tại World Cup 2023, đội tuyển nữ Nhật Bản vẫn chứng tỏ đây là đội bóng mạnh khi đánh bại đội tuyển Zambia với tỷ số cách biệt 5-0. Đội bóng của HLV Futoshi Ikeda có lối chơi tấn công rất mạnh mẽ và dồn ép đội bóng châu Phi trong cả trận. Trong 2 trận gần nhất, các cô gái Nhật Bản đã ghi đến 10 bàn thắng mà không để lọt lưới bàn thắng nào. Điều này cho thấy đội tuyển Nhật Bản là một tập thể rất đồng đều từ công đến thủ.

Đội tuyển Nhật Bản vẫn là đội bóng mạnh tại đấu trường World Cup AFP

Đối thủ trong trận đấu diễn ra vào 12 giờ trên sân Forsyth Barr của đội tuyển Nhật Bản chính là đội bóng đang xếp hạng 36 thế giới Costa Rica. Đội bóng Bắc Mỹ vừa để thua đội tuyển Tây Ban Nha với tỷ số 0-3 trong trận ra quân. Đó là trận đấu may mắn của đội tuyển Costa Rica khi đội bóng xứ bò tót đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội. Nếu vẫn thi đấu với hàng thủ lỏng lẻo, nhiều khả năng đội tuyển Costa Rica sẽ nhận trận thua đậm trước các cô gái Nhật Bản.

Các cô gái Nhật Bản có sức tấn công rất mạnh mẽ AFP

Cũng tại bảng C, đội tuyển Tây Ban Nha sẽ gặp đội tuyển Zambia vào lúc 14 giờ 30 trên sân Eden Park. Đây là trận đấu mà đội tuyển Tây Ban Nha được đánh giá cao hơn hẳn và một chiến thắng gần như nằm trong tay thầy trò HLV Jorge Vilda. Nếu cả đội tuyển Nhật Bản và đội tuyển Tây Ban Nha cùng có chiến thắng thì cả hai đội sớm giành 2 chiếc vé đi tiếp của bảng C.

Đội tuyển Tây Ban Nha có chiến thắng trong trận ra quân AFP

Vào lúc 19 giờ ngày 26.7, đội tuyển Canada sẽ đối đầu với đội tuyển CH Ireland ở bảng B trên sân HBF Park. Sau trận đấu ra quân đầy thất vọng khi chỉ hòa 0-0 với đội tuyển Nigeria, thầy trò HLV Priestman của đội tuyển Canada cần phải vực dậy tinh thần để có được chiến thắng, nhằm tạo ra lợi thế trong việc tìm kiếm chiếc vé đi tiếp.

Đội trưởng Christine Sinclair của Canada sút hỏng phạt đền trong trận đấu gặp Nigeria AFP

Các trận đấu của World Cup nữ 2023 được trực tiếp trên kênh ON Sports News (Link xem trực tiếp: https://www.vtvcab.vn/channel/on-sports-news-1,VTVcab18_HD.html), ON Football (Link xem trực tiếp: https://www.vtvcab.vn/channel/on-football-hd-1,VTVcab16_HD.html) của VTVcab. Ngoài ra người hâm mộ có thể xem trực tiếp trên các ứng dụng như TV360, On, On Plus.