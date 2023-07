Điều gì tạo nên 'hiện tượng' Philippines ở World Cup 2023?

Dòng máu Phi kiều

Khoảnh khắc bật cao đánh bại 2 trung vệ New Zealand để đánh đầu ghi bàn cho đội tuyển nữ Philippines ở trận đấu trưa 25.7, có lẽ là khoảnh khắc đẹp đẽ nhất trong sự nghiệp Sarina Bolden.

Sarina Bolden, người hùng của đội tuyển nữ Philippines trong chiến thắng trước New Zealand, từng được triệu tập lên đội U.23 Mỹ. Cầu thủ sinh năm 1996 lọt vào "mắt xanh" của các nhà tuyển trạch khi ghi 18 bàn sau 71 trận cho CLB Loyola Marymount Lions của Trường Cao đẳng Loyola Marymount (Mỹ). Trước đó, tài năng của Sarina Bolden nở rộ trong màu áo đội bóng trung học Milpitas H.S.

Khoảnh khắc ăn mừng chiến thắng lịch sử của đội tuyển nữ Philippines tại World Cup 2023

Sarina Bolden là người hùng mang về 3 điểm đầu tay cho đội tuyển nữ Philippines AFP

Trong môi trường bóng đá học đường Mỹ, vốn là cái nôi của nhiều tài năng trẻ, Sarina Bolden đã trưởng thành. Tuy nhiên, cũng như rất nhiều cầu thủ đồng trang lứa, tiền đạo 27 tuổi nhận ra cô không có cơ hội ở đội tuyển nữ Mỹ.

Năm 2018, Sarina Bolden khép lại "giấc mơ Mỹ" ở tuổi 22, để khoác áo đội tuyển nữ Philippines. Và Sarina Bolden không đơn độc, khi có rất nhiều tuyển thủ nữ Philippines cũng đi con đường như cô đã đi. Mang một nửa dòng máu Philippines, được nuôi dưỡng trong môi trường bóng đá học đường ở Mỹ, Úc và nhiều quốc gia châu Âu, rồi trở về khoác áo đội tuyển Philippines để dự các giải đấu lớn như ASIAD, Asian Cup và giờ là World Cup nữ,... các học trò của HLV Alen Stajcic đã cùng nhau tạo nên một trong những chiến thắng quan trọng nhất lịch sử bóng đá nữ Philippines.

Trong 23 cầu thủ nữ Philippines dự World Cup 2023, có tới 20 cầu thủ đang chơi bóng ở ngoài biên giới nước này, phần lớn đá ở Mỹ, Úc hoặc các quốc gia châu Âu như Thụy Điển, Đan Mạch, Serbia. 3 cầu thủ hiếm hoi đang chơi bóng tại Philippines gồm thủ môn Olivia McDaniel, Hali Long và Chandler McDaniel thực ra cũng sinh ra ở Mỹ.

Với "đội quân" Phi kiều thi đấu ở nhiều quốc gia, đội tuyển nữ Philippines chỉ có một vài đợt triệu tập trong năm để tập hợp cầu thủ, lắp ráp đội hình. Khả năng kết nối, thi đấu ăn ý của Philippines do vậy bị đặt dấu hỏi lớn. Tuy nhiên, việc có nhiều cầu thủ đang chơi ở những nền bóng đá phát triển cũng mang lại ưu thế rõ rệt cho đội tuyển có biệt danh "The Azkals". Đó là các cầu thủ sở hữu thể hình, thể lực tốt, đã quen va đập với những cầu thủ to khỏe và giàu kinh nghiệm thi đấu.

Các cầu thủ nữ Philippines không lép vế khi tranh chấp bóng với New Zealand AFP

Trước khi quật ngã New Zealand, đội tuyển nữ Philippines đã gây nhiều khó khăn cho Thụy Sĩ ở trận ra quân. Cách chơi của thầy trò HLV Stajcic không mang dáng dấp của một tân binh. Có thể ngợp trong những phút đầu, nhưng khi vào guồng, Philippines có thể đá sòng phẳng với những đội tuyển hàng đầu. Các cầu thủ đã quen với áp lực, chẳng ngại những tình huống đấu tay đôi hay bứt tốc phản công để khai thác triệt để sơ hở của New Zealand.

Khát vọng

"Đánh bại chủ nhà World Cup ư, làm sao có thể chứ? Mọi người xung quanh tôi đều khóc. Một khung cảnh thật sự xúc động. Ít người tin rằng chúng tôi có thể giành chiến thắng ở trận đấu thứ hai tại World Cup", HLV Alen Stajcic khẳng định.

4 năm trước, ông Stajcic bị đội tuyển nữ Úc sa thải, dù đã góp công bồi dưỡng, đào tạo nên một thế hệ tài năng cho bóng đá nữ Úc như Sam Kerr, Caitlin Foord hay Ellie Carpenter. Thời điểm ông Stajcic huấn luyện Philippines (năm 2021), đội tuyển nữ nước này vẫn đang là một "công trình" dang dở.

Tuy nhiên, kinh nghiệm cũng như khả năng lựa chọn lối chơi phù hợp với cầu thủ của ông Stajcic đã giúp Philippines tiến bộ với tốc độ thần tốc. Lọt vào bán kết Asian Cup 2022 (đồng nghĩa tấm vé đi World Cup), vô địch AFF Cup 2022 sau khi ghi 7 bàn vào lưới Thái Lan và Việt Nam, rồi giành chiến thắng ở World Cup, thầy trò HLV Stajcic đã đi cuộc hành trình tựa như giấc mơ.

Đội tuyển nữ Philippines tiến bộ thần tốc AFP

Đó là giấc mơ của một tập thể khao khát tìm kiếm sự thừa nhận, luôn tin vào những điều có thể, kể cả những mục tiêu khó nhất như chiến thắng ở World Cup.

"Đội tuyển nữ Philippines xếp thứ 60 hay 70 cách đây vài tháng, những gì các cầu thủ làm được thật sự đáng kinh ngạc", HLV Stajcic khẳng định.

Trong trận đấu ngày 25.7, New Zealand muốn tận dụng sức mạnh, khả năng không chiến cũng như lối chơi cơ bắp để lấn át Philippines, nhưng thầy trò ông Stajcic không để điều đó xảy ra. Đội tuyển nữ Philippines sẵn sàng lao vào cuộc chiến thể chất khốc liệt, để rồi chiến thắng bằng sự ngoan cường và lì lợm. Dàn cầu thủ Phi kiều chỉ là điều kiện cần. Philippines đã thắng nhờ quá trình chuẩn bị kỹ càng, cùng niềm tin vào những điều bất khả thi như cái cách đội bóng này đã lọt tới bán kết Asian Cup cách đây 1 năm và khiến Hàn Quốc phải trải qua những phút "khó thở".

Đội tuyển nữ Philippines đang để lại ấn tượng đẹp, và chắc chắn Sarina Bolden cùng đồng đội chưa muốn dừng lại ở đây.