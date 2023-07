* NHẬN ĐỊNH TRƯỚC TRẬN ĐẤU

Ở trận đấu khai màn VCK World Cup nữ 2023, New Zealand đã gây bất ngờ trước đội bóng giàu thành tích và được đánh giá cao hơn nhiều là Na Uy. Không chỉ ở kết quả chiến thắng (1-0), đội chủ nhà còn để lại dấu ấn đậm nét với lối chơi máu lửa, sắc sảo và tạo ra thế trận không thua kém, thậm chí nhiều lúc còn nhỉnh hơn đối phương.



Bàn thắng duy nhất của trận đấu do chân sút kỳ cựu Wilkinson ghi đã mang về 3 điểm đầy xứng đáng cho chủ nhà New Zealand. Vào lúc này, đội bóng của nữ HLV Klimkova đang có tinh thần rất hưng phấn sau chiến thắng đầu tiên trong lịch sử ở đấu trường World Cup. Bên cạnh đó, New Zealand có lợi thế sân nhà. Chính vì vậy, người hâm mộ xứ sở chim kiwi sẽ hướng tới một chiến thắng thứ 2 để giành vé vào vòng trong.

ASEAN FOOTBALL

Ngoài ra, cơ sở lớn nhất để người hâm mộ chủ nhà kỳ vọng vào một kết quả tốt chính là việc New Zealand sẽ chạm trán với đối thủ bị đánh giá thấp nhất bảng - Philippines. Đại diện của khu vực Đông Nam Á dù được kỳ vọng nhưng đã không thể gây bất ngờ trước Thụy Sĩ, khi để thua với tỷ số 0-2 ở lượt trận đầu tiên.

Tuy nhiên, Philippines có đội hình khá chất lượng và đã rơi vào thế "không còn đường lùi". Đội bóng của HLV Alen Stajcic cần phải có một chiến thắng để nuôi hy vọng đi tiếp, trước khi đối đầu với đội mạnh Na Uy ở lượt trận cuối cùng. Chính vì vậy, đội tuyển nữ Philippines chắc chắn sẽ đặt quyết tâm cao nhất và hứa hẹn gây bất ngờ khi gặp chủ nhà New Zealand ở trận đấu mang tính bản lề này.

Các trận đấu của VCK World Cup nữ 2023 được trực tiếp trên kênh ON Sports News (link xem trực tiếp: https://www.vtvcab.vn/channel/on-sports-news-1,VTVcab18_HD.html) của VTVcab, Viettel TV360 (link: https://tv360.vn/). Ngoài ra, người hâm mộ có thể xem trực tiếp trên các ứng dụng như TV360, On, On Plus.