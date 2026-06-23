Đàn em Messi tuyên bố gây sốc, Atletico Madrid lập tức phải ra thông báo khẩn

Alvarez muốn đến Barcelona, theo chân Messi

"Tôi không nghĩ đây là thời điểm thích hợp để nói về chuyện này, nhưng tôi cũng không thể trốn tránh hay giả vờ như không có chuyện gì. Tôi cố gắng là một người trung thực và tôi đã nói chuyện thẳng thắn với những người ở CLB (Atletico Madrid), với những người tôi cần nói chuyện. Tôi nghĩ điều tốt nhất cho tất cả mọi người là một vụ chuyển nhượng và tôi muốn thực hiện ước mơ của mình", Alvarez chia sẻ thông tin gây sốc sau trận đấu.

Alvarez (trái) và Lautaro Martinez vẫn chưa ghi bàn, để đội tuyển Argentina hiện phải phụ thuộc hết vào người đàn anh sắp 39 tuổi Messi Ảnh: Reuters

Ngay lập tức, Atletico Madrid ra thông báo: "Không có số tiền nào mà Barcelona có thể mua được Julian Alvarez. Cậu ấy sẽ không được chuyển đến Barcelona. Hoặc họ trả điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 500 triệu euro, hoặc là sẽ không có thỏa thuận nào cả".

Trước đó, theo nhà báo Fabrizio Romano, chuyên gia tin chuyển nhượng, Barcelona đã gửi yêu cầu chuyển nhượng Alvarez tới Atletico Madrid với mức phí khoảng 100 triệu euro, nhưng đã bị từ chối ngay lập tức.

Messi lại làm điều không tưởng ở tuổi 39: Phá kỷ lục World Cup dù hỏng penalty

Thương vụ chuyển nhượng "bom tấn" này vì vậy đã âm ỉ suốt nhiều tuần nay, một phần vì Alvarez muốn tập trung thi đấu cùng đội tuyển Argentina tại World Cup 2026. Sau khi đã hoàn tất suất vào vòng 32 đội với hai trận toàn thắng trước đội tuyển Algeria tỷ số 3-0 và Áo tỷ số 2-0, với cả 5 bàn thắng đều do danh thủ Messi ghi, vụ việc lại được hâm nóng trở lại.

Trong hai trận này, Alvarez đều vào sân trong hiệp hai, dù có cơ hội, như ở trận gặp đội Áo khi được Messi kiến tạo tình huống ngon ăn ở cuối trận, nhưng Alvarez lại bỏ lỡ. Để sau đó, chính Messi phải lao vào giành lại cơ hội và tự mình kết thúc pha tấn công bằng bàn thắng sút tung nóc lưới đối phương ấn định tỷ số 2-0 cho đội tuyển Argentina trước đội Áo.

Messi tự kết thúc cơ hội ghi bàn sau khi Alvarez bỏ lỡ Ảnh: Reuters

Đội tuyển Argentina có bị ảnh hưởng bởi vụ chuyển nhượng Alvarez?

HLV Scaloni vẫn chưa đưa ra bình luận cụ thể về vụ việc này. Nhưng ông cho rằng, Alvarez chỉ vừa trở lại sau chấn thương mắt cá chân. Vì vậy, ông vẫn chỉ sử dụng ngôi sao tấn công hàng đầu này một cách hạn chế, để hy vọng anh sẽ kịp lấy lại phong độ tốt nhất từ vòng knock-out.

Tương tự như Alvarez, chân sút hàng đầu còn lại của Argentina là Lautaro Martinez dù cũng có nhiều cơ hội vẫn chưa ghi bàn, để phải phụ thuộc hết vào người đàn anh sắp 39 tuổi Messi.

Trong khi đó, sau phát biểu muốn chia tay Atletico Madrid, Alvarez đã gây sốc cho giới CĐV đội bóng này. Rất nhiều người đã mang áo của Alvarez ra đốt và gọi anh là "kẻ phản bội".

Nhà báo Gaston Edul của kênh TyC Sports (Argentina) cho biết: "Sau tuyên bố của Alvarez, thương vụ chuyển nhượng này sẽ trở nên căng thẳng và kéo dài. Alvarez chỉ muốn thi đấu cho Barcelona để theo chân người đàn anh của mình, Messi, người từng làm nên tên tuổi mình tại đây. Alvarez chưa bao giờ muốn đến Real Madrid".

Fabrizio Romano cũng cho biết: "Alvarez chia tay Atletico Madrid chỉ là vấn đề thời gian. Mối quan hệ giữa anh và HLV Simeone (đều là người Argentina, HLV này cũng có con trai là đồng đội với Alvarez ở CLB và đội tuyển, tiền đạo Giuliano Simeone), đã trở nên lạnh nhạt trong những tháng gần đây.

Các bên liên quan trong câu chuyện này về phía cầu thủ được cho là sẽ tiếp tục hợp tác với nhau. Tuy nhiên, với mối quan hệ khó khăn giữa Simeone và Alvarez, cùng với việc cầu thủ tuyên bố muốn ra đi đã được công khai, việc nghĩ đến khả năng tiếp tục hợp tác càng trở nên phức tạp hơn".