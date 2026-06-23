Họa mi Mỹ Tâm ngất ngây lần đầu ngắm nhìn Argentina và Messi ‘bung lụa’ rực rỡ!

Mỹ Tâm hạnh phúc khi lần đầu chứng kiến Messi thi đấu ảnh: chụp màn hình

Mỹ Tâm tận mắt chứng kiến Messi lập nên lịch sử

Vào rạng sáng 23.6 giờ Việt Nam, nữ ca sĩ với biệt danh "Họa mi tóc nâu" Mỹ Tâm ngất ngây lần đầu "đu" Messi khi trực tiếp có mặt trên sân A&T Stadium theo dõi trận đấu giữa Argentina và Áo.

Trên tài khoản có 5,7 triệu lượt theo dõi, Mỹ Tâm đã khoe chùm ảnh mình ngồi trên khán đài, mặc áo đấu Argentina với hình ảnh Messi trên màn hình, giữa rừng CĐV Argentina với 2 màu áo trắng xanh sôi động kèm lời khoe: "Lần đầu tiên".

Đã có phóng viên Việt Nam chọc ghẹo "Lý do để Messi "xịt" penalty". Nhưng dường như may mắn đã mỉm cười cho cả Mỹ Tâm và Messi, khi cô sau đó chứng kiến thần tượng của mình đã lập cú đúp để thiết lập kỷ lục số bàn thắng ghi được ở World Cup lên con số 18.

Messi với bàn thắng thứ 18 - kỷ lục mới của World Cup ảnh: AFP

Đồng thời 2 bàn thắng này của anh đã giúp Argentina giành chiến thắng 2-0 trước đối thủ rất khó chịu mang tên Áo đã từng xếp nhất bảng EUROP 2024 có Pháp, Hà Lan và Ba Lan.

Chiến thắng này giúp nhà đương kim vô địch World Cup 2022 vươn lên xếp nhất bảng J, và chính thức đoạt vé sớm để lọt vào vòng 32 đội ở World Cup 2026.

Hãy chờ xem liệu Mỹ Tâm và Messi có tiếp tục có thêm may mắn cùng nhau cho chặng đường đầy sôi động phía trước ở giải đấu tại Bắc Mỹ hay không, gần nhất là trận cuối vòng bảng gặp Jordan vào lúc 9 giờ ngày 28.6.