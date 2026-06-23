Dự đoán tỷ số Bồ Đào Nha vs Uzbekistan: Đặt niềm tin vào Ronaldo

Ronaldo khát khao ghi bàn cho đội tuyển Bồ Đào Nha

Ở trận ra quân, Ronaldo cùng đội tuyển Bồ Đào Nha gây thất vọng khi để Congo chia điểm khi hòa 1-1. Rất nhiều thống kê ngoảnh mặt với chân sút 41 tuổi như tung ra 3 cú dứt điểm nhưng không trúng đích, xa hơn là chuỗi 10 trận đấu không ghi được bàn thắng...

Ronaldo hứa hẹn giải cơn khát bàn thắng khi cùng đội tuyển Bồ Đào Nha chạm trán Uzbekistan ẢNH: REUTERS

Cựu ngôi sao của M.U đang đứng trước áp lực lớn khi đông đảo người hâm mộ so sánh anh với Messi, ngôi sao đã rực sáng, góp công đến 5 bàn thắng cho đội tuyển Argentina sau 2 lượt trận. Những người yêu mến CR7 sẵn sàng "đáp trả" đầy lạc quan rằng đội tuyển Bồ Đào Nha có đến 2 lượt trận chưa đấu và chân sút này hoàn toàn có thể làm được điều như Messi.

Trước Uzbekistan bị đánh giá yếu nhất bảng K khi ra quân thất thủ 1-3 trước Colombia, Ronaldo cùng đội tuyển Bồ Đào Nha hoàn toàn đủ sức chạm tay vào chiến thắng. Đó là lý do vì sao siêu máy tính Opta đưa ra xác suất giành chiến thắng của đội tuyển Bồ Đào Nha Trước Uzbekistan lên tới 83,1%.

Bruno Fernandes (trái) được kỳ vọng tung ra những đường chuyền quyết định giúp đội tuyển Bồ Đào Nha tìm kiếm chiến thắng đầu tiên tại World Cup 2026 ẢNH: REUTERS

Ronaldo cháy bỏng khát khao ghi bàn thắng cho đội tuyển Bồ Đào Nha. Đội bóng do HLV Roberto Martinez còn có nhiều tên tuổi sẵn sàng tỏa sáng như Nuno Mendes, Vitinha, Joao Neves và Goncalo Ramos, Bruno Fernandes. Trong đó tiền vệ Bruno Fernandes với nhãn quan tốt, sẵn sàng tung ra những đường chuyền có thể thay đổi cục diện trận đấu. Anh cũng là ngòi nổ để Ronaldo cùng các đồng đội tỏa sáng.

Dự đoán tỷ số trận đấu: Đội tuyển Bồ Đào Nha thắng Uzbekistan với tỷ số 3-1.