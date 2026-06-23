Lộ diện đội châu Á đầu tiên bị loại ở World Cup 2026, vẫn được đấu Messi và Argentina trận thủ tục

Lần đầu tiên góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, đội tuyển Jordan được kỳ vọng sẽ tạo nên bất ngờ giống như những gì họ từng thể hiện tại Asian Cup 2023. Tuy nhiên, thực tế tại World Cup lại khắc nghiệt hơn nhiều. Sau trận thua Áo 1-3 ở ngày ra quân, thầy trò HLV Jamal Sellami tiếp tục gục ngã trước Algeria dù đã có thời điểm dẫn bàn.

Trên sân tại San Francisco, đội tuyển Jordan nhập cuộc đầy tự tin. Đại diện châu Á gây sức ép ngay từ những phút đầu và tạo ra không ít khó khăn cho hàng thủ Algeria. Nỗ lực của họ được đền đáp ở phút 36 khi Nizar Al Rashdan tận dụng tình huống lộn xộn trong vòng cấm để mở tỷ số, giúp đội tuyển Jordan bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn trước 1-0.

Đội tuyển Jordan thua 2 trận liên tiếp, đã bị loại ở World Cup 2026 ẢNH: REUTERS

Đáng chú ý, bàn thắng này giúp đội tuyển Jordan trở thành đội tân binh đầu tiên ghi bàn ở cả hai trận đầu tiên tại World Cup kể từ sau Bờ Biển Ngà năm 2006. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử đội bóng Tây Á vươn lên dẫn trước ở một trận đấu thuộc vòng chung kết World Cup.

Tuy nhiên, lợi thế mong manh ấy không được duy trì lâu. Bước sang hiệp hai, Algeria gia tăng sức ép mạnh mẽ bằng những pha tấn công liên tiếp. Dù thủ môn Yazid Abulaila có nhiều pha cứu thua xuất sắc, Jordan vẫn không thể đứng vững trước các tình huống cố định của đối thủ.

Phút 69, tiền đạo Nadhir Benbouali bật cao đánh đầu gỡ hòa 1-1 từ quả phạt góc của Riyad Mahrez. Đến phút 82, một tình huống bóng chết khác tiếp tục mang đến bước ngoặt. Sau pha lộn xộn trong vòng cấm, Amine Gouiri nhanh chân dứt điểm cận thành, ấn định chiến thắng 2-1 cho Algeria.

Jordan không còn cơ hội đi tiếp ở World Cup

Thất bại thứ hai liên tiếp khiến đội tuyển Jordan trắng tay sau 2 lượt trận. Quan trọng hơn, họ đã lần lượt thua cả Áo lẫn Algeria - hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp tại bảng J. Theo điều lệ World Cup 2026, thành tích đối đầu được xét ngay sau điểm số. Vì vậy, ngay cả trong trường hợp Jordan tạo nên cú sốc bằng cách đánh bại đương kim vô địch Argentina ở lượt cuối, họ vẫn chắc chắn xếp cuối bảng.

Điều đó đồng nghĩa Jordan trở thành đội tuyển châu Á đầu tiên bị loại tại World Cup 2026. Xét rộng ra, World Cup 2026 hiện đã có 4 đội sớm nói lời chia tay giải đấu gồm Haiti (bảng C), Thổ Nhĩ Kỳ (bảng D), Tunisia (bảng F) và mới nhất là Jordan (bảng J).

CĐV Jordan buồn bã sau khi đội nhà không còn cơ hội ở World Cup 2026 ẢNH: REUTERS

Ở lượt trận cuối diễn ra ngày 28.6, đội tuyển Jordan sẽ gặp Argentina trong trận đấu chỉ còn mang ý nghĩa danh dự. Trong khi đó, cuộc đối đầu giữa Algeria và Áo sẽ quyết định tấm vé còn lại của bảng J.

Dù Jordan đã chính thức dừng bước, châu Á vẫn còn 8 đại diện nuôi hy vọng tại World Cup 2026. Trong đó, Nhật Bản đang có lợi thế lớn ở bảng F sau màn trình diễn thuyết phục trước Tunisia và dẫn đầu bảng. Trong khi đó Hàn Quốc, Iran và Úc vẫn còn quyền tự quyết trước lượt đấu cuối. Còn lại, các đội tuyển Ả Rập Xê Út, Iraq, Qatar và tân binh Uzbekistan dù rơi vào tình thế khó khăn nhưng vẫn còn cơ hội tạo nên bất ngờ.