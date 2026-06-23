Cùng Na Uy làm nên lịch sử sau 28 năm, thầy của Haaland gây sốt vì hành động đi… tìm vợ

Lần gần nhất Na Uy góp mặt ở vòng chung kết World Cup là năm 1998. Vì thế, việc Erling Haaland cùng các đồng đội giành quyền đi tiếp ngay từ lượt trận thứ hai bảng I mang ý nghĩa lịch sử đối với nền bóng đá Bắc Âu.

Ngôi sao sáng nhất tiếp tục là Haaland. Tiền đạo của Man City ghi cú đúp vào lưới Senegal, nâng tổng số bàn thắng tại World Cup 2026 lên 4 bàn chỉ sau 2 trận. Với thành tích này, chân sút 25 tuổi tiếp tục là một trong những ứng viên hàng đầu cho danh hiệu Chiếc giày vàng. Hiện Haaland cùng Mbappe của Pháp đang cùng có 4 bàn, chỉ kém 1 bàn thắng so với người đang dẫn đầu là Messi của Argentina.

Haaland có màn tỏa sáng, giúp Na Uy đánh bại đối thủ khó chịu Senegal ẢNH: REUTERS

Sau trận đấu, HLV Solbakken không giấu được niềm tự hào về cậu học trò: “Cậu ấy là tiền đạo xuất sắc nhất. Hãy nhớ rằng cậu ấy không chơi cho Pháp hay Argentina, cậu ấy ghi bàn cho Na Uy. Hai trận đấu quan trọng nhất và Haaland đều lập cú đúp. Điều đó nói lên tất cả”.

Ông cũng khẳng định toàn đội sẽ nỗ lực hỗ trợ tối đa để Haaland có cơ hội cạnh tranh danh hiệu Vua phá lưới: “Giành Chiếc giày vàng dễ dàng hơn khi bạn chơi cho những đội tuyển như Pháp hoặc Argentina. Nhưng chúng tôi sẽ cố gắng tạo thêm cơ hội cho Erling trong các trận đấu tới. Cậu ấy đang có phong độ tuyệt vời”.

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HLV Solbakken của Na Uy gây chú ý

Không chỉ gây chú ý bởi những phát biểu đầy cảm xúc, HLV Na Uy còn liên tiếp tạo nên những khoảnh khắc gây sốt sau tiếng còi mãn cuộc.

Ngay khi trận đấu kết thúc, HLV Solbakken lao thẳng lên khán đài trong cơn mưa lớn tại sân MetLife để tìm vợ mình là bà Anniken. Trước sự chứng kiến của hàng chục nghìn khán giả, ông trao cho người bạn đời một nụ hôn đầy xúc động rồi ôm chặt bà trong niềm vui vỡ òa.

Hình ảnh nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và nhận được vô số lời khen từ người hâm mộ. Nhiều CĐV gọi đây là “khoảnh khắc đẹp nhất World Cup”, trong khi truyền thông Na Uy mô tả đó là biểu hiện của “tình yêu đích thực”.

Sau màn ăn mừng cùng gia đình, HLV Solbakken tiếp tục hòa vào bầu không khí cuồng nhiệt của các học trò. Nhà cầm quân này tham gia màn hô vang và tái hiện nghi thức “chèo thuyền Viking” nổi tiếng cùng Haaland, Martin Odegaard và toàn đội trước khán đài CĐV Na Uy.

HLV Solbakken tham gia vào điệu ăn mừng quen thuộc của đội tuyển Na Uy ẢNH: REUTERS

Các cầu thủ ngồi thành hàng trên sân, mô phỏng hình ảnh con thuyền dài của người Viking, trong khi Odegaard đóng vai trò “đánh trống” tạo nhịp. Màn ăn mừng đã trở thành biểu tượng của Na Uy tại World Cup 2026 và được người hâm mộ thực hiện từ các sân vận động ở Mỹ cho đến tận Oslo.

Với 6 điểm sau hai lượt trận, Na Uy đã chắc chắn góp mặt ở vòng 32 đội. Thầy trò HLV Solbakken hiện đứng thứ hai bảng I do kém Pháp hiệu số bàn thắng bại. Cuộc đối đầu giữa hai đội ở lượt cuối sẽ quyết định ngôi đầu bảng, nhưng với những gì đã thể hiện, Haaland cùng đồng đội đã viết nên một chương lịch sử mới cho bóng đá Na Uy sau gần ba thập kỷ chờ đợi.