Dự đoán tỷ số Argentina vs Áo: Khó bùng nổ bàn thắng dù có Messi

Áp lực với siêu sao Lionel Messi

Cú hat-trick ở trận ra quân vào lưới Algeria giúp ngôi sao 38 tuổi Lionel Messi rực sáng trên bầu trời World Cup 2026. Rất nhiều thống kê lịch sử được truyền thông quốc tế đưa ra tái khẳng định tài năng, giá trị của Messi với đội tuyển Argentina trong hơn 20 năm cống hiến.

Ảnh: FPT PLAY

Messi được quan tâm đặc biệt khi cùng đội tuyển Argentina đấu đội tuyển Áo ở lượt trận thứ hai bảng J, World Cup 2026 diễn ra lúc 0 giờ ngày 23.6 ẢNH: REUTERS

Messi (phải) trước áp lực của kỳ vọng từ người hâm mộ ẢNH: REUTERS

CĐV Brazil 'yểm bùa' Messi ở Mỹ, CĐV Argentina ngay lập tức tìm cách hóa giải

Sự quan tâm của truyền thông, kỳ vọng lớn từ người hâm mộ hẳn sẽ khiến Messi gặp áp lực khi bước ra sân đấu với đội tuyển Áo ở lượt trận thứ hai bảng J. Từng nếm trải đủ vinh quang lẫn cay đắng trong sự nghiệp, Messi khiêm tốn khi chia sẻ trên tờ MARCA (Tây Ban Nha): "Được góp mặt ở đó (danh sách các cầu thủ ghi bàn nhiều nhất lịch sử World Cup) là niềm tự hào, nhưng đó vẫn chỉ là một con số thống kê. Nó sẽ không thay đổi điều gì đối với tôi".

Không dễ đánh bại đội tuyển Áo

Theo thống kê, đội tuyển Argentina sở hữu chuỗi 8 trận thắng liên tiếp ở mọi đấu trường. Thế nhưng đội tuyển Áo cũng xuất sắc không kém với chuỗi bất bại 6 trận liên tiếp (5 trận thắng, 1 trận hòa). Ở trận ra quân vòng bảng, đội tuyển Áo thắng khá dễ Jordan với tỷ số 3-1.

Đội tuyển Áo sẽ chơi phòng thủ chặt chẽ, hóa giải chân sút số 1 của Argentina là Messi ẢNH: REUTERS

Trong lần đối đầu gần nhất (tháng 9.1990), đội tuyển Áo bất phân thắng bại với đội tuyển Argentina với tỷ số 1-1. Nếu Argentina có Messi ghi 3 bàn ở trận đầu thì Schmid và Arnautovic là 2 chân sút "thông nòng" bên phía đội tuyển Áo. Tiền vệ Paul Wanner tự tin cho biết:"Chúng tôi biết Argentina giỏi đến mức nào. Chúng tôi tôn trọng họ nhưng tự tin vào thế mạnh của mình. Nếu phát huy được những phẩm chất của mình trên sân, chúng tôi sẽ gây khó khăn cho bất kỳ đội nào”.

Dù gặp khó khăn khi chạm trán với các đội đến từ Nam Mỹ khi chỉ có 1 trận thắng, 4 trận hòa và 5 trận thua nhưng đội tuyển Áo với ưu tiên hàng đầu là phòng thủ nhằm kiếm trận hòa trước Argentina nên sẽ dễ đá hơn. Thậm chí nếu bế tắc ở mặt trận tấn công, Messi cùng các đồng đội nguy cơ trả giá với những tình huống phản công nhanh từ đối thủ.

Dự đoán tỷ số trận đấu: Argentina thắng Áo 1-0.



