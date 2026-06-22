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Thể thao World Cup 2026

Bảng xếp hạng World Cup 2026 mới nhất: Xác định 3 đội nhất bảng đầy ấn tượng

Quỳnh Anh
Quỳnh Anh
Các đội đồng chủ nhà gồm Mỹ, Mexico, Canada thi đấu ấn tượng ở vòng bảng World Cup 2026, chiếm ưu thế trên bảng xếp hạng.

Các đội chủ nhà chiếm thế thượng phong tại vòng bảng World Cup 2026

World Cup 2026 đang diễn ra các trận đấu hấp dẫn, gay cấn của vòng đấu bảng. 48 đội chia thành 12 bảng thi đấu vòng tròn chọn 2 đội xếp nhất, nhì mỗi bảng cùng 8 đội hạng ba có thành tích tốt vào vòng loại trực tiếp (32 đội) tạo nên cuộc cạnh tranh khó lường.

Bảng xếp hạng World Cup 2026 mới nhất: Xác định 3 đội nhất bảng đầy ấn tượng- Ảnh 1.

Đội tuyển Mexico vào vòng loại trực tiếp World Cup 2026 với ngôi nhất bảng A dù còn 1 lượt trận chưa đấu của vòng bảng

ẢNH: REUTERS

Tính đến hôm nay (22.6) đã xác định được 3 đội giành quyền vào vòng loại trực tiếp tại World Cup 2026 với ngôi nhất bảng là đội tuyển Mexico (bảng A, 6 điểm), đội tuyển Mỹ (bảng D, 6 điểm), đội tuyển Đức (bảng E, 6 điểm). Đội đồng chủ nhà còn lại là Canada (bảng B) hiện có 4 điểm xem như cầm chắc tấm vé đi tiếp. Các "ông lớn" như Brazil (bảng C, 4 điểm), Hà Lan (bảng F, 4 điểm), Tây Ban Nha (bảng H, 4 điểm), Pháp (bảng I, 3 điểm), Argentina (bảng J, 3 điểm), Anh (bảng L, 3 điểm)... đều nắm giữ ưu thế.

Bảng xếp hạng World Cup 2026 mới nhất: Xác định 3 đội nhất bảng đầy ấn tượng- Ảnh 2.

Đội tuyển Mỹ thi đấu ấn tượng tại World Cup 2026 được tổ chức trên sân nhà

ẢNH: REUTERS

Bảng xếp hạng World Cup 2026 mới nhất hôm nay:

Bảng A:

Bảng xếp hạng World Cup 2026 mới nhất: Xác định 3 đội nhất bảng đầy ấn tượng- Ảnh 3.

Bảng B:

Bảng xếp hạng World Cup 2026 mới nhất: Xác định 3 đội nhất bảng đầy ấn tượng- Ảnh 4.

Bảng C:

Bảng xếp hạng World Cup 2026 mới nhất: Xác định 3 đội nhất bảng đầy ấn tượng- Ảnh 5.

Bảng D:

Bảng xếp hạng World Cup 2026 mới nhất: Xác định 3 đội nhất bảng đầy ấn tượng- Ảnh 6.

Bảng E:

Bảng xếp hạng World Cup 2026 mới nhất: Xác định 3 đội nhất bảng đầy ấn tượng- Ảnh 7.

Bảng F:

Bảng xếp hạng World Cup 2026 mới nhất: Xác định 3 đội nhất bảng đầy ấn tượng- Ảnh 8.

Bảng G:

Bảng xếp hạng World Cup 2026 mới nhất: Xác định 3 đội nhất bảng đầy ấn tượng- Ảnh 9.

Bảng H:

Bảng xếp hạng World Cup 2026 mới nhất: Xác định 3 đội nhất bảng đầy ấn tượng- Ảnh 10.

Bảng I:

Bảng xếp hạng World Cup 2026 mới nhất: Xác định 3 đội nhất bảng đầy ấn tượng- Ảnh 11.

Bảng J:

Bảng xếp hạng World Cup 2026 mới nhất: Xác định 3 đội nhất bảng đầy ấn tượng- Ảnh 12.

Bảng K:

Bảng xếp hạng World Cup 2026 mới nhất: Xác định 3 đội nhất bảng đầy ấn tượng- Ảnh 13.

Bảng L:

Bảng xếp hạng World Cup 2026 mới nhất: Xác định 3 đội nhất bảng đầy ấn tượng- Ảnh 14.


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