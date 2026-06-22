Hấp dẫn cuộc đua giành chức vua phá lưới World Cup 2026

S ÔI ĐỘNG CHƯA TỪNG THẤY

Căn cứ vào mùa bóng 2025 - 2026 ở Champions League và 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu, người ta xác định 3 chân sút đáng gờm nhất trước thềm World Cup 2026 là Harry Kane (Anh), Kylian Mbappe (Pháp) và Erling Haaland (Na Uy).

Jonathan David lập hat-trick trong trận Canada đại thắng Qatar 6-0 ẢNH: AFP

Một mặt, giới hâm mộ chờ đợi cuộc so tài hấp dẫn giữa 3 cỗ máy ghi bàn vừa nêu. Mặt khác, giới quan sát ngờ vực: Liệu Kane sẽ bước vào World Cup với tình trạng kiệt sức, sau nỗ lực ghi 61 bàn trong 55 trận cho Bayern Munich? Gần 100 năm trôi qua (từ sau Dixie Dean ở mùa bóng 1927 - 1928) mới có một cầu thủ Anh vượt qua cột mốc ghi 60 bàn trong một mùa bóng. Phải chăng, Kane đã dốc hết toàn bộ sức lực vào thành tích ấy?

Hầu như kỳ World Cup nào cũng có tình trạng các siêu sao được chờ xem nhiều nhất gây thất vọng lớn với nguyên nhân chính là kiệt sức. Đây là năm thứ 3 liên tiếp cả Kane lẫn Haaland và Mbappe đều không được nghỉ hè. Chưa ai quên hình ảnh mang tính biểu tượng của Zinedine Zidane trong mùa hè 2002. Vì sức cùng lực kiệt, Zidane ngã sấp mặt - theo đúng nghĩa đen - dù chẳng hề tranh chấp với ai. ĐKVĐ Pháp, với Zidane là linh hồn của đội, bị loại ngay sau vòng bảng ở kỳ World Cup ấy.

Kỳ này khác hẳn. World Cup 2026 có lẽ là kỳ World Cup duy nhất trong kỷ nguyên hiện đại mà các chân sút nổi tiếng nhất trước giải đều lập tức tỏ rõ phong độ, đáp ứng được kỳ vọng, ít ra là tính đến thời điểm này. Kane, Mbappe, Haaland đều ghi ngay 2 bàn trong loạt trận đầu tiên. Và tất cả vẫn phải xếp sau Lionel Messi, với cú hat-trick tuyệt vời cho Argentina.

Những kỷ lục World Cup đang do ai nắm giữ?

Sở dĩ Messi không được đưa vào danh sách siêu sao để giới chuyên môn bàn luận về nguy cơ kiệt sức, là vì anh đã xa lánh trận địa đỉnh cao tại châu Âu từ nhiều năm nay. Cristiano Ronaldo của Bồ Đào Nha cũng vậy. Bây giờ, ngoài Ronaldo mờ nhạt, cả 4 siêu sao lớn nhất giải là Messi, Kane, Haaland, Mbappe đều đang sáng chói. Cuộc đua giành chức vua phá lưới giữa họ vừa hấp dẫn, vừa có ý nghĩa quyết định cuộc đua giành chức vô địch của đội mình.

K Ỷ LỤC W ORLD C UP SẼ LẠI LIÊN TỤC XUẤT HIỆN

Suốt 40 năm qua, chưa bao giờ đấu trường World Cup được chứng kiến nhiều hơn 2 cú hat-trick trong một giải đấu. Bây giờ, đã có 2 cú hat-trick xuất hiện chỉ trong loạt trận đầu tiên. Ngoài Messi còn có Jonathan David lập hat-trick cho đội chủ nhà Canada.

Harry Kane là chân sút đẳng cấp ở World Cup 2026 ẢNH: REUTERS

Trong 4 kỳ World Cup gần đây nhất (64 trận mỗi giải), số cầu thủ ghi được 2 bàn trở lên trong một trận đấu lần lượt là 19 người (năm 2022), 13 (2018), 16 (2014), 11 (2010). Bây giờ, đã có 15 cầu thủ làm được như thế chỉ trong 36 trận đầu tiên - nhiều hơn tổng số thành tích lập cú đúp hoặc hat-trick trong toàn giải của 2 kỳ World Cup 2018, 2010 và gần bằng con số ấy ở 2 kỳ còn lại.

Tất cả cho thấy: Cuộc đua giành chức vua phá lưới năm nay không chỉ hấp dẫn bởi phong độ tốt của các chân sút đáng chú ý nhất, mà còn hào hứng bởi chính các ngôi sao lớn đang có quá nhiều đối thủ cạnh tranh. Một mặt, đấy sẽ là đề tài hấp dẫn để giới hâm mộ chờ xem, khi các cây làm bàn trực tiếp đối đầu với nhau. Mặt khác, cuộc đua giành chức vua phá lưới tại World Cup này sẽ lại kích hoạt một cuộc đua quan trọng khác, ngay khi World Cup khép lại. Đó là cuộc đua giữa các CLB khổng lồ, trong việc giành lấy chữ ký của các ngôi sao mới: Johan Manzambi (Thụy Sĩ), Folarin Balogun (Mỹ), Elijah Just (New Zealand), Yasin Ayari (Thụy Điển)…

Ngay lúc này, dẫn đầu giải vua phá lưới là một cái tên rất lạ: Deniz Undav (Đức). Nếu số bàn thắng chung cuộc bằng nhau thì FIFA sẽ xét đến 2 chỉ số phụ để trao giải, là số đường chuyền thành bàn (nhiều) và số phút thi đấu (ít). Undav đang có 3 bàn như David và Messi, nhưng anh còn dẫn đầu trong cả hai chỉ số phụ (có 2 pha kiến tạo và chỉ mới thi đấu 56 phút).