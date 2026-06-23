Nhận định Anh vs Ghana: 'Tam sư' không dễ khuất phục 'những ngôi sao đen'

Anh vs Ghana: Tổng quan trước trận

Đội tuyển Anh khởi đầu chiến dịch World Cup 2026 bằng chiến thắng 4-2 trước Croatia. Ở trận này, phong cách tấn công của HLV Thomas Tuchel đã phát huy hiệu quả trước một đội bóng vốn được tổ chức chặt chẽ và có lối chơi phòng ngự thực dụng. Những cái tên như Harry Kane, Jude Bellingham và Marcus Rashford đều đã lên tiếng để bù đắp cho những sai lầm của hàng phòng ngự trong hiệp 1.

Hiệu ứng tâm lý từ chiến thắng ấn tượng của Anh trước Croatia là rất tích cực. "Tam sư" đã chấm dứt chuỗi 9 trận không thắng tại World Cup trước những đội bóng nằm trong tốp 15 của bảng xếp hạng FIFA, đồng thời cắt đứt chuỗi 6 trận thua liên tiếp trước các đối thủ sừng sỏ này.

Harry Kane tỏa sáng với cú đúp bàn thắng trong ngày ra quân của đội tuyển Anh ở World Cup 2026 ẢNH: REUTERS

Tổng cộng 20 cú sút trong vòng cấm của Croatia đã thiết lập một kỷ lục World Cup mới cho một đội tuyển Anh đang thi đấu khá thăng hoa. Đội bóng xứ sương mù (3 điểm, hiệu số +2) hiện dẫn đầu bảng L nhờ hiệu số bàn thắng bại tốt hơn và sẽ chắc suất vào vòng 32 đội nếu đánh bại Ghana (nhì bảng L, 3 điểm và hiệu số +1). Chiến thắng trước "ngôi sao đen" châu Phi cũng sẽ đánh dấu trận thắng thứ tư liên tiếp trên mọi đấu trường của các học trò HLV Tuchel.

Bên kia chiến tuyến, Ghana đánh bại Croatia với tỷ số 1-0 ở trận ra quân bảng L. Sau 94 phút không thể ghi bàn, cầu thủ 20 tuổi Caleb Yirenkyi đã trở thành người hùng khi kết thúc một pha phản công sắc lẹm (phút 90+5), đưa Ghana áp sát tấm vé góp mặt ở vòng loại trực tiếp World Cup lần đầu tiên kể từ năm 2010.

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Bellingham (trái) cũng lập công trong trận Anh thắng Croatia 4-2 ẢNH: REUTERS

Sau khi có được chiến thắng trong trận mở màn World Cup lần đầu tiên kể từ giải đấu tại Nam Phi 16 năm trước, cơ hội của thầy trò HLV Carlos Queiroz lúc này cũng giống với đội tuyển Anh. Một chiến thắng sẽ giúp đội bóng châu Phi xây chắc vị trí trong tốp 2, trước trận chiến cuối cùng ở vòng bảng với Croatia.

Các cầu thủ Ghana với lối chơi mạnh mẽ và quyết tâm cao sẽ không dễ dàng bị khuất phục trước đội tuyển Anh. Ở lần duy nhất hai đội chạm trán trước đây, "tam sư" bị đại diện châu Phi cầm chân với tỷ số 1-1 vào năm 2011.

Tình hình lực lượng

Những lo ngại về chấn thương của Bukayo Saka (gân achilles), Rashford (gân kheo) và Declan Rice (gân kheo) xuất hiện sau chiến thắng mở màn của Anh. Tuy nhiên, cả ba cầu thủ này sau đó đều đã tập luyện bình thường, nên dự kiến sẽ ra sân. Ở trận đấu trước đó, Saka đã vào sân từ băng ghế dự bị để kiến tạo cho Rashford ghi bàn vào lưới Croatia.

Tiền vệ Thomas Partey (5) dự kiến sẽ trở lại trong đội hình Ghana khi chạm trán "tam sư" ẢNH: REUTERS

Ở trận gặp Panama (tại Toronto - Canada), cựu tiền vệ Arsenal Thomas Partey (của Ghana) bị từ chối nhập cảnh vào Canada do những rắc rối về pháp lý mà anh đang mắc phải. Tuy nhiên, cầu thủ đang khoác áo Villarreal đã được phép nhập cảnh vào Mỹ. Do đó, anh dự kiến sẽ sẵn sàng cho trận đấu của đội tuyển Ghana trước Anh, tại SVĐ Boston.

Đội hình dự kiến

Anh: Pickford; James, Stones, Guehi, O'Reilly; Anderson, Rice; Madueke, Bellingham, Gordon; Kane

Ghana: Asare; Senaya, Adjetey, Opoku, Minseh; Yirenkyi, Partey; Fatawu, Sulemana, Semenyo; Ayew

Phong độ gần đây trên mọi đấu trường

Anh: Thắng - hòa - thua - thắng - thắng - thắng

Ghana: Thắng - thua - thua - thua - hòa - thắng

Dự đoán kết quả: Anh 2-0 Ghana

Ghana đã gặp rất nhiều khó khăn trong khâu tìm kiếm bàn thắng suốt 94 phút, ở trận thắng Panama 1-0. Do đó, hàng công trong tay HLV Queiroz không nhận được nhiều kỳ vọng sẽ khai thác tốt những sơ hở nơi hàng thủ đội tuyển Anh.

"Những ngôi sao đen" được đánh giá sẽ chơi phòng ngự kiên cường trước đội tuyển Anh. Tuy nhiên, "tam sư" với những ngôi sao sáng trên hàng công, đặc biệt là Harry Kane luôn biết cách lên tiếng đúng lúc sẽ giúp đoàn quân của HLV Tuchel giành trọn 3 điểm.